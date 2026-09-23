Lễ hội Nghinh Ông TP Hồ Chí Minh mở rộng hoạt động văn hóa biển

Chương trình biểu diễn nghệ thuật tái hiện nét văn hóa đặc trưng của cư dân vùng biển Cần Giờ.

Lễ hội năm nay có tên gọi là “Lễ hội Nghinh Ông - Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026 tại xã Cần Giờ”, thay cho cách gọi Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ trước đây, qua đó xác định rõ quy mô cấp Thành phố và nâng cao vị thế của sự kiện trong hệ thống hoạt động văn hóa, du lịch của TP Hồ Chí Minh.

Các hoạt động của lễ hội diễn ra từ ngày 19 - 27/9. Trong đó, phần lễ chính diễn ra từ ngày 24 - 26/9, (ngày 14- 16/8 Âm lịch), tại Lăng Ông Thủy Tướng, Công viên Cần Thạnh, Công viên Thể thao, Nghĩa trang Liệt sĩ Rừng Sác Cần Giờ, bờ biển Cần Giờ và một số địa điểm trên địa bàn xã.

Lễ hội nhằm bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng của cộng đồng ngư dân. Đây cũng là dịp giáo dục truyền thống yêu quê hương, biển đảo; giới thiệu đời sống văn hóa của cư dân vùng biển và quảng bá hình ảnh Cần Giờ đến người dân, du khách.

Các tay đua tranh tài trên đường phố Cần Giờ trong hoạt động thể thao thuộc khuôn khổ lễ hội năm 2025.

Phần lễ bắt đầu với hoạt động viếng Nghĩa trang Liệt sĩ Rừng Sác Cần Giờ, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ. Tiếp đó là những nghi thức truyền thống như thượng đại kỳ, cúng Tiên hiền, hậu hiền, bạn cũ, lái xưa và các hoạt động tại Lăng Ông Thủy Tướng.

Điểm nhấn quan trọng nhất là Lễ Nghinh Ông trên biển vào ngày 26/9. Đoàn thuyền xuất phát từ khu vực bến tàu, thực hiện nghi lễ trên biển trước khi rước Nghinh trở về Lăng Ông Thủy Tướng. Nghi thức thể hiện lòng biết ơn của ngư dân đối với biển cả, cầu mong quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa đánh bắt thuận lợi và người đi biển được bình an.

Dự kiến vào tối 25/9, đoàn thuyền hoa đăng diễu hành trên biển tạo nên không gian văn hóa đặc trưng của vùng duyên hải. Chương trình nghệ thuật “Nghinh Ông Cần Giờ - Đêm hội trăng rằm”, hoạt động rước đèn Trung thu và biểu diễn nghệ thuật cũng được tổ chức, phục vụ người dân và du khách.

Theo chương trình của UBND TP Hồ Chí Minh, các hoạt động nghi lễ được bố trí gắn với biểu diễn trống kèn thiếu nhi, múa lân - sư - rồng, diều nghệ thuật và chương trình nghệ thuật tổng hợp. Cách tổ chức này vừa giữ được tính trang nghiêm của phần lễ, vừa tạo không khí gần gũi trong cộng đồng.

Bên cạnh phần lễ, chương trình năm nay có nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và thương mại. Chuỗi sự kiện mở đầu với Giải Marathon Xanh Cần Giờ, giải giao lưu pickleball và chương trình đờn ca tài tử trên tuyến đường Lê Thương.

Các môn thể thao và trò chơi dân gian tiếp tục diễn ra trong những ngày lễ hội, gồm bi sắt, bóng chuyền, bóng đá mini, đua xe đạp, kéo co, leo cột và các hoạt động giao lưu cộng đồng. Cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi cấp Thành phố, hội thi làm lồng đèn và trang trí xe hoa tạo thêm không gian trải nghiệm dành cho trẻ em.

Chương trình còn có biểu diễn diều nghệ thuật tại bờ biển Cần Giờ, múa lân - sư - rồng, ca múa nhạc chuyên nghiệp và đờn ca tài tử. Các hoạt động được bố trí tại nhiều địa điểm, góp phần mở rộng không gian lễ hội thay vì chỉ tập trung quanh khu vực Lăng Ông Thủy Tướng.

Hội chợ, triển lãm thương mại và chương trình kích cầu tiêu dùng được tổ chức từ ngày 23 đến 27/9. Khu vực này giới thiệu, mua bán sản phẩm đặc trưng, hàng hóa và đặc sản của TP Hồ Chí Minh cùng các tỉnh, thành. Qua đó, lễ hội tạo thêm cơ hội quảng bá sản phẩm địa phương, kết nối hoạt động văn hóa với thương mại và du lịch.

Việc mở rộng quy mô lễ hội được kỳ vọng giúp Cần Giờ phát huy lợi thế về văn hóa biển, cảnh quan sinh thái và truyền thống cộng đồng. Đồng thời, chuỗi hoạt động kéo dài nhiều ngày tạo thêm sản phẩm phục vụ khách tham quan, thúc đẩy tiêu dùng và nâng cao sức hút của điểm đến.

UBND TP Hồ Chí Minh yêu cầu các hoạt động được tổ chức trang trọng, an toàn, tiết kiệm và phù hợp với phong tục địa phương. Công tác phối hợp cần bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm và hoạt động của các đoàn thuyền trên biển, để người dân, ngư dân và du khách tham gia lễ hội thuận lợi.