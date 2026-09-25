Cần Giờ mở hội Nghinh Ông

Những ngày qua, tuyến đường nghệ thuật tại đường Lê Thương và Công viên Cần Thạnh trở nên náo nhiệt hơn thường lệ.

Không gian này giới thiệu hình ảnh, tư liệu, hiện vật về quá trình hình thành và phát triển Lễ hội Nghinh Ông, văn hóa, con người, thiên nhiên vùng biển Cần Giờ; đồng thời trưng bày các ngư cụ, hiện vật gắn với nghề biển để phục vụ người dân, du khách đến tham quan.

Vào sáng 24/9, các hoạt động chính của Lễ hội Nghinh Ông bắt đầu bằng lễ dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Rừng Sác và Đền thờ Anh hùng, liệt sĩ Rừng Sác - Cần Giờ. Sau đó, nghi thức thượng đại kỳ được tổ chức tại Công viên Cần Thạnh.

Lễ hội Nghinh Ông TP.HCM: Kết nối không gian văn hóa biển.

Tại Lăng Ông Thủy Tướng, các nghi thức truyền thống được thực hiện, trong đó có lễ cúng Tiên hiền, Hậu hiền, bạn cũ, lái xưa và các nghi lễ gắn với tín ngưỡng thờ Cá Ông.

Tối cùng ngày, tại Công viên Cần Thạnh diễn ra lễ khai mạc Lễ hội Nghinh Ông TP.HCM năm 2026 với chủ đề “Khởi vượng tinh hoa”.

Chương trình nghệ thuật khai mạc gồm hai chương “Tinh hoa miền duyên hải” và “Cần Giờ tỏa sáng biển quê hương”, giới thiệu những nét văn hóa đặc trưng của cư dân miền biển, trong đó có nghi thức Khai biển, nghệ thuật Hát Bả Trạo và tín ngưỡng thờ Cá Ông.

Trong khuôn khổ lễ khai mạc, Lễ mừng công ngư dân Cần Giờ năm 2026 được tổ chức nhằm tưởng nhớ, tri ân các bậc tiền nhân có công khai phá, dựng xây và gìn giữ vùng đất Cần Giờ, đồng thời ghi nhận thành quả lao động của ngư dân.

Lễ hội Nghinh Ông TP.HCM năm 2026 diễn ra từ ngày 23-27/9 tại xã Cần Giờ và một số địa điểm trên địa bàn thành phố.

Các tập thể, cá nhân có thành tích trong sản xuất, nuôi trồng, đánh bắt thủy sản và gìn giữ, tôn tạo Lăng Ông Thủy Tướng được biểu dương, khen thưởng.

Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM Trần Thế Thuận cho biết, điểm mới của lễ hội năm nay là thành phố mở rộng không gian tổ chức, kết nối các hoạt động tại Cần Giờ với khu vực Vũng Tàu.

Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ và Lễ hội Nghinh Ông Thắng Tam Vũng Tàu đều gắn với tín ngưỡng thờ Cá Ông và được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2023.

Nghi thức dâng hương.

Việc kết nối hai không gian lễ hội nhằm tăng cường giao lưu giữa các cộng đồng cư dân biển, đồng thời tạo thêm sản phẩm văn hóa, du lịch phục vụ người dân và du khách.

Trong những ngày diễn ra lễ hội, Cần Giờ còn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và trò chơi dân gian như hát bội, đờn ca tài tử, Lân - Sư - Rồng, võ nhạc, diều nghệ thuật, bóng chuyền, bóng đá mini, kéo co, leo cột, đua xe đạp, giao lưu pickleball và Giải Marathon Xanh Cần Giờ.

Các hoạt động dành cho thiếu nhi gồm thi vẽ tranh, làm lồng đèn, trang trí xe hoa; cùng không gian ẩm thực, giới thiệu sản phẩm và các hoạt động trải nghiệm cộng đồng.

Lễ hội Nghinh Ông TP.HCM năm 2026 tái hiện những nét văn hóa, tín ngưỡng đặc trưng của cư dân vùng biển.

Nghinh Ông trên biển

Tối 25/9, tại Công viên Cần Thạnh diễn ra chương trình nghệ thuật “Nghinh Ông Cần Giờ - Đêm hội trăng rằm”, kết hợp các hoạt động vui Tết Trung thu và rước đèn.

Khoảng 21 giờ cùng ngày, đoàn thuyền hoa đăng diễu hành trên biển tại khu vực Lăng Ông Thủy Tướng và biển Cần Giờ. Đến khoảng 22 giờ, chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật diễn ra tại bãi biển Cần Giờ.

Điểm nhấn của lễ hội là Lễ Nghinh Ông trên biển. Khoảng 9 giờ sáng 26/9,, các đoàn thuyền xuất phát từ khu vực bến Tắc Xuất, bến đò Cơ khí - Co.opmart, thực hiện nghi lễ trên biển trước khi trở về vào khoảng 12 giờ để rước Nghinh về Lăng Ông Thủy Tướng.

Lễ hội Nghinh Ông TP.HCM năm 2026 tái hiện những nét văn hóa, tín ngưỡng đặc trưng của cư dân vùng biển.

Lễ Nghinh Ông thể hiện tín ngưỡng thờ Cá Ông của cộng đồng ngư dân, đồng thời gửi gắm ước vọng quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa đánh bắt thuận lợi và người đi biển bình an.

Sau lễ Nghinh Ông trên biển, chiều 26/9 diễn ra lễ cúng đại lễ và hát bội. Tối cùng ngày, chương trình nghệ thuật bế mạc được tổ chức tại Công viên Cần Thạnh.

Các tiết mục biểu diễn nghệ thuật trong đêm khai mạc.

Trong ngày 26 và 27/9, Lễ hội Nghinh Ông Thắng Tam Vũng Tàu diễn ra tại khu vực Bãi Trước, Miếu Hòn Bà, Di tích Đình thần Thắng Tam và các tuyến đường diễu hành. Các hoạt động gồm lễ Nghinh Ông trên biển, lễ rước Ông và các nghi thức tế lễ cổ truyền.

Thông qua chuỗi hoạt động, Lễ hội Nghinh Ông TP.HCM năm 2026 tiếp tục phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng của cộng đồng ngư dân, đồng thời giới thiệu văn hóa, đời sống cư dân vùng biển Cần Giờ và gắn bảo tồn di sản với phát triển du lịch, dịch vụ của thành phố.