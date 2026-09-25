Lễ hội Nghinh Ông TP.HCM kết nối hai di sản văn hóa biển

Ca cảnh "Khơi tầm mắt biển" do nhóm nghệ nhân Vạn Lạch Lăng Ông Thủy Tướng xã Cần Giờ, nghệ sĩ Nhà hát Nghệ thuật Hát bội TP.HCM và các nhóm Lân Sư Rồng, nhóm múa ABC, nhóm múa Mai Trắng thể hiện

Tối 24.9, tại sân khấu chính Công viên Cần Thạnh (xã Cần Giờ, TP.HCM), chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội Nghinh Ông – TP.HCM năm 2026 diễn ra với chủ đề “Khởi vượng tinh hoa”.

Chương trình do Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM và UBND xã Cần Giờ phối hợp tổ chức, Trung tâm Nghệ thuật Thành phố thực hiện.

Đây là hoạt động nghệ thuật mở đầu cho chuỗi sự kiện Lễ hội Nghinh Ông - TP.HCM năm 2026, diễn ra từ ngày 23-27.9, kết nối các hoạt động của Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ và Lễ hội Nghinh Ông Thắng Tam tại phường Vũng Tàu.

Với chủ đề “Khởi vượng tinh hoa”, chương trình được xây dựng trên nền chất liệu văn hóa dân gian, đời sống cư dân vùng biển và hình thức biểu diễn đương đại. Không gian nghệ thuật hướng đến giới thiệu hình ảnh Cần Giờ gắn với biển, cộng đồng ngư dân và những giá trị văn hóa được hình thành, gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM Trần Thế Thuận phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM Trần Thế Thuận nhấn mạnh, từ bao đời nay, người đi biển phương Nam vẫn giữ trong lòng niềm kính ngưỡng đối với Đức Ông Nam Hải – vị thần che chở những con thuyền giữa trùng khơi.

Niềm tin ấy đã theo chân lưu dân trong hành trình mở đất, đọng lại thành nếp lễ, thành hội, thành ngày đoàn tụ của cả một cộng đồng làng biển.

Qua bao mùa sóng gió, Nghinh Ông đã trở thành cái “tết biển” của cư dân duyên hải. Mỗi mùa lễ hội là dịp để bà con bày tỏ lòng biết ơn biển cả, tưởng nhớ tiền nhân khai hoang lập ấp và các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trên mảnh đất Rừng Sác anh hùng; cầu mong mưa thuận gió hòa, ra khơi bình an, tôm cá đầy khoang.

Tiết mục "Đời biển đời chài" (sáng tác: Đạt Kìm, biên đạo: Trọng Phước)

Năm 2013, Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, khẳng định tầm vóc và sức sống bền bỉ của lễ hội trong đời sống cộng đồng.

“Một điểm mới của mùa lễ hội năm nay là Thành phố mở rộng không gian tổ chức, kết nối các hoạt động tại Cần Giờ với khu vực Vũng Tàu. Bởi trên cùng một dải bờ biển của Thành phố mang tên Bác, chúng ta đang có hai di sản cùng chung một niềm tín ngưỡng thờ Cá Ông: Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ và Lễ hội Nghinh Ông Thắng Tam Vũng Tàu – được Bộ VHTTDL đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2023.

Nghệ thuật Hát Bả Trạo với ca khúc "Nghinh Ông Nam Hải", do các ca sĩ, nghệ sĩ Nhà hát Nghệ thuật Hát Bội TP.HCM trình diễn

Hai lễ hội diễn ra gần như cùng một thời điểm, cùng hướng về biển, cùng một đạo lý “uống nước nhớ nguồn”. Việc mở rộng không gian lần này là để hai vùng biển ấy gặp nhau, để bà con ngư dân hai địa phương cùng chung một mùa hội, để du khách đến với Thành phố có thể đi trọn một hành trình văn hóa biển”, ông Trần Thế Thuận cho biết.

Tại Cần Giờ, trong ba ngày 24, 25 và 26.9, phần Lễ được tiến hành trang nghiêm theo đúng cổ lệ. Trong đó, sáng 24.9, các đại biểu đã dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Rừng Sác và Đền thờ Anh hùng liệt sĩ Rừng Sác – Cần Giờ, cử hành Lễ Thượng đại kỳ lễ hội tại Công viên Cần Thạnh.

Chiều ngày 25.9 là Lễ Cúng Tiền hiền, Hậu hiền, Bạn cũ – Lái xưa tại Lăng Ông Thủy Tướng, nhắc nhớ những người đã cùng nhau bám biển thuở trước. Đêm 25.9, đoàn thuyền hoa đăng sẽ diễu hành trên vùng biển Cần Giờ.

Tiết mục múa - xiếc nghệ thuật "Linh thần cứu độ trùng khơi" do nghệ sĩ xiếc Trung tâm Nghệ thuật TP.HCM thể hiện

Sáng ngày 26.9, nghi thức thiêng liêng nhất của mùa hội – Lễ Nghinh Ông trên biển và đón đoàn Nghinh về Lăng Ông Thủy Tướng sẽ được cử hành trong niềm thành kính của cả cộng đồng.

Song hành với phần Lễ, phần Hội năm nay phong phú và gần gũi với mọi lứa tuổi. Tuyến đường nghệ thuật Lê Thương và Công viên Cần Thạnh trở thành không gian triển lãm hình ảnh, hiện vật về quá trình hình thành, phát triển của lễ hội, về làng nghề, ngư cụ và đời sống nghề biển.

Bà con và du khách sẽ được thưởng thức hát bội, đờn ca tài tử, biểu diễn Lân - Sư - Rồng, võ nhạc, diều nghệ thuật.. Bên cạnh đó là các giải thể thao cộng đồng, trò chơi dân gian vùng biển và màn pháo hoa nghệ thuật trên bãi biển Công viên Cần Thạnh trong đêm rằm.

NSƯT Võ Minh Lâm và NS Lê Hà Như trong ca khúc "Mừng ngày Lễ hội Nghinh Ông"

Tiếp nối sau chương trình tại Cần Giờ, ngày 26 và 27.9 tại Khu vực Bãi Trước, Miếu Hòn Bà, Di tích Đình thần Thắng Tam và các tuyến đường diễu hành khu vực Vũng Tàu sẽ diễn ra Lễ hội Nghinh Ông Thắng Tam Vũng Tàu với các hoạt động như: Lễ Nghinh Ông trên biển, Lễ Khai mạc tại Bãi Trước Vũng Tàu, Lễ rước Ông diễu hành đường bộ và các nghi thức tế lễ cổ truyền tại Đình thần Thắng Tam (Tiền hiền, Lăng Ông).

“Lễ hội hôm nay không chỉ là ngày hội của bà con ngư dân, mà còn là dịp để TP.HCM giới thiệu với bạn bè gần xa một vùng đất độc đáo: rừng ngập mặn Cần Giờ – “lá phổi xanh” của Thành phố, Khu Dự trữ sinh quyển thế giới; những di tích tín ngưỡng dân gian; và trên hết là con người miền biển chân thành, nghĩa tình.

Thông qua Lễ hội, chúng ta kêu gọi cộng đồng cùng chung tay gìn giữ di sản của cha ông, trao truyền cho lớp trẻ tình yêu biển đảo quê hương, góp phần xây dựng Cần Giờ trở thành điểm đến an toàn – thân thiện”, ông Trần Thế Thuận chia sẻ.

Khán giả xem chương trình

Sau nghi thức khai mạc, người dân và du khách cùng thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc sắc, có sự tham gia của các nghệ nhân, nghệ sĩ gắn với những loại hình nghệ thuật và thực hành văn hóa truyền thống. Nhóm nghệ nhân Vạn Lạch Lăng Ông Thủy Tướng xã Cần Giờ cùng các nghệ sĩ Nhà hát Nghệ thuật Hát bội TP.HCM góp mặt, đưa những chất liệu văn hóa bản địa vào chương trình khai mạc.

Bên cạnh đó là sự tham gia của các nghệ sĩ, diễn viên và nhóm nghệ thuật như NSƯT Võ Minh Lâm, Cẩm Ly, Võ Hạ Trâm, CVVC Lê Hà Như, Thanh Nguyên, Minh Sang, Leo Minh Tuấn, Hồ Tuấn Phúc, Đàm Thu Thủy, Vũ Kiều Oanh, guitarist Long Nguyên; các nghệ sĩ xiếc và múa rối thuộc Trung tâm Nghệ thuật TP.HCM, nhóm Lân Sư Rồng Chung Huy Đường cùng các nhóm múa.