Lễ thỉnh sắc Thần Hoàng và Bà Cố Chủ về Lăng Ông Nam Hải Lại Sơn.

Bảo tàng tỉnh An Giang trưng bày hình ảnh, tư liệu về chủ quyền biển đảo, danh lam thắng cảnh cùng thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của đặc khu Kiên Hải.

Thư viện tỉnh An Giang tổ chức trưng bày và phục vụ đọc sách lưu động cho các em thiếu nhi tại địa phương.

Hiệp hội Đầu bếp tỉnh An Giang quảng diễn và hướng dẫn chế biến các món ăn đặc trưng vùng biển Kiên Hải.

Hội Chữ thập đỏ đặc khu Kiên Hải tổ chức tiệc buffet chay miễn phí phục vụ người dân và du khách dự lễ hội.

Hiệp hội Du lịch tỉnh An Giang tổ chức chương trình Famtrip “Chạm núi rừng, vươn biển xanh” và tọa đàm “Hòn Sơn cùng cất cánh” nhằm kết nối doanh nghiệp lữ hành, hoàn thiện sản phẩm du lịch biển đảo địa phương.

Vận động viên tranh tài tại Giải việt dã quanh đảo Lại Sơn “Vì Hòn Sơn xanh” tỉnh An Giang mở rộng năm 2026, góp phần quảng bá cảnh quan thiên nhiên và lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường biển đảo.

Công an tỉnh An Giang phối hợp các đơn vị tổ chức giải chạy “Vì Hòn Sơn xanh - Chung một quyết tâm xây dựng đặc khu Kiên Hải không ma túy” năm 2026, cổ vũ lối sống lành mạnh trong cộng đồng.

Câu lạc bộ Đờn ca tài tử Lại Sơn ra mắt thí điểm mô hình sinh hoạt gắn với du lịch cộng đồng, đưa nghệ thuật truyền thống đến gần hơn với du khách.