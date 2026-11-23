Lễ hội Nghinh Ông Lại Sơn năm 2026: Nhiều hoạt động văn hóa, thể thao đặc sắc
Diễn ra trong hai ngày 23 và 24/11 (nhằm 15 và 16/10 âm lịch) tại đặc khu Kiên Hải (An Giang), lễ hội Nghinh Ông Lại Sơn năm 2026 gắn với kỷ niệm 20 năm di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh thu hút đông đảo người dân, du khách qua chuỗi nghi lễ truyền thống và các hoạt động văn hóa, thể thao, quảng bá du lịch biển đảo.
Lễ thỉnh sắc Thần Hoàng và Bà Cố Chủ về Lăng Ông Nam Hải Lại Sơn.
Bảo tàng tỉnh An Giang trưng bày hình ảnh, tư liệu về chủ quyền biển đảo, danh lam thắng cảnh cùng thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của đặc khu Kiên Hải.
Thư viện tỉnh An Giang tổ chức trưng bày và phục vụ đọc sách lưu động cho các em thiếu nhi tại địa phương.
Hiệp hội Đầu bếp tỉnh An Giang quảng diễn và hướng dẫn chế biến các món ăn đặc trưng vùng biển Kiên Hải.
Hội Chữ thập đỏ đặc khu Kiên Hải tổ chức tiệc buffet chay miễn phí phục vụ người dân và du khách dự lễ hội.
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/le-hoi-nghinh-ong-lai-son-nam-2026-nhieu-hoat-dong-van-hoa-the-thao-dac-sac-a503281.html