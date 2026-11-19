Từ những tuyến đường hoa, mô hình phân loại rác tại nguồn đến hàng nghìn vườn rau xanh, khu dân cư tự quản, người dân Đắk Lắk đang góp sức làm đổi thay diện mạo nông thôn bằng những việc làm thiết thực. Khi sức dân được khơi dậy, tinh thần đoàn kết được phát huy, xây dựng nông thôn mới không chỉ là hoàn thành các tiêu chí mà còn là hành trình kiến tạo những miền quê xanh, văn minh và đáng sống.