Lễ hội Nghinh Ông Lại Sơn năm 2026 diễn ra ngày 23 và 24/11
Lễ hội Nghinh Ông Lại Sơn năm 2026 gắn với kỷ niệm 20 năm công nhận di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh (2006 - 2026), diễn ra tại đặc khu Kiên Hải (An Giang) với nhiều nghi lễ truyền thống và hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch. Đây là dịp để bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa của ngư dân miền biển, quảng bá hình ảnh và tiềm năng du lịch địa phương.
BÁO AN GIANG ONLINE
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/-infographic-le-hoi-nghinh-ong-lai-son-nam-2026-dien-ra-ngay-23-va-24-11-a502894.html