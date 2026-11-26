Chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội Nghinh Ông Lại Sơn năm 2026

Tiếng trống, tiếng nhạc lễ hòa cùng tiếng sóng biển và nhịp thuyền rẽ nước tạo nên không khí vừa trang nghiêm, vừa rộn ràng tại Lễ hội Nghinh Ông Lại Sơn năm 2026. Không chỉ là sinh hoạt tín ngưỡng truyền thống của cư dân vùng biển, lễ hội còn trở thành điểm hẹn văn hóa, du lịch, góp phần quảng bá vẻ đẹp và tiềm năng của đặc khu Kiên Hải, tỉnh An Giang.

Diễn ra trong hai ngày 23 và 24.11.2026 (nhằm ngày 15 và 16.10 âm lịch), tại ấp Thiên Tuế, đặc khu Kiên Hải, lễ hội do Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp UBND đặc khu Kiên Hải tổ chức, với chuỗi nghi lễ truyền thống cùng nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch.

Một góc đường bê tông vòng quanh đảo Lại Sơn

Tại lễ hội, Chủ tịch UBND đặc khu Kiên Hải Châu Hùng Kỳ, Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội nhấn mạnh, Lễ hội Nghinh Ông là nét sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng tiêu biểu của cư dân vùng biển, thể hiện lòng thành kính với tiền nhân và ước vọng về cuộc sống bình an, no ấm. Địa phương sẽ tiếp tục gắn công tác bảo tồn di sản với phát triển kinh tế biển, du lịch, góp phần nâng cao đời sống người dân.

Điểm nhấn của lễ hội là các nghi thức tín ngưỡng truyền thống như thỉnh sắc Thần Hoàng và Bà Cố Chủ, an vị, cầu an, dâng hương, Nghinh Thần Nam Hải và Nghinh Thần trên biển. Trong đó, nghi thức Nghinh Thần Nam Hải thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia, tạo nên nét sinh hoạt văn hóa tâm linh đặc trưng của cư dân vùng biển đảo.

Ban tổ chức trao cúp và cờ cho đội bóng đạt giải nhất môn bóng đá

Sáng 24.11, tại Lăng Ông Nam Hải, ấp Thiên Tuế, diễn ra Lễ Dâng hương - Nghinh Thần Nam Hải trong không khí trang nghiêm. Ông Lê Thành Hiếu, Trưởng Ban Quý tế Lăng Ông Nam Hải Lại Sơn đọc chúc văn, bày tỏ lòng thành kính đối với Thần Nam Hải, đồng thời tri ân các bậc tiền nhân có công khai phá, lập làng, xây dựng và gìn giữ vùng biển đảo Lại Sơn. Các đại biểu, người dân và du khách lần lượt dâng hương, cầu mong quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, cuộc sống bình yên, no ấm.

Sau nghi thức dâng hương, bài vị Thần Nam Hải Đại Tướng Quân được cung thỉnh lên thuyền chủ lễ cùng long đình và lễ phẩm. Đoàn thuyền xuất phát từ Bến Nghinh Ông, di chuyển khoảng 15 - 20 phút ra địa điểm hành lễ trên biển để thực hiện nghi thức Nghinh Thần Nam Hải và thả lễ vật xuống biển. Hòa cùng thuyền chủ lễ là đông đảo tàu, thuyền của ngư dân và du khách, tạo nên đoàn Nghinh Thần nhộn nhịp giữa vùng biển Lại Sơn.

Nghi thức rước Nghinh Thần Nam Hải lên tàu ra biển

Trong tín ngưỡng của cư dân vùng biển, Thần Nam Hải (Cá Ông) được tôn kính như vị thần che chở, cứu giúp ngư dân khi gặp hiểm nguy trên biển. Vì vậy, lễ Nghinh Ông không chỉ thể hiện lòng thành kính, tri ân vị thần bảo hộ mà còn gửi gắm ước vọng về những chuyến biển bình an, thuận buồm xuôi gió, tôm cá đầy khoang. Những nghi thức được gìn giữ, trao truyền qua nhiều thế hệ đã góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa, tín ngưỡng đặc trưng của cộng đồng cư dân biển đảo.

Lễ Nghinh Thần Nam Hải năm nay càng thêm ý nghĩa khi gắn với dấu mốc 20 năm Đình Thần Nam Hải Đại Tướng Quân được công nhận Di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh (15.11.2006 - 15.11.2026).

Không chỉ có các nghi lễ truyền thống, lễ hội còn tạo sức hút bằng nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và trải nghiệm du lịch. Các không gian trưng bày hình ảnh, tư liệu về biển đảo, danh lam thắng cảnh và thành tựu phát triển của Kiên Hải; giới thiệu sách, quảng diễn ẩm thực đặc trưng đã giúp người dân, du khách hiểu thêm về vùng đất và con người nơi đây. Hoạt động khảo sát các điểm du lịch, bảo vệ môi trường tại Lại Sơn cũng góp phần nâng cao ý thức gìn giữ cảnh quan, hướng đến phát triển du lịch bền vững.

Người dân và du khách tham dự Lễ hội Nghinh Ông Lại Sơn năm 2026

Đáng chú ý, giải chạy Marathon, Việt dã với chủ đề “Vì Hòn Sơn xanh - Chung một quyết tâm xây dựng đặc khu Kiên Hải không ma túy” năm 2026 đã tạo không khí sôi nổi, thu hút các vận động viên tham gia. Cùng với đó, việc ra mắt thí điểm mô hình Câu lạc bộ đờn ca tài tử gắn với phát triển du lịch cộng đồng mở thêm hướng kết nối nghệ thuật truyền thống với hoạt động du lịch, đưa di sản đến gần hơn với đời sống và du khách.

Khép lại mùa lễ hội, những hình ảnh về đoàn thuyền Nghinh Thần trên biển, các tiết mục nghệ thuật, hoạt động thể thao và không gian văn hóa đặc trưng của Hòn Sơn tiếp tục để lại dấu ấn đẹp. Lễ hội không chỉ là dịp để cộng đồng cư dân biển đảo hướng về cội nguồn, gìn giữ phong tục, tập quán mà còn là cơ hội giới thiệu hình ảnh Kiên Hải thân thiện, giàu bản sắc và tiềm năng phát triển du lịch.

Từ những giá trị văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ đến những trải nghiệm mới mẻ trong mỗi mùa hội, Lễ hội Nghinh Ông Lại Sơn đang góp phần tạo nên sức hấp dẫn riêng cho du lịch biển đảo An Giang.

Khi tiếng trống hội đã lắng xuống, biển Lại Sơn vẫn xanh trong và những chuyến tàu vẫn nối nhịp ra khơi. Hẹn mùa lễ hội năm sau, người dân và du khách lại có dịp trở về với Hòn Sơn, hòa mình vào không khí lễ hội và khám phá vẻ đẹp của vùng biển đảo Kiên Hải.