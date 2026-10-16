Lễ hội Mường Lò tôn vinh 'Tinh hoa Xòe Thái - Sắc màu Tây Bắc'

Video Lễ hội Mường Lò "Tinh hoa Xòe Thái - Sắc màu Tây Bắc". Nguồn: Dương Toản

Tôn vinh "Tinh hoa xòe Thái - Sắc màu Tây Bắc"

Lễ hội Mường Lò "Tinh hoa Xòe Thái - Sắc màu Tây Bắc" tổ chức nhân dịp kỷ niệm 5 năm Nghệ thuật Xòe Thái được UNESCO chính thức ghi danh vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Mở đầu cho chuỗi sự kiện kéo dài đến hết ngày 21/10 là chương trình nghệ thuật đặc sắc mang tên "Xòe Thái - Trọn một vòng yêu". Dưới sự chỉ đạo của đạo diễn Lê Hải Yến, chương trình đã dẫn dắt hơn 10.000 khán giả có mặt trên khán đài đi qua 3 chương mang ý nghĩa biểu tượng: "Mầm thương - Sợi nhớ - Vòng yêu".

Thông qua câu chuyện tình yêu sâu lắng của một đôi trai gái người Thái đen, chương trình tái hiện trọn vẹn đời sống, phong tục tập quán và những nét đẹp tinh túy nhất trong văn hóa đồng bào Thái.

Điểm chạm cảm xúc lớn nhất trong đêm khai mạc là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa kịch nghệ và âm nhạc (nhạc kịch), nơi các lời thoại được chuyển hóa tinh tế thành làn điệu Khắp Thái – lối hát dân ca truyền thống kết hợp giữa âm nhạc và thi ca, có phụ đề tiếng Việt.

Cùng với đó, việc ứng dụng công nghệ sân khấu thực cảnh kết hợp hệ thống 24 máy chiếu 3D Mapping công suất lớn bao phủ bề mặt hơn 3.000m2 sân vận động Mường Lò đã biến không gian nơi đây thành một bản Mường rộng lớn, huyền ảo với núi non trùng điệp và hiệu ứng ánh sáng chuyển động nhịp nhàng, hấp dẫn.

Lễ hội Mường Lò tôn vinh tinh hoa Xòe Thái. Ảnh: CTV

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà và các đại biểu dự Lễ hội Mường Lò tôn vinh xòe Thái. Ảnh: Phạm Bằng

Đêm khai mạc thật sự là ngày hội lớn, với sự tham gia trực tiếp của 2.026 nghệ nhân, diễn viên quần chúng và học sinh địa phương trong trang phục truyền thống đã đồng điệu từng bước chân, nhịp tay, tái hiện sinh động sáu điệu xòe cổ đặc trưng của dân tộc Thái vùng tây Bắc.

Khoảnh khắc đại cảnh điệu múa xòe được kiến tạo như một đám cưới lớn của bản Mường - nơi hàng nghìn con người cùng nắm tay nhau hòa vào vòng xòe đại đoàn kết - đã để lại ấn tượng sâu sắc.

Từ vòng tay của đôi lứa yêu nhau, vòng xòe cứ thế mở rộng, lan tỏa thành vòng tay của cả cộng đồng, khắc họa sinh động sức sống trường tồn của di sản giữa lòng Tây Bắc đại ngàn hùng vĩ, giàu sắc màu văn hóa các dân tộc bản địa.

Hơn 2.000 nghệ nhân, diễn viên quần chúng và học sinh tham dự Hội xòe lớn nhất Tây Bắc. Ảnh: CTV

Xòe là nét văn hóa đặc sắc của người Thái ở Mường Lò và vùng Tây Bắc. Ảnh: CTV

Điệu xòe khăn của người Thái ở Mường Lò. Ảnh: CTV

Xòe cho cây lúa thành bông. Ảnh: CTV

Vòng xòe kết hình hoa ban Tây Bắc. Ảnh: CTV

Xòe cho thành vợ thành chồng. Ảnh: CTV

Vòng xòe đoàn kết. Ảnh: CTV

Tái hiện đời sống người Thái ở Mường Lò (Lào Cai). Ảnh: CTV

Thiếu nữ dân tộc Thái trong ánh trăng bên suối. Ảnh: CTV

Tôn vinh xòe Thái ở Mường Lò và vùng Tây Bắc. Ảnh: CTV

Toàn cảnh đêm đại xòe nhìn từ trên cao. Ảnh: CTV

Trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026 còn diễn ra các hoạt động: Hội chợ Du lịch Tây Bắc; biểu diễn đường phố; triển lãm ảnh nghệ thuật và các hoạt động văn hóa, thể thao và trải nghiệm du lịch cộng đồng.

Biểu diễn các điệu múa truyền thống các dân tộc bản địa trên đường phố Nghĩa Lộ. Ảnh: CTV

Thiếu nữ dân tộc ở Mường Lò. Ảnh: CTV

Lấp lánh sắc màu trang phục truyền thống. Ảnh: CTV

Biểu diễn điệu khèn Mông trên đường phố. Ảnh: CTV

Sắc màu dân tộc Mường. Ảnh: CTV

Hẹn gặp lại năm sau. Ảnh: CTV