Lễ hội Mường Lò: Đưa sản vật Tây Bắc vươn xa cùng du lịch

Tham gia hội chợ Du lịch Tây Bắc năm nay, Hợp tác xã sản xuất chế biến nông sản Tây Bắc Hiền Vinh mang tới 6 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao gồm thịt trâu sấy gác bếp, thịt lợn sấy gác bếp, lạp sườn, cá mương, cá rô sấy Hồ Thác Bà và giấm táo mèo. Mỗi sản phẩm đảm bảo nghiêm ngặt các tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, giữ trọn hương vị tự nhiên, mang câu chuyện văn hóa, nếp sống của cộng đồng các dân tộc nơi đây.

Các sản phẩm Hợp tác xã sản xuất chế biến nông sản Tây Bắc Hiền Vinh tham gia Hội chợ.

Chị Đồng Thị Hiền, Giám đốc hợp tác xã chia sẻ: Tôi mong muốn có thể giới thiệu, lan tỏa sản phẩm đặc sản của quê hương mình đến với du khách gần xa, để mọi người không chỉ biết đến sản vật thơm ngon mà còn chọn làm quà biếu ý nghĩa cho người thân, bạn bè sau chuyến đi...

Chị Đồng Thị Hiền tự tin giới thiệu các sản phẩm của Hợp tác xã.

Cùng chung khát vọng đưa nông sản Yên Bình vươn xa, không gian trưng bày của chị Vũ Thu Phương cũng đón lượng khách tham quan, mua sắm đông. Mang đến hội chợ các sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao nổi tiếng như giò cá, xúc xích cá và chả cá vị tiêu xanh, chị Phương tự hào giới thiệu đây là sản phẩm đặc trưng của Yên Bình, được hình thành từ chuỗi liên kết chặt chẽ giữa các hộ dân chăn nuôi, đánh bắt thủy sản với xưởng sản xuất của đơn vị Tâm Đức.

Chị Vũ Thu Phương (áo hồng) đang giới thiệu các sản phẩm của Tâm Đức cho người tiêu dùng.

Để giữ trọn độ tươi ngon tự nhiên và hương vị đậm đà của cá, xưởng chế biến được đặt ngay sát vùng nguyên liệu. Không chỉ chú trọng đến chất lượng dinh dưỡng, sản phẩm còn thu hút người tiêu dùng nhờ tư duy sản xuất xanh, hướng tới sự bền vững. Bao bì sản phẩm sử dụng hộp làm từ bã mía – giải pháp vừa an toàn cho sức khỏe người sử dụng, vừa góp phần giảm thiểu rác thải nhựa, bảo vệ môi trường sinh thái. Với sự chỉn chu từ chất lượng đến hình thức, các sản phẩm chế biến từ cá của chị Phương đã nhận được sự đón nhận và yêu thích của du khách ngay trong những ngày đầu diễn ra hội chợ.

Quy trình sản xuất bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.

Cách đó không xa, không gian giới thiệu sản phẩm của Hợp tác xã Nông sản dược liệu Mạnh Hương thôn Đồng Lục, xã Gia Phú cũng tấp nập khách đến trải nghiệm và tìm hiểu. Tham gia hội chợ lần này, Hợp tác xã mang đến các sản phẩm OCOP 3 sao cùng 1 sản phẩm OCOP 4 sao; và các sản phẩm nông sản chế biến sâu như tương ớt, tinh bột nghệ, sắn dây và trà cà gai leo cũng tạo được ấn tượng mạnh mẽ với người tiêu dùng. Toàn bộ nguồn nguyên liệu đều được trồng, thu hái và chế biến trực tiếp tại địa phương theo quy trình khép kín, với tiêu chí sạch và giàu giá trị dinh dưỡng.

Các sản phẩm OCOP từ chính các sản vật địa phương thu hút người tiêu dùng.

Anh Nguyễn Tiến Mạnh - Giám đốc HTX Nông sản dược liệu Mạnh Hương chia sẻ: Không gian kết nối du lịch và OCOP chính là cầu nối quan trọng giúp các hợp tác xã khẳng định uy tín thương hiệu, tiếp cận các kênh phân phối hiện đại và mở ra cơ hội hợp tác lâu dài với các đơn vị lữ hành, thương mại trên cả nước.

Du khách tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm nông sản địa phương.

Trực tiếp tham quan, trải nghiệm Hội chợ chị Hà Thị Thanh Thảo (du khách đến từ Hà Nội) cho biết: Đến với hội chợ lần này, tôi rất ấn tượng với sự phong phú sản phẩm nông sản Tây Bắc. Tôi đã chọn mua giò cá Yên Bình, gạo Séng Cù và thịt sấy về để gia đình sử dụng cũng như làm quà biếu. Các sản phẩm được cấp chứng nhận OCOP giúp du khách cảm thấy tin tưởng và yên tâm về chất lượng, nguồn gốc xuất xứ khi mua sắm.

Chứng nhận OCOP giúp người tiêu dùng yên tâm khi mua sắm tại Hội chợ.

Nhân dân và du khách tham quan, mua sắm các sản phẩm tại hội chợ.

Sự chuyển mình từ sản vật quê nhà bình dị thành sản phẩm có thương hiệu, đạt chuẩn OCOP đã mở hướng đi bền vững và triển vọng cho vùng cao Tây Bắc. Nông sản địa phương vừa phục vụ nhu cầu đời sống thường nhật vừa trở thành "sứ giả văn hóa" đồng hành với du khách trong mỗi hành trình khám phá.

Việc gắn kết chặt chẽ giữa phát triển OCOP với hoạt động du lịch trải nghiệm không chỉ nâng cao năng lực sản xuất, nâng tầm giá trị nông sản và cải thiện thu nhập cho người dân, còn tạo sức hút mới cho du lịch địa phương, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội vùng Tây Bắc nói chung và Lào Cai nói riêng phát triển nhanh và bền vững.