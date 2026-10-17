Lễ hội Mường Lò 2026: Những người đứng sau thành công

Từ vòng ngoài, các lực lượng của Công an tỉnh và công an các phường Nghĩa Lộ, Trung Tâm, Cầu Thia chốt chặn kiểm soát tại nhiều nút giao thông. Đội Cảnh sát giao thông số đường bộ 4 ứng trực dọc tuyến Tỉnh lộ 174, đường 2/9 và đường An Hòa điều tiết dòng người đổ về sự kiện.

Cảnh sát giao thông chốt chặn, phân luồng từ xa tại các tuyến đường dẫn vào sân vận động để ngăn chặn ùn tắc.

Luồng giao thông duy trì ổn định, không ùn tắc cục bộ, tạo không gian an toàn cho khối diễu diễn đường phố hoạt động.

Bên trong khu vực khán đài, lực lượng Công an bố trí các tổ công tác ứng trực, kiểm soát chặt chẽ an ninh khu vực đại biểu và người dân. Song song đó, nhân viên Điện lực cùng Đội chữa cháy, cứu nạn cứu hộ khu vực số 2 trực tiếp đo tải trọng, kiểm tra hệ thống điện cụm màn hình LED.

Kiểm tra điều kiện an ninh, trật tự và phòng cháy, chữa cháy tại các cơ sở lưu trú, homestay trước thềm sự kiện.

Xe cứu hỏa túc trực 24/24 giờ. Trước đó, hàng loạt cơ sở lưu trú, homestay quanh địa bàn đã bị rà soát nghiêm ngặt điều kiện phòng cháy, chữa cháy.

Song song đó, y tế địa phương bố trí tổ lưu động cùng xe cứu thương bám sát sân vận động. Cán bộ y tế trực tiếp sơ cấp cứu, theo dõi sức khỏe cho nghệ nhân, diễn viên tham gia đại xòe.

Đồng thời, tổ kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm rà soát nguyên liệu đầu vào tại nhiều nhà hàng, hộ kinh doanh ăn uống, chốt chặn nguy cơ ngộ độc.

Đến cuối chương trình, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trực tiếp điều hành màn bắn pháo hoa tầm thấp với 90 giàn. Cán bộ, chiến sĩ quân đội tiếp tục bám vị trí xung yếu, phối hợp với công an giữ vững an ninh trật tự chung.

Sau lễ khai mạc, cán bộ, chiến sĩ công an ở lại thu gom rác thải trên khán đài.

Đáng chú ý, khi giàn pháo hoa cuối cùng vụt tắt và khán giả rời đi, cán bộ, chiến sĩ Công an chưa rút quân ngay mà chia thành nhiều nhóm nhỏ, tỏa đi khắp khán đài thu gom rác thải, vỏ chai nhựa, trả lại mặt bằng sạch sẽ cho sân vận động.

Nỗ lực bám chốt và tinh thần trách nhiệm của lực lượng vũ trang, ngành chức năng không chỉ giữ nhịp an toàn cho đêm hội mà còn để lại ấn tượng đẹp đối với Nhân dân, du khách.