Lễ hội 'Mùa vàng - Làng nhà rêu' Xà Phìn năm 2026
Sáng 10-10, xã Thanh Thuỷ tổ chức Lễ hội “Mùa vàng - Làng nhà rêu” Xà Phìn năm 2026 với chủ đề “Mùa vàng Xà Phìn - Sắc màu đại ngàn”. Dự có các đồng chí: Hoàng Gia Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Vàng Seo Cón, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Hà Giang 2. Cùng dự có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; Sở Văn hoá thể thao và du lịch; lãnh đạo một số xã, phường và đông đảo bà con nhân dân.
Lễ hội diễn ra với nhiều hoạt động văn hóa, trải nghiệm đặc sắc, mang đậm bản sắc dân tộc như: Hội thi gặt lúa truyền thống, thi giã bánh giày, thi sao chè. Bên cạnh đó, các gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm OCOP và tranh nghệ thuật về Xà Phìn.
Trong khuôn khổ lễ hội, đại biểu và du khách còn có dịp tham quan, trải nghiệm những nét đặc trưng của Xà Phìn như nhà sàn mái rêu, ruộng bậc thang mùa lúa chín, rừng chè Shan tuyết cổ thụ, rừng thảo quả, thác Hươu và khu nuôi cá tầm.
Thông qua lễ hội, xã Thanh Thủy hướng đến bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Dao, các giá trị văn hóa truyền thống, hát Páo Dung, trang phục, ẩm thực, phong tục, tập quán, nghề truyền thống. Đồng thời quảng bá hình ảnh Xà Phìn với cảnh quan thiên nhiên kỳ vĩ và sản phẩm đặc trưng. Qua đó, từng bước xây dựng Lễ hội “Mùa vàng - Làng nhà rêu” Xà Phìn trở thành hoạt động văn hóa, du lịch thường niên, góp phần phát triển du lịch cộng đồng; gắn với phát triển kinh tế, quảng bá sản phẩm OCOP, nông sản đặc trưng, dịch vụ lưu trú, ẩm thực và trải nghiệm du lịch, tạo việc làm, tăng thu nhập cho Nhân dân.
Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/van-hoa/202610/le-hoi-mua-vang-lang-nha-reu-xa-phin-nam-2026-4940a77/