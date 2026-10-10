Lễ hội 'Mùa vàng - Làng nhà rêu' Xà Phìn năm 2026

Các đại biểu dự lễ hội.

Lễ hội diễn ra với nhiều hoạt động văn hóa, trải nghiệm đặc sắc, mang đậm bản sắc dân tộc như: Hội thi gặt lúa truyền thống, thi giã bánh giày, thi sao chè. Bên cạnh đó, các gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm OCOP và tranh nghệ thuật về Xà Phìn.

Đồng chí Hoàng Gia Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu thăm gian hàng trưng bày và giới thiệu sản phẩm địa phương.

Thi giã bánh giày tại lễ hội.

Hội thi gặt lúa thu hút đông đảo du khách cổ vũ.

Trong khuôn khổ lễ hội, đại biểu và du khách còn có dịp tham quan, trải nghiệm những nét đặc trưng của Xà Phìn như nhà sàn mái rêu, ruộng bậc thang mùa lúa chín, rừng chè Shan tuyết cổ thụ, rừng thảo quả, thác Hươu và khu nuôi cá tầm.

Lãnh đạo xã Thanh Thủy tặng cờ lưu niệm cho các đội tham gia lễ hội.

Thông qua lễ hội, xã Thanh Thủy hướng đến bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Dao, các giá trị văn hóa truyền thống, hát Páo Dung, trang phục, ẩm thực, phong tục, tập quán, nghề truyền thống. Đồng thời quảng bá hình ảnh Xà Phìn với cảnh quan thiên nhiên kỳ vĩ và sản phẩm đặc trưng. Qua đó, từng bước xây dựng Lễ hội “Mùa vàng - Làng nhà rêu” Xà Phìn trở thành hoạt động văn hóa, du lịch thường niên, góp phần phát triển du lịch cộng đồng; gắn với phát triển kinh tế, quảng bá sản phẩm OCOP, nông sản đặc trưng, dịch vụ lưu trú, ẩm thực và trải nghiệm du lịch, tạo việc làm, tăng thu nhập cho Nhân dân.