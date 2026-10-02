Lễ hội Lam Kinh năm 2026: Tri ân công lao các bậc tiền nhân, lan tỏa giá trị lịch sử, văn hóa vùng đất Lam Sơn

Dự lễ khai mạc có các đồng chí: Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa; Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng đông đảo Nhân dân và du khách.

Trước khi diễn ra buổi lễ, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã dâng hương tại Đền thờ vua Lê Thái Tổ thuộc khu Di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh, xã Lam Sơn, bày tỏ lòng thành kính, biết ơn công lao của Anh hùng dân tộc - Đức Thái tổ Cao Hoàng đế Lê Lợi, các bậc khai quốc công thần, các anh hùng, nghĩa sĩ đã có công dựng nước, giữ nước.

Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn dâng hương tại Đền thờ vua Lê Thái Tổ.

Trước anh linh các bậc tiên đế, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa nguyện tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần quật khởi của nghĩa quân Lam Sơn; củng cố khối đại đoàn kết, phát huy nội lực, khơi dậy khát vọng phát triển, nỗ lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030, quyết tâm xây dựng tỉnh Thanh Hóa trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước.

Các đồng chí: Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa; Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh và các đại biểu, cùng đông đảo Nhân dân dự lễ khai mạc.

Nhân dân và du khách tham dự lễ hội.

Lễ hội Lam Kinh năm 2026 được bắt đầu với nghi thức rước kiệu Đức vua Lê Thái Tổ, kiệu Trung Túc vương Lê Lai từ đền thờ vua Lê Thái Tổ và đền thờ Trung Túc vương Lê Lai về sân rồng chính điện Lam Kinh. Đây là nét đẹp truyền thống về tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên, những người có công với đất nước, được lưu giữ và thể hiện trong Lễ hội Lam Kinh từ nhiều năm qua.

Nghi thức rước kiệu Đức vua Lê Thái Tổ, kiệu Trung Túc vương Lê Lai về sân rồng Chính điện Lam Kinh.

Sau nghi thức rước kiệu, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại diện Hội đồng họ Lê Việt Nam, họ Lê Thanh Hoá đã kính cẩn dâng hương tưởng nhớ công đức vua Lê Thái Tổ cùng các bậc tiền nhân, các anh hùng, nghĩa sĩ đã có công lao trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Tiếp đó, nghi lễ truyền thống đọc chúc văn tấu cáo, tưởng nhớ công lao của Đức Thái Tổ Cao Hoàng đế, các vị vua, hoàng thái hậu nhà Lê, công thần và các tướng sĩ nghĩa quân Lam Sơn, đã diễn ra trang trọng tại sân rồng trước Chính điện Lam Kinh.

Nghi lễ truyền thống đọc chúc văn tấu cáo, tưởng nhớ công lao của Đức Thái Tổ Cao Hoàng đế, các vị vua, hoàng thái hậu nhà Lê, công thần và các tướng sĩ nghĩa quân Lam Sơn.

Sau các nghi thức tế lễ, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Văn Trung, Trưởng Ban tổ chức Lễ hội Lam Kinh năm 2026 đã đọc diễn văn khẳng định công lao to lớn của Thái tổ Cao Hoàng đế Lê Lợi và nghĩa quân Lam Sơn.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Văn Trung, Trưởng Ban tổ chức Lễ hội Lam Kinh năm 2026 đọc diễn văn khai mạc Lễ hội Lam Kinh năm 2026.

Theo đó, năm 1407, sau khi nhà Hồ thất bại, nước Đại Việt rơi vào ách đô hộ của nhà Minh, Nhân dân lâm vào cảnh lầm than. Năm 1416, tại Lũng Nhai, Lê Lợi cùng 18 vị tướng tài mở Hội thề, quyết tâm chống giặc Minh, giành lại giang sơn. Lời thề đã thu hút anh hùng hào kiệt từ nhiều miền tìm về Lam Sơn tụ nghĩa. Ngày mùng 2 Tết năm Mậu Tuất 1418, dưới sự lãnh đạo của Bình Định vương Lê Lợi, Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn chính thức diễn ra.

Trải qua 10 năm “nếm mật nằm gai”, với tài thao lược của Lê Lợi và tinh thần đoàn kết, anh dũng của tướng sĩ, năm 1428 cuộc khởi nghĩa Lam Sơn giành thắng lợi, đánh đuổi giặc Minh ra khỏi bờ cõi.

Tháng 4 năm Mậu Thìn 1428, Lê Lợi lên ngôi Hoàng đế, lấy niên hiệu Thuận Thiên, khôi phục quốc hiệu Đại Việt và lập nên vương triều hậu Lê.

Sau khi lên ngôi, vua Lê Thái Tổ chọn đất tổ Lam Sơn làm nơi thờ cúng tổ tiên, nơi an nghỉ của các vua và hoàng hậu. Từ đó, Lam Kinh (hay Tây Kinh) trở thành vùng đất thiêng, nơi hướng về cội nguồn và tri ân tiền nhân, đồng thời hình thành sức sống trường tồn của lễ hội Lam Kinh qua nhiều thế kỷ.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái đánh trống khai hội.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính của ngày đại lễ, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái đã đánh trống khai hội.

Phần hội của Lễ hội Lam Kinh năm nay là chương trình nghệ thuật với chủ đề “Hào khí Lam Sơn - Bản hùng ca đất Việt”, tái hiện một giai đoạn lịch sử hào hùng với những dấu mốc tiêu biểu của Khởi nghĩa Lam Sơn, từ Hội thề Lũng Nhai, Lam Sơn dấy nghĩa đến thời khắc Bình Định vương Lê Lợi đăng quang Hoàng đế; đồng thời khắc họa sự tiếp nối truyền thống lịch sử, văn hóa và khát vọng phát triển của Thanh Hóa hôm nay.

Chương trình được dàn dựng công phu về nội dung, âm nhạc và biên đạo, với sự tham gia biểu diễn của hơn 200 nghệ sĩ, diễn viên, nghệ nhân. Điểm nhấn là sự kết hợp hài hòa giữa nghệ thuật ca múa nhạc hiện đại với các di sản văn hóa phi vật thể và những loại hình diễn xướng truyền thống đặc trưng của xứ Thanh như trò Xuân Phả, diễn tấu cồng chiêng... góp phần tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống.

Chương trình nghệ thuật mang đậm dấu ấn văn hóa đặc trưng của xứ Thanh

Lễ hội Lam Kinh là dịp tri ân công lao các bậc tiền nhân, lan tỏa giá trị lịch sử, văn hóa của vùng đất Lam Sơn, đồng thời nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng trong bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc.