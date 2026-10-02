Lễ hội Lam Kinh 2026: Tái hiện hào khí Lam Sơn, mở không gian văn hóa xứ Thanh

Lễ hội Lam Kinh năm 2026 diễn ra từ ngày 1 đến 3/10 tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh và các địa điểm liên quan, nhân kỷ niệm 608 năm Khởi nghĩa Lam Sơn, 598 năm vua Lê Thái Tổ đăng quang và 593 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi.

Nghi thức rước kiệu tại lễ hội Lam Kinh

Lễ khai mạc diễn ra lúc 7h30 ngày 2/10 tại sân Rồng, Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh, với các nghi thức dâng hương, trình tấu chúc văn, diễn văn khai mạc, đánh trống khai hội và chương trình nghệ thuật.

Đại biểu dâng hương tưởng niệm tại khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh

Trước giờ khai mạc, các đội tế, đội rước của xã Lam Sơn và xã Kiên Thọ thực hiện nghi thức rước kiệu vua Lê Thái Tổ và kiệu Trung Túc Vương Lê Lai về khu vực sân Điện Lam Kinh. Trong hai ngày 1 và 2/10, nhiều nghi lễ tế được tổ chức tại đền thờ, các tòa Thái miếu và khu lăng mộ thuộc di tích.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Lê Đức Thái đánh trống khai hội

Lễ hội cũng tổ chức dâng hương tại đền thờ Trung Túc Vương Lê Lai, Thái miếu Nhà Hậu Lê, tượng đài Lê Lợi và các địa điểm thờ những vị khai quốc công thần triều Hậu Lê. Ngày 3/10, lễ dâng hương làm giỗ bà Hàng Dầu được tổ chức trên đỉnh núi Lam Sơn.

Bên cạnh phần lễ, nhiều hoạt động văn hóa truyền thống được tổ chức tại sân Rồng như Trò Xuân Phả, trò diễn Pôồn Pôông, Ngũ trò Viên Khê và hát chèo. Không gian trải nghiệm, chụp ảnh mang nét văn hóa cung đình cũng được bố trí phục vụ người dân, du khách.

Giám đốc Sở VH-TT&DL Thanh Hóa Lê Văn Trung trình bày diễn văn truyền thống lễ hội Lam Kinh ghi nhớ công lao của anh hùng dân tộc Lê Lợi và các nghĩa sỹ Lam Sơn

Đáng chú ý, Liên hoan Văn nghệ dân gian - Phiên chợ vùng cao của đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa diễn ra từ ngày 30/9 đến 2/10, góp thêm không gian giới thiệu dân ca, dân vũ, dân nhạc, sản vật, ẩm thực và các sản phẩm OCOP của vùng miền núi.

Chương trình nghệ thuật tái hiện cuộc khởi nghĩa Lam Sơn

Du khách còn có thể tham gia các hoạt động cộng đồng, trò chơi dân gian như ném còn, nhảy sạp, khua luống, kéo co và trực tiếp trải nghiệm nghệ nhân chế biến các món ăn truyền thống.

Liên hoan văn nghệ dân gian tại lễ hội Lam Kinh

Theo Ban tổ chức, việc kết hợp Lễ hội Lam Kinh với các hoạt động văn hóa vùng cao nhằm tạo thêm không gian để đồng bào các dân tộc thực hành, trao truyền văn hóa, đồng thời quảng bá giá trị lịch sử, văn hóa và du lịch xứ Thanh. Đặc biệt, từ ngày 30/9 đến hết 3/10, du khách được miễn phí vé tham quan Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh