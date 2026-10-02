Lễ hội Lam Kinh 2026: Tái hiện hào khí Lam Sơn, lan tỏa giá trị di sản

Đồng chí Lê Đức Thái - Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa đánh trống khai hội.

Lễ hội Lam Kinh năm 2026 diễn ra từ ngày 1 đến 3/10 (tức ngày 21 đến 23/8 năm Bính Ngọ), gắn với kỷ niệm 608 năm Khởi nghĩa Lam Sơn, 598 năm Vua Lê Thái Tổ đăng quang và 593 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi.

Mở đầu chương trình là nghi thức rước kiệu Vua Lê Thái Tổ và Trung Túc Vương Lê Lai từ đền thờ về sân Điện Lam Kinh. Nghi lễ dâng hương, đọc chúc văn tưởng niệm Đức Thái Tổ Cao Hoàng Đế cùng các tướng sĩ nghĩa quân Lam Sơn được tổ chức trang nghiêm. Hoạt động dâng hương cũng diễn ra tại các đền, miếu, lăng mộ vua Lê và các khai quốc công thần ở Lam Sơn, Kiên Thọ...

Nghi thức rước kiệu tại lễ hội Lam Kinh.

Điểm nhấn của lễ hội là chương trình nghệ thuật với chủ đề “Hào khí Lam Sơn - Bản hùng ca đất Việt”, quy tụ hơn 200 nghệ sĩ, diễn viên. Thông qua ngôn ngữ ca múa nhạc và sân khấu, chương trình tái hiện những dấu mốc tiêu biểu của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, từ Hội thề Lũng Nhai, Lam Sơn đến thắng lợi của nghĩa quân và sự kiện Lê Lợi lên ngôi Hoàng đế.

Chương trình đồng thời kết nối lịch sử với đời sống đương đại, khắc họa sự tiếp nối truyền thống văn hóa và khát vọng phát triển của Thanh Hóa. Các loại hình nghệ thuật hiện đại được kết hợp với những di sản văn hóa phi vật thể đặc trưng của địa phương như trò Xuân Phả, diễn tấu cồng chiêng, trò Ngô Thủy, tạo nên không gian trình diễn giàu bản sắc.

Các đại biểu dâng hương tại khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh.

Theo ông Lê Văn Trung - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, qua hơn sáu thế kỷ, Lam Kinh vẫn giữ vị trí đặc biệt trong lịch sử và đời sống văn hóa dân tộc. Việc duy trì Lễ hội Lam Kinh góp phần thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, tri ân những người có công với đất nước, đồng thời bảo tồn và phát huy các giá trị của di sản.

Giám đốc Sở VHTT&Du lịch - Lê Văn Trung trình bày diễn văn tại lễ hội Lam Kinh.

Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn khởi phát vào mùa Xuân năm 1418, khi Lê Lợi cùng các hào kiệt dựng cờ khởi nghĩa tại vùng núi Lam Sơn, kêu gọi nhân dân đứng lên chống quân Minh. Sau 10 năm chiến đấu, cuộc khởi nghĩa giành thắng lợi vào năm 1427. Năm 1428, Lê Lợi lên ngôi Hoàng đế, lấy niên hiệu Thuận Thiên, khôi phục quốc hiệu Đại Việt và đặt nền móng cho triều Hậu Lê.

Chương trình nghệ thuật tái hiện hào khí Khởi nghĩa Lam Sơn.

Sau khi Lê Thái Tổ qua đời năm 1433 và được an táng tại quê hương Lam Sơn, vùng đất này trở thành nơi thờ tự các vua, hoàng hậu và nhiều khai quốc công thần triều Lê Sơ. Lam Kinh từ đó trở thành một không gian di sản gắn với ký ức lịch sử, tín ngưỡng và truyền thống hướng về cội nguồn.

Nghi thức trình tấu chúc văn tại lễ hội Lam Kinh.

Trong khuôn khổ lễ hội, du khách còn được thưởng thức và trải nghiệm nhiều loại hình văn hóa phi vật thể của Thanh Hóa như trò Xuân Phả, trò diễn Pôồn Pôông, Ngũ trò Viên Khê, hát chèo; đồng thời tham quan, tìm hiểu sản vật địa phương và ẩm thực truyền thống của các dân tộc trong tỉnh.

Rất đông đảo người dân và du khách thập phương đến dự lễ hội Lam Kinh.

Theo lãnh đạo Ban Quản lý Di sản Thành nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa, cho biết du khách tham quan Khu di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh được miễn phí vé trong 4 ngày, từ 30/9 đến hết 3/10/2026. Dịp này du khách có thể tiếp cận sâu hơn với lịch sử, văn hóa và giá trị di sản Lam Kinh, qua đó góp phần quảng bá điểm đến và thúc đẩy du lịch Thanh Hóa.