Lễ hội Lam Kinh 2026: Hào khí Lam Sơn vọng mãi

Chương trình nghệ thuật tại Lễ hội Lam Kinh 2026 tái hiện hình ảnh Anh hùng dân tộc Lê Lợi và nghĩa quân Lam Sơn

Từ hào khí Lam Sơn

Sáng 2.10 (tức 22.8 âm lịch), tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức Lễ hội Lam Kinh năm 2026, kỷ niệm 608 năm Khởi nghĩa Lam Sơn, 598 năm vua Lê đăng quang và 593 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi.

Lễ hội mở đầu bằng nghi thức rước kiệu vua Lê Thái Tổ và kiệu Trung Túc Vương Lê Lai theo nghi thức truyền thống về sân rồng Chính điện Lam Kinh. Sau đó là lễ dâng hương tưởng niệm vua Lê Thái Tổ cùng các tướng sĩ, nghĩa quân Lam Sơn.

Nghi thức rước kiệu vua Lê Thái Tổ và Trung Túc Vương Lê Lai tại Lễ hội Lam Kinh 2026

Trong không khí trang nghiêm, Giám đốc Sở VHTTDL Thanh Hóa Lê Văn Trung đọc diễn văn ôn lại cuộc khởi nghĩa Lam Sơn và những đóng góp của Anh hùng dân tộc Lê Lợi đối với lịch sử dựng nước, giữ nước của dân tộc.

Theo diễn văn, năm 1416, tại Lũng Nhai, Lê Lợi cùng 18 vị tướng tài đã tổ chức Hội thề, quy tụ những người cùng chí hướng chống quân Minh, giành lại độc lập cho đất nước.

Ngày mùng 2 Tết Mậu Tuất (1418), cuộc khởi nghĩa Lam Sơn chính thức bùng nổ tại vùng đất Lam Sơn dưới sự lãnh đạo của Lê Lợi.

Nghi lễ đọc chúc văn tấu cáo, tưởng nhớ công lao Đức Thái Tổ Cao Hoàng đế, các vị vua, hoàng thái hậu triều Lê, công thần và tướng sĩ nghĩa quân Lam Sơn

Sau 10 năm chiến đấu, nghĩa quân từng bước chuyển từ thế yếu sang chủ động, giành nhiều thắng lợi quan trọng, trong đó có các trận Chi Lăng, Xương Giang, Cần Trạm, buộc quân Minh phải chấp nhận Hội thề Đông Quan.

Năm 1427, cuộc khởi nghĩa Lam Sơn kết thúc thắng lợi. Một năm sau, ngày 15.4 năm Mậu Thìn (1428), Lê Lợi lên ngôi Hoàng đế tại điện Kính Thiên, lấy niên hiệu Thuận Thiên, khôi phục quốc hiệu Đại Việt và mở đầu vương triều Hậu Lê.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Lê Đức Thái đánh trống khai hội

Hơn 6 thế kỷ đã trôi qua, cuộc khởi nghĩa Lam Sơn và hình tượng Lê Lợi vẫn là một phần quan trọng trong ký ức lịch sử của người dân Thanh Hóa nói riêng và cả nước nói chung.

Lễ hội Lam Kinh hằng năm trở thành dịp để tưởng niệm, tri ân các bậc tiền nhân, đồng thời góp phần giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ hôm nay.

Biểu diễn trò Xuân Phả trong Lễ hội Lam Kinh

Phát huy giá trị lịch sử của vùng đất Lam Sơn, Thanh Hóa đang hướng tới việc gắn bảo tồn di sản với phát triển du lịch, đưa Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh trở thành điểm đến văn hóa, lịch sử hấp dẫn hơn đối với người dân và du khách.

Thêm trải nghiệm cho du khách

Bên cạnh các nghi thức truyền thống, Lễ hội Lam Kinh 2026 có thêm nhiều hoạt động phục vụ người dân và du khách.

“Phiên chợ vùng cao” giới thiệu các sản phẩm OCOP của Thanh Hóa đến người dân và du khách

Tại khu vực từ cổng khu di tích đến chân cầu Bạch diễn ra “Phiên chợ vùng cao”, trưng bày, giới thiệu và bán các sản phẩm OCOP của các địa phương, doanh nghiệp trên địa bàn xã Lam Sơn và một số xã khu vực miền núi Thanh Hóa.

Một không gian check-in mang nét cung đình cũng được thiết kế trong khu di tích, tạo thêm điểm trải nghiệm cho du khách khi tham dự lễ hội, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh Lam Kinh.

Đông đảo người dân và du khách thập phương tham dự Lễ hội Lam Kinh 2026

Đáng chú ý, nhân dịp Lễ hội Lam Kinh 2026, du khách được miễn vé tham quan Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh trong 4 ngày, từ 30.9 đến hết 3.10.

Việc kết hợp các nghi lễ truyền thống với hoạt động trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm địa phương được kỳ vọng tạo thêm sức hút cho lễ hội, đồng thời giúp du khách có thêm cơ hội tìm hiểu lịch sử, văn hóa và những giá trị di sản gắn với vùng đất Lam Sơn.