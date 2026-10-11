Lễ hội Kin Lẩu Khẩu Mẩu năm 2026

Quang cảnh lễ hội.

Lễ hội có sự tham gia của 10 thôn, bản, tổ dân phố có đông đồng bào dân tộc Thái sinh sống trên địa bàn. Lễ hội được chia thành 2 phần chính: Phần Lễ: tiến hành chuỗi nghi lễ "Rước hồn lúa - Cúng hồn lúa", nghi thức giã cốm "Khua luống", "Cúng thần linh bản mường", "Thụ lễ và phát lộc cầu may". Phần Hội: thi đập lúa và thi giã cốm.

Đại diện lãnh đạo UBND xã Phong Thổ phát biểu khai mạc tại lễ hội.

Ngay từ sáng sớm, trong tiếng trống, tiếng chiêng rộn rã nghi thức "Khua luống", không gian lễ hội đã trở nên vô cùng náo nhiệt. Các phần lễ truyền thống diễn ra trang nghiêm bao gồm: nghi thức "Rước hồn lúa - Cúng hồn lúa", "Cúng thần linh bản mường" và "Thụ lễ, phát lộc cầu may". Qua đó, bà con bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với trời đất, tổ tiên đã phù hộ cho một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu.

Các thiếu nữ dân tộc Thái với nghi lễ rước hồn lúa.

Cấp ủy chính quyền xã Phong Thổ làm lễ cúng hồn lúa tại lễ hội.

Cùng với phần lễ, phần hội tưng bừng với các hoạt động văn hóa, thể thao và trò chơi dân gian hấp dẫn. Nhiều cuộc thi thu hút đông đảo nghệ nhân và nhân dân tham gia tranh tài như: văn nghệ, thi đập lúa, giã cốm cùng các môn thể thao dân tộc như: tung còn, bịt mắt bắt vịt...

Người dân xã Phong Thổ với các màn tranh tài: thi văn nghệ, đập lúa…

​Lễ hội "Kin Lẩu Khẩu Mẩu" không chỉ là dịp để nhân dân tạ ơn trời đất, thần linh đã cho mùa màng bội thu, cầu cho mưa thuận gió hòa, cuộc sống ấm no, hạnh phúc mà còn thể hiện mong ước vạn vật sinh sôi nảy nở. Thông qua các hoạt động lễ hội tiếp tục thắt chặt tình đoàn kết giữa các dân tộc, thể hiện trọn vẹn tinh thần "Bảo tồn di sản - Gìn giữ bản sắc - Kết nối cộng đồng" và khẳng định nét đẹp văn hóa Thái giữa đại ngàn Tây Bắc.