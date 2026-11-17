Chiều 17/11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị cho biết, lễ hội Khinh khí cầu quốc tế - Quảng Trị 2026 (QTHF 2026) với chủ đề "Bay trên quê hương thanh bình" diễn ra tại Thành Cổ và ven sông Thạch Hãn, phường Quảng Trị trong ngày 27/11 và tại phía Nam cầu Hiền Lương, xã Bến Hải từ ngày 28 - 29/11.

Lễ hội Khinh khí cầu quốc tế - Quảng Trị 2026 sẽ diễn ra tại Quảng trường Giải phóng gần Bến thả hoa bờ Nam sông Thạch Hãn ngày 27/11 và tại khu vực Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải từ ngày 28 - 29/11.

Sự kiện do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị phối hợp Công ty Chiến Thắng Sài Gòn tổ chức, trong khuôn khổ lễ hội Vì hòa bình năm 2026 và Tuần Văn hóa - Du lịch Quảng Trị, kỳ I năm 2026.

Theo Ban Tổ chức lễ hội Khinh khí cầu quốc tế - Quảng Trị 2026, lễ hội với sự xuất hiện của 34 khinh khí cầu - đại diện cho 34 địa phương mới sáp nhập tại Việt Nam, tạo nên bức tranh đặc sắc, ngoạn mục trên bầu trời Quảng Trị.

Điểm nhấn đặc biệt của sự kiện là nghi lễ chào đại kỳ Tổ quốc rộng 2.025m2 tại Thành Cổ Quảng Trị, kết hợp cùng màn trình diễn của 34 khinh khí cầu đồng loạt bay ở độ cao từ 50m xung quanh đại kỳ. Khoảnh khắc thiêng liêng này hứa hẹn khơi dậy niềm tự hào dân tộc sâu sắc trong lòng mỗi người dân và du khách.

Về đêm, không gian khinh khí cầu rực sáng, lung linh kết hợp với hàng vạn hoa đăng trên dòng sông Thạch Hãn sẽ tạo nên bản giao hưởng ánh sáng đầy xúc động, thay lời tri ân sâu sắc đến với các thế hệ cha ông đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Bên cạnh đó, chuỗi các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, âm nhạc, giao lưu cộng đồng hàng đêm và không gian trải nghiệm văn hóa - du lịch đặc sắc sẽ mang đến bầu không khí lễ hội sôi động, hấp dẫn.

QTHF 2026 sẽ mang đến không gian lễ hội rực rỡ sắc màu với sự xuất hiện của 34 khinh khí cầu, tạo nên bức tranh đặc sắc, ngoạn mục trên bầu trời Quảng Trị.

Tại lễ hội, du khách sẽ có cơ hội trải nghiệm bay cùng khinh khí cầu, ngắm nhìn cảnh sắc thiên nhiên và những công trình, địa danh đặc trưng của Quảng Trị từ trên cao; khám phá hoạt động trình diễn, giao lưu cùng các phi công và đội ngũ chuyên môn kỹ thuật.

Ngoài ra, QTHF 2026 Passport - hộ chiếu lễ hội khinh khí cầu với các gói "combo" vé và dịch vụ tích hợp - sẽ mang đến thêm nhiều lựa chọn thuận tiện, ưu đãi về dịch vụ du lịch, lưu trú, ẩm thực và tham quan, góp phần kết nối hành trình khám phá Quảng Trị của du khách.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị, lễ hội Khinh khí cầu quốc tế - Quảng Trị 2026 không chỉ là một sự kiện trình diễn và trải nghiệm du lịch, lễ hội còn mang ý nghĩa biểu tượng đặc biệt - những quả khinh khí cầu đa sắc màu vươn cao trên bầu trời là hình ảnh của tự do, hòa bình, đoàn kết, hữu nghị và khát vọng vươn tới tương lai.

Lễ hội khinh khí cầu "Bay trên quê hương thanh bình" còn là dịp quảng bá hình ảnh một Quảng Trị giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, sở hữu tiềm năng du lịch phong phú, thân thiện, năng động và hội nhập; đồng thời tạo cơ hội xúc tiến đầu tư, kết nối doanh nghiệp, kích cầu du lịch và phát triển kinh tế địa phương.

Thông qua sự kiện này, tỉnh Quảng Trị kỳ vọng kiến tạo một sản phẩm du lịch mới mẻ, mang tính khác biệt cao nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và độ nhận diện thương hiệu du lịch địa phương trên bản đồ du lịch quốc gia.

Bên cạnh đó, lễ hội được định hướng là giải pháp trọng điểm để thu hút du khách, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng doanh thu cho hệ thống doanh nghiệp du lịch, dịch vụ, thương mại.

Về lâu dài, sự kiện đặt mục tiêu từng bước xây dựng một thương hiệu lễ hội cùng sản phẩm du lịch khinh khí cầu mang tầm cỡ quốc tế thường niên tại Quảng Trị.

Ông Hồ Văn Hoan, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị cho biết, Tuần Văn hóa - Du lịch Quảng Trị, kỳ I năm 2026 với chủ đề "Rực rỡ miền kỳ quan - Linh thiêng vùng đất lửa" diễn ra từ ngày 24 - 30/11 với nhiều hoạt động sôi nổi, hấp dẫn. Chương trình khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch Quảng Trị sẽ diễn ra tại phường Đồng Hới và phường Nam Đông Hà vào tối 24/11. Trong đó, chương trình nghệ thuật khai mạc với chủ đề "Rực rỡ miền kỳ quan - Linh thiêng vùng đất lửa" sẽ diễn ra tại Quảng trường Hồ Chí Minh (phường Đồng Hới). Đồng thời, tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Quảng Trị (cơ sở 2), phường Nam Đông Hà sẽ diễn ra chương trình biểu diễn Lân sư rồng và lễ hội đường phố, trình diễn áo dài. Trong khuôn khổ chương trình khai mạc vào tối 24/11, tại phường Đồng Hới và phường Nam Đông Hà sẽ có chương trình bắn pháo hoa nổ tầm cao. Bên cạnh đó, Tuần Văn hóa - Du lịch Quảng Trị, kỳ I năm 2026 còn có các hoạt động nổi bật như: Chương trình quảng bá, xúc tiến du lịch Ấn Độ qua điện ảnh Bollywood, diễn ra tại phường Đồng Hới và các khu, điểm tham quan du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Trị từ ngày 24 - 25/11. Không gian Ẩm thực với chủ đề "Thiên nhiên Quảng Trị - Hương vị Tràng An", từ ngày 24 - 25/11 tại sân Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh (cũ), đường Hùng Vương, phường Đồng Hới. Chinh phục đồi cát bằng xe địa hình (ATV) tại khu vực đồi cát xã Nam Trạch từ 6h - 17h ngày 25/11. Liveshow của các ban nhạc Bức Tường và Microwave, tại Quảng trường Hồ Chí Minh, phường Đồng Hới từ 20h - 22h ngày 25/11. Biểu diễn mô tô nước (Jeski) tại sông Nhật Lệ, phường Đồng Hới, từ 17h30 - 18h30 và 20h - 21h ngày 26/11. Sản phẩm du lịch "Săn mây", tại điện gió Amacao, xã Tân Lập và đồi Cu Vơ, xã Hướng Phùng, từ 4h30 - 6h30 ngày 26 - 30/11. Lễ hoa đăng cầu siêu các Anh hùng liệt sĩ tại sông Thạch Hãn, phường Quảng Trị, từ 19h30 - 21h45 ngày 27/11. Hoạt động biểu diễn của các lực lượng Công an nhân dân, từ 19h30 - 22h ngày 28/11 và 29/11; trong đó tại phường Đông Hà và phường Nam Đông Hà ngày 28/11, tại phường Đồng Hới ngày 29/11. Sản phẩm du lịch Chinh phục cung đường Phong Nha - Khe Sanh (bằng xe mô tô), từ ngày 28 - 30/11, với hành trình Phong Nha - U Bò - Trường Sơn - Sa Mù - Hướng Phùng - Khe Sanh. Lễ hội Yoga biển tại Quảng trường biển Bảo Ninh, phường Đồng Hới từ 6h - 8h ngày 29/11. Thả chim bồ câu hòa bình, tại Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, từ 7h - 8h ngày 29/11. Chung kết Liên hoan tiếng hát hay tỉnh Quảng Trị lần thứ I năm 2026, tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Quảng Trị, phường Đồng Hới từ 19h - 22h ngày 30/11. Lễ hội bia Camel, từ 17h - 22h ngày 24 - 30/11, tại sân Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh (cũ), đường Hùng Vương, phường Đồng Hới và Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh (cơ sở 2), phường Nam Đông Hà.