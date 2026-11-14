Lễ hội Kanagawa tại Hà Nội năm 2026: Gắn kết trái tim, thúc đẩy giao lưu văn hóa Việt Nam - Nhật Bản

Sáng 14.11, Lễ khai mạc Lễ hội Kanagawa tại Hà Nội năm 2026 đã diễn ra tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội).

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông cùng các đại biểu dự khai mạc Lễ hội

Là sự kiện giao lưu văn hóa, nghệ thuật thường niên tại Việt Nam, Lễ hội do chính quyền tỉnh Kanagawa (Nhật Bản) phối hợp với Bộ VHTTDL, TP. Hà Nội tổ chức; qua đó, góp phần tăng cường kết nối văn hóa, thắt chặt tình hữu nghị và thúc đẩy giao lưu giữa nhân dân hai nước.

Dự Lễ khai mạc có Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông, Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki, Thống đốc tỉnh Kanagawa Kuroiwa Yuji, cùng lãnh đạo một số cơ quan Trung ương và TP. Hà Nội…

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Thống đốc tỉnh Kanagawa Kuroiwa Yuji bày tỏ lời cảm ơn tới chính quyền TP. Hà Nội, Bộ VHTTDL và Bộ Ngoại giao Việt Nam đã phối hợp, hỗ trợ tổ chức sự kiện; tạo điều kiện để tỉnh Kanagawa giới thiệu những nét đặc sắc trong văn hóa Nhật Bản đến với người dân Việt Nam.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Lễ hội

Thống đốc Kuroiwa Yuji cho biết, thời gian qua, tỉnh Kanagawa và Việt Nam đã không ngừng vun đắp mối quan hệ hợp tác tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực. Trong đó, giao lưu văn hóa đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường sự gắn kết giữa nhân dân hai nước. Lễ hội Kanagawa tại Hà Nội là dịp để người dân Việt Nam và Nhật Bản hiểu hơn về văn hóa, nghệ thuật và đời sống của mỗi quốc gia.

Thông qua Lễ hội năm nay, Thống đốc Kuroiwa Yuji mong muốn tiếp tục đưa văn hóa, nghệ thuật Nhật Bản đến gần hơn với công chúng Việt Nam và du khách. Đồng thời, Thống đốc bày tỏ hy vọng ngày càng có nhiều người dân Việt Nam đến thăm tỉnh Kanagawa, trực tiếp trải nghiệm những nét đẹp văn hóa và con người nơi đây.

Ông tin tưởng sự kiện sẽ tiếp tục mở rộng các hoạt động giao lưu, góp phần củng cố tình hữu nghị và thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Thống đốc tỉnh Kanagawa Kuroiwa Yuji phát biểu

Tại Lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông cho biết, Lễ hội Kanagawa tại Hà Nội năm 2026 là sự kiện khởi đầu triển khai Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ VHTTDL và tỉnh Kanagawa và diễn ra ngay sau chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân.

Lễ hội là dịp giới thiệu những nét đặc sắc về văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực và du lịch của tỉnh Kanagawa tới công chúng Việt Nam; tạo không gian giao lưu, kết nối và tăng cường sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông khẳng định: “Bộ VHTTDL đánh giá cao vai trò và những đóng góp tích cực của tỉnh Kanagawa trong việc thúc đẩy quan hệ giao lưu, hợp tác với Việt Nam, đặc biệt thông qua việc mở Văn phòng xúc tiến thương mại - công nghiệp tỉnh Kanagawa tại Hà Nội mới đây.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông phát biểu

Là một trong những địa phương có vị trí kinh tế, văn hóa và du lịch quan trọng của Nhật Bản, Kanagawa có nhiều thế mạnh về công nghiệp, công nghệ, giáo dục, nghệ thuật và du lịch. Những nét đặc sắc trong văn hóa truyền thống, sự năng động của đời sống hiện đại cùng các sản phẩm du lịch phong phú của Kanagawa là những giá trị hấp dẫn, có sức lan tỏa và khả năng kết nối với công chúng Việt Nam”.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông tin tưởng, cùng với Lễ hội Việt Nam tại Kanagawa diễn ra tháng 9.2026, sự kiện lần này sẽ góp phần làm phong phú đời sống văn hóa, khuyến khích sáng tạo, tăng cường kết nối giữa nghệ sĩ, tổ chức văn hóa, doanh nghiệp du lịch và thế hệ trẻ hai nước.

Qua đó, góp phần triển khai hiệu quả Năm Hợp tác Du lịch Việt Nam - Nhật Bản 2027-2028, đồng thời đóng góp tích cực vào việc tăng cường, đẩy mạnh quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới giữa hai nước.

Về phần mình, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki cho biết, Lễ hội Kanagawa tại Hà Nội năm nay đã bước sang kỳ tổ chức thứ 7 và ngày càng thu hút sự quan tâm của công chúng. Điểm nhấn của Lễ hội là mô hình cổng Torii lấy cảm hứng từ đền Hakone, danh thắng linh thiêng nổi tiếng về cầu duyên của tỉnh Kanagawa.

Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki phát biểu

Đại sứ Ito Naoki nhấn mạnh, năm 2027 và 2028 sẽ là Năm Hợp tác Du lịch Việt Nam - Nhật Bản. Trong bối cảnh nhiều hoạt động giao lưu được tổ chức tại các địa phương hai nước, Kanagawa tiếp tục tiên phong thúc đẩy kết nối nhân dân thông qua các sự kiện giao lưu văn hóa tại Đà Nẵng, Hà Nội.

Chào mừng sự kiện, Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà nhấn mạnh, Lễ hội góp phần hòa chung không khí sôi động của các sự kiện văn hóa diễn ra tại Thủ đô thời gian qua, như Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2026, các hoạt động kỷ niệm 950 năm Quốc Tử Giám và hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11.

Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà

Theo bà Phùng Thị Hồng Hà, Lễ hội góp phần quảng bá văn hóa Nhật Bản, thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực văn hóa, du lịch, giáo dục, đầu tư và giao lưu nhân dân, qua đó làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản.

Lễ hội Kanagawa tại Hà Nội năm 2026 diễn ra trong hai ngày 14 và 15.11 tại Công viên Thống Nhất, mang đến không gian giao lưu văn hóa Nhật Bản đặc sắc giữa lòng Thủ đô.

Tiết mục biểu diễn nghệ thuật tại Lễ khai mạc

Với các gian hàng cùng nhiều hoạt động trải nghiệm như mặc trang phục yukata, con đường hoa anh đào, trò chơi dân gian và sân khấu anime - manga, Lễ hội tạo điểm hẹn hấp dẫn cho người dân, du khách, đặc biệt là giới trẻ Việt Nam và Nhật Bản.

Một trong những điểm nhấn là chương trình biểu diễn múa Yosakoi diễn ra từ 15h20 đến 16h50 ngày 14.11.

Kết hợp những động tác mạnh mẽ, dứt khoát với âm nhạc hòa quyện giữa âm hưởng dân gian và hiện đại, các đội múa trong trang phục rực rỡ mang đến không khí sôi động.

Tiếng naruko - nhạc cụ gõ đặc trưng, vang lên theo từng nhịp bước, góp phần tạo nên màn trình diễn giàu năng lượng, thể hiện tinh thần đoàn kết và sức sống của văn hóa Nhật Bản.

Người dân hào hứng khi được trải nghiệm mặc kimono của Nhật Bản

Bên cạnh đó, chương trình Vietnam Music Showcase từ 18h45 ngày 15.11, với sự tham gia của các ca sĩ Mỹ Mỹ, Tường Duy, NEW... hứa hẹn thu hút sự tham gia của đông đảo người dân, du khách.