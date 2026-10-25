Lễ hội Hoa Tam giác mạch mở màn với đêm nghệ thuật 'Âm vang miền đá'

Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Đỗ Hùng Đức Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang nêu rõ: Cao nguyên đá Đồng Văn từ lâu đã khắc ghi trong lòng người dân và du khách cảm xúc về một vùng đất kỳ vĩ, nơi những dãy núi đá tai mèo trùng điệp dựng đứng giữa mây trời biên cương Tổ quốc. Nơi đây, thiên nhiên tuy khắc nghiệt nhưng tâm hồn con người lại vô cùng ấm áp, rộng mở và sắt son, gắn bó.

Ông Đỗ Hùng Đức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang phát biểu khai mạc Lễ hội. Ảnh: Đức Thọ - TTXVN

Từ một loài cây cứu đói thuở xa xưa, tam giác mạch nay đã trở thành biểu tượng du lịch đặc trưng, thành sứ giả kết nối miền đá với bạn bè trong nước và quốc tế. Cùng với vẻ đẹp của mùa hoa, Công viên Địa chất Toàn cầu UNESCO cao nguyên đá Đồng Văn còn hội tụ những giá trị nổi bật về địa chất, địa mạo, cảnh quan, lịch sử và văn hóa. Đây là tài sản vô giá, là niềm tự hào và cũng là trách nhiệm chung của chúng ta trong việc bảo tồn, gìn giữ và phát huy di sản cho hôm nay và các thế hệ mai sau.

Chính thức khai mạc Lễ hội hoa tam giác mạch lần thứ 12 năm 2026

Lễ hội Hoa Tam giác mạch lần thứ XII năm 2026 với chủ đề "Âm vang miền đá" sẽ mang đến một không gian nghệ thuật đặc sắc, hòa quyện giữa vẻ đẹp thiên nhiên kỳ vĩ, sự thuần khiết của loài hoa và tinh hoa văn hóa truyền thống. Sự kiện thể hiện tấm lòng tri ân, mến khách cùng tầm nhìn và cam kết của tỉnh trong việc đưa du lịch Tuyên Quang phát triển thành điểm sáng nơi tuyến đầu Tổ quốc, góp phần nâng cao uy tín, thương hiệu du lịch Việt Nam.

Đông đảo du khách "check-in" tại các điểm đến đang nở rộ hoa tam giác mạch

Trong khuôn khổ lễ hội, chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao, thương mại, ẩm thực và du lịch sẽ diễn ra sôi nổi trên khắp Cao nguyên đá. Đến hết tháng 12, tỉnh Tuyên Quang mong muốn mỗi du khách khi đến với miền đá hãy cùng chung tay giữ gìn cảnh quan, bảo vệ những triền hoa, ứng xử văn minh và tôn trọng phong tục tập quán của đồng bào các dân tộc, để mỗi chuyến đi là một hành trình trải nghiệm trọn vẹn và đáng nhớ.

"Âm vang miền đá" gửi gắm thông điệp về sức sống bền bỉ, tinh thần vượt khó, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên của đồng bào các dân tộc. Lễ hội không chỉ tôn vinh vẻ đẹp hoa tam giác mạch mà còn góp phần gìn giữ, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, thúc đẩy phát triển du lịch gắn với bảo tồn di sản.

Để chuẩn bị cho Lễ hội Hoa Tam giác mạch lần thứ XII năm 2026, các cấp, ngành và địa phương đã tập trung xây dựng nhiều hoạt động văn hóa, du lịch, xúc tiến thương mại và trải nghiệm cộng đồng. Công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm và chất lượng dịch vụ được chú trọng, hướng tới xây dựng hình ảnh điểm đến an toàn, thân thiện, văn minh.

Trong khuôn khổ lễ hội diễn ra Ngày hội văn hóa dân tộc Lô Lô, Ngày hội văn hóa các dân tộc xã Lùng Tám, không gian trưng bày sản phẩm thuộc chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), nông sản và hàng hóa đặc trưng địa phương. Đáng chú ý, ngày 31/10 sẽ diễn ra chương trình biểu diễn nhạc rock "Tinh thần đá" lần thứ II tại vùng Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn, góp phần thu hút du khách.

Những tiết mục nghệ thuật đặc sắc tại buổi khai mạc Lễ hội Hoa Tam giác mạch lần thứ 12. Ảnh: Đức Thọ - TTXVN

Với vai trò tổng đạo diễn chương trình nghệ thuật "Âm vang miền đá", Việt Đặng cùng ê-kíp đã kiến tạo nên một cấu trúc nghệ thuật đa tầng, vô cùng chặt chẽ. Toàn bộ sân khấu được biến hóa thành không gian đa chiều - nơi bản sắc núi rừng không bị sân khấu hóa mà được tôn vinh trọn vẹn qua ngôn ngữ múa đương đại, khí nhạc dân tộc và những lời bình văn học đong đầy chất thơ.

Chương trình nghệ thuật "Âm vang của đá" tại Lễ khai mạc

Chương trình mở đầu đầy ấn tượng với màn nghệ thuật "Có hẹn vùng hoa trên đá" và cảnh diễn "Hơi thở của núi". Trên nền khí nhạc dân gian đương đại, Vũ đoàn Tre cùng các diễn viên quần chúng đã tái hiện trọn vẹn nhịp đập linh thiêng của đại ngàn. Không gian tiếp tục bùng nổ qua giọng hát truyền cảm của Trọng Tấn, Giàng Thị Hoa với tổ khúc "Hà Giang quê hương tôi - Về Hà Giang với em", hòa cùng liên khúc "Tuyên Quang kỷ nguyên vươn mình" (Trọng Tấn, Đặng Ngọc Anh), dẫn dắt khán giả bước vào hành trình nghệ thuật sâu lắng. Chươngtrình nghệ thuật chính được ví như quá trình trổ hoa kiên cường của nụ tam giác mạch giữa lòng miền đá, đưa người xem đi qua từng cung bậc cảm xúc...

Đêm khai mạc Lễ hội Hoa Tam giác mạch đã khắc họa trọn vẹn hình ảnh một Tuyên Quang kiên cường trong quá khứ, rực rỡ ở hiện tại và tự tin bước vào kỷ nguyên mới - nơi những bông hoa tam giác mạch mong manh nhưng kiêu hãnh vẫn miệt mài vươn mình nở rộ trên nền đá xám hùng vĩ.

Khán giả thưởng thức chương trình nghệ thuật "Âm vang của đá"

Lễ hội Hoa Tam giác mạch năm 2026 là sự kiện văn hóa, du lịch tiêu biểu của tỉnh Tuyên Quang, góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế về cảnh quan thiên nhiên và bản sắc văn hóa; phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng, tạo sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân địa phương, tiếp tục khẳng định sức hấp dẫn của cao nguyên đá Đồng Văn, xây dựng hình ảnh du lịch Tuyên Quang giàu bản sắc và phát triển bền vững.