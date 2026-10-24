Lễ hội Hoa Tam giác mạch lần thứ XII năm 2026: 'Âm vang miền đá'

Lễ hội Hoa Tam giác mạch lần thứ XII năm 2026 với chủ đề "Âm vang miền đá". Ảnh: BTC

Sự kiện nhằm tôn vinh vẻ đẹp đặc trưng của loài hoa vùng cao, quảng bá hình ảnh con người, bản sắc văn hóa các dân tộc và tiềm năng du lịch phong phú của Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn. Đồng thời, lễ hội là cơ hội thúc đẩy liên kết phát triển du lịch, thu hút các nhà đầu tư và cải thiện đời sống nhân dân.

Chương trình kết hợp giữa nghệ thuật truyền thống và đương đại, tôn vinh cảnh sắc thiên nhiên cùng sức sống mới của vùng cao nguyên đá. Sau phần lễ là các hoạt động giao lưu, trải nghiệm văn hóa sôi nổi.

Lễ hội Hoa Tam giác mạch lần thứ XII năm 2026 còn mở ra nhiều hoạt động văn hóa, du lịch và xúc tiến thương mại, tạo thêm lựa chọn cho du khách khi đến Tuyên Quang. Theo kế hoạch, tỉnh Tuyên Quang và các địa phương khu vực Cao nguyên đá cũng sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa khác như: Ngày hội văn hóa dân tộc Lô Lô và giao lưu văn hóa Việt-Trung (23-10); Ngày hội văn hóa các dân tộc xã Lùng Tám (24 và 25-10) giới thiệu các nghề thủ công truyền thống; Show Rock "Tinh thần đá" lần thứ hai;

Hội chợ thương mại quốc tế Việt-Trung (Tuyên Quang) 2026, quy mô khoảng 300 gian hàng thuộc chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại; Festival "Tinh hoa ẩm thực miền Bắc"; Lễ hội Tết cá tại thôn Cốc Cai, xã Mậu Duệ; trình diễn nghề truyền thống và tri thức bản địa trải nghiệm dệt/se lanh, nhuộm chàm, thêu thổ cẩm, nghề rèn, đan lát, làm bánh tam giác mạch và thưởng thức ẩm thực vùng cao.

Không gian giới thiệu sản phẩm OCOP và sản phẩm hàng hóa nông nghiệp đặc trưng của tỉnh dự kiến tổ chức từ ngày 21 đến ngày 25/10 tại khu vực phố cổ Đồng Văn. Đây là dịp để du khách tìm hiểu, mua sắm các sản phẩm tiêu biểu, đồng thời khám phá những giá trị văn hóa, ẩm thực và nghề truyền thống của địa phương.

Đại diện Ban tổ chức cho biết, để chuẩn bị tốt nhất cho mùa lễ hội, tỉnh Tuyên Quang triển khai gieo trồng khoảng 400 ha hoa tam giác mạch theo 3 đợt, đảm bảo hoa nở rực rỡ kéo dài từ tháng 10 đến hết tháng 12; các điểm ngắm hoa trọng điểm: Dọc tuyến đường 4C, cổng trời, điểm dừng chân Yên Minh, dốc Thẩm Mã, Nhà của Pao, làng văn hóa Lũng Cẩm, di tích Nhà Vương, Bảo tàng Cao nguyên đá, làng Lô Lô Chải, khu vực Lũng Cú, bến thuyền sông Nho Quế, làng văn hóa Pả Vi...