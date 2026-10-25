Lễ hội hoa tam giác mạch 2026 khai mạc với đêm nghệ thuật 'Âm vang miền đá'

Tối 25/10, tại Quảng trường Thanh niên (xã Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang), Lễ hội hoa Tam giác mạch lần thứ XII đã chính thức khai mạc trong không gian nghệ thuật đong đầy cảm xúc mang tên “Âm vang miền đá”.

Sự kiện không chỉ tôn vinh vẻ đẹp kiên cường của loài hoa không chỉ là biểu tượng của cao nguyên đá Hà Giang, mà loài hoa này còn mang nhiều tầng ý nghĩa sâu sắc trong đời sống cư dân bản địa và bản sắc văn hóa. Tam giác mạch mọc lên từ những khe đá khô cằn, khắc nghiệt của vùng cao phía Bắc, biểu trưng cho ý chí vươn lên bền bỉ và sức sống mãnh liệt của biết bao thế hệ đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây.

Các đại biểu dự chương trình khai mạc.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Đỗ Hùng Đức Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang nêu rõ: Cao nguyên đá Đồng Văn từ lâu đã khắc ghi trong lòng người dân và du khách cảm xúc về một vùng đất kỳ vĩ, nơi những dãy núi đá tai mèo trùng điệp dựng đứng giữa mây trời biên cương Tổ quốc. Nơi đây, thiên nhiên tuy khắc nghiệt nhưng tâm hồn con người lại vô cùng ấm áp, rộng mở và sắt son, gắn bó.

Từ một loài cây gắn với đời sống sinh kế của đồng bào vùng cao, tam giác mạch đã trở thành biểu tượng du lịch đặc trưng, góp phần kết nối miền đá với du khách trong nước và quốc tế. Cùng với cảnh quan địa chất độc đáo, khu vực này còn lưu giữ nhiều giá trị văn hóa, lịch sử và truyền thống của các dân tộc.

Lãnh đạo tỉnh cho biết địa phương xác định phát triển du lịch là một trong những động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội, song phải gắn với bảo tồn di sản, gìn giữ môi trường và bản sắc văn hóa. Thành công của lễ hội không chỉ nằm ở quy mô tổ chức hay lượng khách mà còn ở lợi ích lâu dài đối với cộng đồng, từ việc làm, thu nhập đến khả năng bảo tồn và trao truyền các giá trị truyền thống.

Tỉnh Tuyên Quang tiếp tục định hướng phát triển du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, nâng cao chất lượng dịch vụ và tăng cường liên kết các tuyến, điểm tham quan. Người dân địa phương được xác định là chủ thể trong quá trình gìn giữ di sản, tham gia và hưởng lợi từ hoạt động du lịch.

Chương trình nghệ thuật “Âm vang miền đá” mở màn với các tiết mục “Có hẹn vùng hoa trên đá”, “Hơi thở của núi”, tái hiện vẻ đẹp thiên nhiên và sức sống bền bỉ của con người vùng cao. Các ca sĩ Trọng Tấn, Giàng Thị Hoa cùng nhiều nghệ sĩ mang đến những ca khúc về quê hương, văn hóa và con người Tuyên Quang.

Với ba chương “Tiếng khèn núi hát”, “Nơi hẹn dưới chân mây” và “Tự hào hương sắc”, chương trình đưa khán giả qua hành trình khám phá văn hóa miền đá, từ đời sống đồng bào các dân tộc đến những giá trị lịch sử của vùng đất Tuyên Quang.

Sau chương trình nghệ thuật chính, không khí tại Quảng trường Thanh niên tiếp tục sôi động với các tiết mục biểu diễn ngoài trời. Hàng nghìn người dân và du khách hòa mình vào những ca khúc trẻ trung của Ngô Lan Hương, Dương Trường Giang và các nghệ sĩ tham gia chương trình

Việc kết hợp nghệ thuật truyền thống với đại nhạc hội hiện đại được kỳ vọng tạo thêm sức hút cho hoạt động du lịch tại Đồng Văn, đồng thời giúp các giá trị văn hóa địa phương tiếp cận nhiều nhóm khán giả.