Lễ hội hoa tam giác mạch 2026: Kéo dài hết tháng 12, hút khách lên Cao nguyên đá Đồng Văn

Hoa tam giác mạch trên Cao nguyên đá Đồng Văn. Ảnh: THANH BÌNH

Để chuẩn bị cho mùa lễ hội hoa đặc biệt này, tỉnh Tuyên Quang lên kế hoạch gieo trồng khoảng 400ha hoa tam giác mạch tại vùng Cao nguyên đá Đồng Văn.

Hoa được trồng thành ba đợt nhằm kéo dài mùa nở từ tháng 10 đến hết tháng 12, tập trung khoe sắc vào tuần khai mạc lễ hội.

Các điểm trồng hoa nằm dọc Quốc lộ 4C và tại những địa danh du lịch như Cổng trời, Thạch Sơn Thần, dốc Thẩm Mã, làng văn hóa Lũng Cẩm, di tích Nhà Vương, Lô Lô Chải, khu vực Lũng Cú. Bến thuyền thủy điện Nho Quế và làng văn hóa Pả Vi cũng có hoa trồng.

Mùa hoa tam giác mạch được kéo dài đến tháng 12 để tăng thời gian trải nghiệm với du khách. Ảnh THANH BÌNH

Theo ban tổ chức, chương trình khai mạc Lễ hội hoa Tam giác mạch lần thứ XII năm 2026 dự kiến diễn ra tối 25-10 tại Quảng trường Thanh niên, xã Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang, với chủ đề “Âm vang miền đá”.

Chương trình gồm phần lễ và phần hội, với các tiết mục nghệ thuật đặc sắc do các nghệ sĩ, diễn viên và nghệ nhân thực hiện. Sự kiện kết hợp giữa không gian văn hóa truyền thống với nghệ thuật đương đại, giới thiệu vẻ đẹp thiên nhiên, con người, văn hóa các dân tộc và sức sống mới của vùng.

Sau phần lễ là các hoạt động giao lưu, trải nghiệm văn hóa, tạo không gian để người dân và du khách cùng hòa mình vào không khí lễ hội.

Nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch cũng được tổ chức như Ngày hội văn hóa dân tộc Lô Lô. Không gian trưng bày sản phẩm thuộc chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), nông sản và hàng hóa đặc trưng của địa phương, Ngày hội văn hóa các dân tộc xã Lùng Tám.

Ngày 31-10, show rock “Tinh thần đá” lần thứ hai dự kiến diễn ra tại vùng Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn.

Hoa tam giác mạch nhuộm hồng cao nguyên đá. Ảnh THANH BÌNH

Từ tháng 10 đến hết tháng 12, các xã trong vùng cao nguyên đá tổ chức hoạt động du lịch cộng đồng, giao lưu văn nghệ, trò chơi dân gian và trình diễn nghề truyền thống.

Du khách có thể trải nghiệm dệt lanh, nhuộm chàm, thêu thổ cẩm, rèn, đan lát. Ẩm thực địa phương, cách chế biến bánh tam giác mạch và tập quán canh tác trên nương đá cũng là điểm nhấn thu hút khách thập phương.