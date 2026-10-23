Lễ hội Hoa Tam giác mạch 2026: 'Âm vang miền đá' và sắc màu nghệ thuật vùng cao

Lễ hội Hoa Tam giác mạch lần thứ XII năm 2026 dự kiến diễn ra lúc 20h ngày 25/10/2026 tại Quảng trường Thanh niên, xã Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang, với chủ đề "Âm vang miền đá".

Sân khấu "Âm vang miền đá" tại Lễ hội Hoa Tam giác mạch 2026.

Chương trình gồm phần lễ và phần hội, với các tiết mục nghệ thuật do nghệ sĩ, diễn viên và nghệ nhân thực hiện. Kết hợp không gian văn hóa truyền thống với nghệ thuật đương đại, chương trình giới thiệu vẻ đẹp thiên nhiên, con người, văn hóa các dân tộc và sức sống mới của vùng Cao nguyên đá. Sau phần lễ là các hoạt động giao lưu, trải nghiệm văn hóa dành cho người dân và du khách. Chương trình dự kiến được truyền hình trực tiếp trên báo đài và nền tảng số của tỉnh.

Một điểm nhấn âm nhạc khác là show Rock "Tinh thần đá" lần thứ 2, dự kiến tổ chức ngày 31/10 tại vùng Công viên địa chất, mang đến hoạt động trải nghiệm âm nhạc trong mùa hoa Tam giác mạch.

Công tác chuẩn bị cho đêm nghệ thuật.

Từ tháng 10 đến hết tháng 12/2026, các xã thuộc vùng Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn cũng tổ chức giao lưu văn nghệ, trình diễn nhạc cụ, trang phục truyền thống và nghệ thuật dân gian. Du khách có thể thưởng thức dân ca, dân vũ, tham gia trò chơi dân gian, đồng thời trải nghiệm các nghề thủ công truyền thống như dệt lanh, nhuộm chàm, thêu thổ cẩm, rèn và đan lát.

Bên cạnh các chương trình nghệ thuật, chuỗi sự kiện còn có Ngày hội văn hóa dân tộc Lô Lô và giao lưu văn hóa Việt – Trung ngày 23/10; Ngày hội văn hóa các dân tộc xã Lùng Tám trong hai ngày 24 và 25/10; cùng các hoạt động giới thiệu sản phẩm địa phương, ẩm thực và văn hóa cộng đồng.

Lễ hội được tổ chức nhằm tôn vinh vẻ đẹp hoa Tam giác mạch, quảng bá cảnh quan thiên nhiên và bản sắc văn hóa các dân tộc, đồng thời thúc đẩy du lịch cộng đồng, kết nối các hoạt động văn hóa với phát triển du lịch bền vững trên Cao nguyên đá Đồng Văn.

Nghệ sĩ tham dự chương trình.