Lễ hội Hoa Tam giác mạch 2026: 'Âm vang miền đá' thắp sáng cao nguyên

"Âm vang miền đá", bản hòa ca của thiên nhiên và văn hóa

Lễ khai mạc có sự tham dự của bà Hà Thị Khiết, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Dân vận Trung ương, nguyên Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, nguyên Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Tuyên Quang. Bí thư tỉnh ủy Hầu A Lềnh, cùng lãnh đạo các sở, ban ngành trong tỉnh, cùng đông đảo du khách trong nước và quốc tế.

Lễ khai mạc có sự tham dự của bà Hà Thị Khiết, ông Hầu A Lềnh cùng lãnh đạo các sở, ban ngành trong tỉnh, cùng đông đảo du khách trong nước và quốc tế.

Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Đỗ Hùng Đức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang nhấn mạnh vẻ đẹp kỳ vĩ của Cao nguyên đá Đồng Văn, nơi những triền hoa tam giác mạch nở rộ mỗi độ thu về, thể hiện sức sống bền bỉ, kiên cường của con người vùng cao.

Từ loài cây cứu đói thuở xưa, tam giác mạch đã trở thành biểu tượng du lịch đặc trưng, kết nối miền đá với du khách trong nước và quốc tế. Cùng với cảnh quan, Công viên Địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn còn sở hữu những giá trị nổi bật về địa chất, địa mạo, lịch sử và văn hóa, đòi hỏi trách nhiệm bảo tồn, gìn giữ và phát huy.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang ghi nhận, tri ân người dân trồng hoa, gìn giữ cảnh quan; các nghệ nhân, già làng, trưởng bản bảo tồn tiếng khèn, dân ca, dân vũ và trang phục truyền thống; cộng đồng doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, đơn vị lữ hành phát triển ẩm thực, sản phẩm OCOP, hàng thủ công và dịch vụ du lịch; lực lượng vũ trang, chính quyền địa phương bảo đảm an ninh, an toàn; cùng người dân, giới trẻ và cộng đồng mạng lan tỏa hình ảnh Cao nguyên đá đến du khách.

Cánh đồng hoa và nét văn hoá người dân Tuyên Quang.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang xác định du lịch là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, song phải gắn với bảo tồn di sản, cảnh quan, môi trường và bản sắc văn hóa. Thành công của lễ hội không chỉ nằm ở quy mô hay lượng khách mà còn ở những giá trị bền vững: di sản được bảo vệ, văn hóa được trao truyền, sản phẩm địa phương được quảng bá, tiêu thụ, việc làm và thu nhập của người dân được nâng cao. Đồng bào các dân tộc phải là chủ thể giữ gìn di sản, trực tiếp tham gia và hưởng lợi từ phát triển du lịch.

Tỉnh Tuyên Quang cam kết tiếp tục bảo tồn, phát huy giá trị Công viên Địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn; nâng cao chất lượng dịch vụ theo hướng chuyên nghiệp, đa dạng; gắn mùa hoa với du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái và tăng cường liên kết các tuyến, điểm du lịch.

Lễ hội Hoa Tam giác mạch lần thứ XII năm 2026 với chủ đề "Âm vang miền đá" mang đến không gian nghệ thuật kết hợp vẻ đẹp thiên nhiên và tinh hoa văn hóa truyền thống, thể hiện sự tri ân, lòng mến khách cùng cam kết đưa du lịch Tuyên Quang trở thành điểm sáng nơi tuyến đầu Tổ quốc, góp phần nâng cao thương hiệu du lịch Việt Nam.

Trong khuôn khổ lễ hội, các hoạt động văn hóa, thể thao, thương mại, ẩm thực và du lịch sẽ diễn ra trên khắp Cao nguyên đá. Đến hết tháng 12, tỉnh mong muốn du khách chung tay giữ gìn cảnh quan, bảo vệ các triền hoa, ứng xử văn minh và tôn trọng phong tục, tập quán của đồng bào các dân tộc, góp phần tạo nên những hành trình trải nghiệm trọn vẹn, đáng nhớ.

Không gian sử thi chạm tới từng nhịp đập đại ngàn

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của UBND tỉnh Tuyên Quang, do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh phối hợp cùng Công ty TNHH Truyền thông giải trí TL Việt Nam thực hiện, chương trình nghệ thuật "Âm vang miền đá" mang đậm dấu ấn tư duy dàn dựng hiện đại của Tổng đạo diễn Việt Đặng.

Chương trình nghệ thuật “Âm vang miền đá”.

Không đi theo lối mòn của các lễ hội truyền thống, Tổng đạo diễn Việt Đặng cùng ê kíp đã kiến tạo nên một cấu trúc nghệ thuật đa tầng, vô cùng chặt chẽ. Toàn bộ sân khấu được biến hóa thành không gian đa chiều - nơi bản sắc núi rừng không bị sân khấu hóa mà được tôn vinh trọn vẹn qua ngôn ngữ múa đương đại, khí nhạc dân tộc và những lời bình văn học đong đầy chất thơ.

Chương trình mở đầu đầy ấn tượng với màn nghệ thuật "Có hẹn vùng hoa trên đá" và cảnh diễn "Hơi thở của núi". Trên nền khí nhạc dân gian đương đại, Vũ đoàn Tre cùng các diễn viên quần chúng đã tái hiện trọn vẹn nhịp đập linh thiêng của đại ngàn. Không gian tiếp tục bùng nổ qua giọng hát truyền cảm của Trọng Tấn, Giàng Thị Hoa với tổ khúc "Hà Giang quê hương tôi - Về Hà Giang với em", hòa cùng liên khúc "Tuyên Quang kỷ nguyên vươn mình" (Trọng Tấn, Đặng Ngọc Anh), dẫn dắt khán giả bước vào hành trình nghệ thuật sâu lắng.

Chương trình nghệ thuật chính được ví như quá trình trổ hoa kiên cường của nụ tam giác mạch giữa lòng miền đá, đưa người xem đi qua từng cung bậc cảm xúc.

"Âm vang miền đá" mang đậm dấu ấn tư duy dàn dựng hiện đại của Tổng đạo diễn Việt Đặng.

Chương 1 với chủ đề "Tiếng khèn núi hát", mở đầu với hoạt cảnh "Đặt bàn tay lên đá" đan xen lời bình lắng đọng, chương 1 khắc họa hành trình kỳ diệu của con người trước thiên nhiên khắc nghiệt - những người đã "biến hốc đá thành thửa ruộng xanh". Cảm xúc được đẩy lên cao trào qua mashup "Đá khát - Hoa của đá" do Giàng Thị Hoa thể hiện, cùng các ca khúc "Khâu Vai chợ tình" (Ngọc Anh), "Đường về bản xa" (La Hoàng Quý), "Về cùng em bản vàng" (Hải Anh)... Tiếng khèn không chỉ là lời hẹn ước lứa đôi, mà đã trở thành nhịp đập trái tim nối liền bao thế hệ giữa đại ngàn.

Chương 2 mang chủ đề "Nơi hẹn dưới chân mây" đã đưa khán giả về với Tuyên Quang - vùng đất lịch sử, "thủ đô kháng chiến" năm xưa hiện lên nhẹ nhàng nhưng đầy mê hoặc như một nụ hoa hé nở đón chào du khách. Sự xuất hiện của ca sĩ Ngô Lan Hương với bản hit "Đi giữa trời rực rỡ" đã thực sự "đốt cháy" sân khấu. Kết hợp cùng các tiết mục "Tự do như cơn gió" (Hải Anh), "Đất nước lời ru" (Dương Trường Giang, Hải Anh, Ngọc Anh) và "Rừng Hà Tuyên mến yêu" (Tấn Đạt), chương 2 đã mang đến một làn gió thanh xuân trẻ trung, ngập tràn sức sống.

Chương cuối "Tự hào hương sắc" là tiếng lòng tự hào dân tộc và tình yêu quê hương da diết. Ca khúc "Yêu Tổ quốc yêu đồng bào" (Lưu Quốc Vương) đã chạm đến trái tim hàng nghìn khán giả. Khép lại phần sóng truyền hình trực tiếp là liên khúc song ca "Việt Nam tinh hoa - Hello Tuyên Quang" với sự tham gia của toàn thể nghệ sĩ. Trong ánh pháo hoa rực rỡ trên bầu trời đêm, Tuyên Quang gửi lời chào nồng nhiệt nhất đến bạn bè trong nước và quốc tế.

Lễ hội hoa Tam giác mạch lần thứ XII đã khắc họa trọn vẹn hình ảnh một Tuyên Quang giàu văn hoá.

Không dừng lại ở phần sóng truyền hình trực tiếp, không khí tại Quảng trường Thanh niên tiếp tục bùng nổ với đại nhạc hội ngoài sóng. Hàng nghìn người dân và du khách đã cùng hòa mình vào những giai điệu sôi động qua các ca khúc "Người Việt Nam" (Tấn Đạt), "Men say" (Dương Trường Giang), mashup "Yêu đừng sợ đau - Anh muốn đưa em về không", "Có công mài sắc" (Ngô Lan Hương) và "Bầu trời Việt Nam" (Dương Trường Giang).

Đêm khai mạc Lễ hội Hoa Tam giác mạch lần thứ XII góp phần tôn vinh bản sắc văn hóa các dân tộc, giới thiệu sự phong phú của đời sống văn hóa, nghệ thuật Tuyên Quang, đồng thời quảng bá hình ảnh, tiềm năng du lịch của tỉnh đến du khách trong nước và quốc tế.