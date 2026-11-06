Nghi lễ thắp hoa đăng cầu nguyện hòa bình, quốc thái dân an. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)
Nghi lễ thắp hoa đăng cầu nguyện hòa bình, quốc thái dân an. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)
Đông đảo tăng ni và Phật tử dự Lễ hội hoa đăng cầu nguyện hòa bình, quốc thái dân an do Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)
Phật tử kính cẩn cầu nguyện hòa bình, quốc thái dân an do Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)
Lễ hội hoa đăng cầu nguyện hòa bình, quốc thái dân an do Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)
Đông đảo Phật tử tham dự Lễ hội hoa đăng cầu nguyện hòa bình, quốc thái dân an do Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)
Đông đảo tăng ni và Phật tử dự Lễ hội hoa đăng cầu nguyện hòa bình, quốc thái dân an do Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)
Nghi lễ cầu nguyện trong Lễ hội hoa đăng cầu nguyện hòa bình, quốc thái dân an. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)
Lễ hội hoa đăng cầu nguyện hòa bình, quốc thái dân an do Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)
Đông đảo tăng ni và Phật tử dự Lễ hội hoa đăng cầu nguyện hòa bình, quốc thái dân an do Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)
Lễ hội hoa đăng cầu nguyện hòa bình, quốc thái dân an do Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)
Lễ hội hoa đăng cầu nguyện hòa bình, quốc thái dân an do Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)