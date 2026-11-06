Lễ hội hoa đăng cầu nguyện hòa bình, quốc thái dân an

Trong 10 tháng năm 2026, Hà Nội đón 30,36 triệu lượt khách du lịch, tăng 6,8% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này tiếp tục khẳng định sức hấp dẫn của điểm đến Thủ đô, tạo đà để ngành Du lịch tăng tốc trong những tháng cuối năm.