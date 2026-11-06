Văn hóa

Lễ hội hoa đăng cầu nguyện hòa bình, quốc thái dân an

Tối 6/11, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức lễ hội hoa đăng cầu nguyện hòa bình, quốc thái dân an, chào mừng Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X.

Báo VietnamPlus
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Nghi lễ thắp hoa đăng cầu nguyện hòa bình, quốc thái dân an. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Nghi lễ thắp hoa đăng cầu nguyện hòa bình, quốc thái dân an. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Nghi lễ thắp hoa đăng cầu nguyện hòa bình, quốc thái dân an. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Nghi lễ thắp hoa đăng cầu nguyện hòa bình, quốc thái dân an. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Đông đảo tăng ni và Phật tử dự Lễ hội hoa đăng cầu nguyện hòa bình, quốc thái dân an do Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Đông đảo tăng ni và Phật tử dự Lễ hội hoa đăng cầu nguyện hòa bình, quốc thái dân an do Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Phật tử kính cẩn cầu nguyện hòa bình, quốc thái dân an do Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Phật tử kính cẩn cầu nguyện hòa bình, quốc thái dân an do Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Lễ hội hoa đăng cầu nguyện hòa bình, quốc thái dân an do Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Lễ hội hoa đăng cầu nguyện hòa bình, quốc thái dân an do Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Đông đảo Phật tử tham dự Lễ hội hoa đăng cầu nguyện hòa bình, quốc thái dân an do Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Đông đảo Phật tử tham dự Lễ hội hoa đăng cầu nguyện hòa bình, quốc thái dân an do Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Đông đảo tăng ni và Phật tử dự Lễ hội hoa đăng cầu nguyện hòa bình, quốc thái dân an do Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Đông đảo tăng ni và Phật tử dự Lễ hội hoa đăng cầu nguyện hòa bình, quốc thái dân an do Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Nghi lễ cầu nguyện trong Lễ hội hoa đăng cầu nguyện hòa bình, quốc thái dân an. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Nghi lễ cầu nguyện trong Lễ hội hoa đăng cầu nguyện hòa bình, quốc thái dân an. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Lễ hội hoa đăng cầu nguyện hòa bình, quốc thái dân an do Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Lễ hội hoa đăng cầu nguyện hòa bình, quốc thái dân an do Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Đông đảo tăng ni và Phật tử dự Lễ hội hoa đăng cầu nguyện hòa bình, quốc thái dân an do Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Đông đảo tăng ni và Phật tử dự Lễ hội hoa đăng cầu nguyện hòa bình, quốc thái dân an do Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Lễ hội hoa đăng cầu nguyện hòa bình, quốc thái dân an do Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Lễ hội hoa đăng cầu nguyện hòa bình, quốc thái dân an do Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Lễ hội hoa đăng cầu nguyện hòa bình, quốc thái dân an do Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Lễ hội hoa đăng cầu nguyện hòa bình, quốc thái dân an do Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/le-hoi-hoa-dang-cau-nguyen-hoa-binh-quoc-thai-dan-an-post1146702.vnp