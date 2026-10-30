Chuỗi sự kiện diễn ra trong 3 ngày (từ 30/10 - 1/11) tại làng Ia Gri, làng Ia Nueng và khu vực núi lửa Chư Đang Ya, với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch.

Nổi bật là trình diễn cồng chiêng, nhạc cụ dân tộc; giao lưu các đội văn nghệ, nghệ nhân; phục dựng lễ cúng nhà rông mới của người Jrai; ra mắt sản phẩm du lịch cộng đồng làng Ia Nueng. Các hoạt động sôi nổi khác như Giải chạy Gia Lai City Trail - Giấc mơ đại ngàn, giải thể thao các dân tộc thiểu số xã Biển Hồ, phiên chợ OCOP, giới thiệu đặc sản và ẩm thực truyền thống...

Chuỗi hoạt động nhằm quảng bá giá trị văn hóa truyền thống, cảnh quan thiên nhiên và sản phẩm đặc trưng của địa phương, góp phần hưởng ứng Festival Cồng chiêng - Tuần lễ Hoa dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya gắn với Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

Đây là dịp để các đoàn nghệ nhân giới thiệu những nét văn hóa đặc sắc như trình diễn cồng chiêng, hát dân ca, hòa tấu nhạc cụ dân tộc. Qua đó, khơi dậy niềm tự hào, nâng cao ý thức trách nhiệm của cộng đồng trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa truyền thống.

Núi lửa Chư Đăng Ya nhìn từ trên cao được tô điểm bởi hoa dã quỳ.

Ông Trịnh Văn Sang, Chủ tịch UBND xã Biển Hồ (Gia Lai) cho biết, địa phương định hướng phát triển du lịch gắn với bảo tồn văn hóa, trong đó người dân giữ vai trò chủ thể, trực tiếp tham gia gìn giữ di sản và hưởng lợi từ hoạt động du lịch.

Trong mùa hoa dã quỳ, với sắc vàng trên những triền núi lửa đã góp phần tạo sức hút cho điểm đến, đồng thời mở ra cơ hội kết nối trải nghiệm thiên nhiên với khám phá văn hóa bản địa.

Lễ hội hoa dã quỳ trên núi lửa Chư Đăng Ya chính thức vào hội.