Lễ hội hoa Cúc Vạn thọ lan tỏa sắc màu văn hóa 'Ngày của Người chết' tại Mexico

Cổng chào lễ hội hoa Cúc vạn thọ trên đại lộ Paseo de la Reforma được trang trí rực rỡ sắc vàng cam đặc trưng của loài hoa biểu tượng cho “Ngày của Người chết”. (Ảnh: Phương Lan/TTXVN) ﻿﻿

Sắc vàng cam rực rỡ của hoa Cúc vạn thọ trên đại lộ Paseo de la Reforma, thủ đô Mexico City. (Ảnh: Phương Lan/TTXVN)

Các gian hàng hoa Cúc vạn thọ góp phần tạo nên không khí lễ hội rực rỡ trên đại lộ Paseo de la Reforma, thủ đô Mexico City. (Ảnh: Phương Lan/TTXVN)

Các chậu hoa Cúc vạn thọ rực rỡ sắc vàng cam thu hút sự chú ý của người dân và du khách tại lễ hội. (Ảnh: Phương Lan/TTXVN)

Hoa Cúc vạn thọ được người dân Mexico sử dụng để trang trí bàn thờ, nghĩa trang và không gian gia đình trong dịp tưởng nhớ những người thân đã khuất. (Ảnh: Phương Lan/TTXVN)

Các mặt hàng trang trí đa dạng về màu sắc và kiểu dáng được bày bán tại hội chợ phục vụ nhu cầu chuẩn bị cho lễ “Ngày của Người chết”. (Ảnh: Phương Lan/TTXVN)

Hoa Cúc vạn thọ được người dân Mexico sử dụng để trang trí bàn thờ, nghĩa trang và không gian gia đình trong dịp tưởng nhớ những người thân đã khuất. (Ảnh: Phương Lan/TTXVN)

Các gian hàng tại lễ hội giới thiệu nhiều mặt hàng trang trí mang đậm màu sắc truyền thống phục vụ lễ “Ngày của Người chết” tại Mexico. (Ảnh: Phương Lan/TTXVN)

Đông đảo người dân và du khách tham quan, mua sắm tại các gian hàng hoa trên đại lộ Paseo de la Reforma. (Ảnh: Phương Lan/TTXVN)

Lễ hội hoa Cúc vạn thọ là dịp để các hộ sản xuất địa phương quảng bá và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. (Ảnh: Phương Lan/TTXVN)

Những món đồ trang trí mang biểu tượng văn hóa “Ngày của Người chết” góp phần tạo nên không khí lễ hội sôi động tại thủ đô Mexico City. (Ảnh: Phương Lan/TTXVN)

Tấm phông giới thiệu lễ hội hoa Cúc vạn thọ năm nay, góp phần quảng bá nét văn hóa truyền thống gắn với lễ “Ngày của Người chết” tại Mexico. (Ảnh: Phương Lan/TTXVN)