Vườn hoa anh đào bung nở rực rỡ soi bóng lòng hồ Pá Khoang. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Lễ hội Hoa Anh đào Mường Phăng năm 2027 với chủ đề “Mường Phăng khát vọng phát triển-Hoa anh đào đua sắc” dự kiến diễn ra từ ngày 25/12/2026 đến hết ngày 10/01/2027.

Lễ khai mạc được tổ chức vào 8 giờ ngày 9/1/2027 tại khu vực Đảo Hoa, bản Kéo, xã Mường Phăng.

Theo kế hoạch của Ủy ban Nhân dân xã Mường Phăng, lễ hội được tổ chức nhằm quảng bá hình ảnh thiên nhiên, lịch sử, văn hóa và con người địa phương; giới thiệu vẻ đẹp hoa anh đào, Đảo Hoa, hồ Pá Khoang, đồng thời kết nối các sản phẩm du lịch sinh thái, du lịch lịch sử và du lịch cộng đồng.

Lễ hội gồm nhiều hoạt động văn hóa, du lịch đặc sắc. Nổi bật là chương trình nghệ thuật “Rực rỡ Mường Phăng-Ngàn hoa khoe sắc-Bản sắc lan tỏa," dự kiến diễn ra tối 8/1/2027 tại bản Kéo; lễ khai mạc, phát động trồng cây hoa anh đào và công bố quyết định công nhận điểm du lịch cộng đồng bản Che Căn vào ngày 9/1/2027.

Trong khuôn khổ lễ hội còn có không gian văn hóa các dân tộc Thái, Mông, Khơ Mú; giao lưu văn hóa Việt Nam-Nhật Bản; trưng bày, giới thiệu sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm OCOP, hàng thủ công truyền thống và dịch vụ du lịch.

Hội thi ẩm thực với chủ đề “Hương vị Mường Phăng-Tinh hoa từ bản” dự kiến thu hút khoảng 18 đội tham gia, cùng các hoạt động thể thao, trò chơi dân gian và trải nghiệm văn hóa truyền thống.

Bên cạnh đó, du khách có thể tham quan, trải nghiệm du lịch cộng đồng tại bản Che Căn, tìm hiểu đời sống, phong tục, nghề thủ công và thưởng thức ẩm thực đặc trưng của đồng bào địa phương. Các gian hàng quảng bá sản phẩm và không gian văn hóa được tổ chức từ ngày 25/12/2026 đến ngày 10/1/2027.

Thông qua lễ hội, xã Mường Phăng hướng tới bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, tăng cường giao lưu hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản, đồng thời quảng bá tiềm năng, thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển du lịch, dịch vụ, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.

Hoa anh đào - loài hoa đặc trưng của Nhật Bản - từ lâu đã trở thành biểu tượng của mùa Xuân, gợi vẻ đẹp mong manh và thanh tao. Khi hiện diện trên vùng đất Điện Biên, sắc hoa không chỉ tô điểm cho cảnh quan thiên nhiên mà còn tạo nên nét riêng, góp phần làm phong phú thêm các sản phẩm du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm của địa phương.

Thông thường, mùa hoa anh đào kéo dài khoảng 15 ngày. Đây cũng là thời điểm lý tưởng để du khách đến tham quan, lưu lại những khoảnh khắc đẹp và cảm nhận không khí mùa Xuân giữa không gian thiên nhiên trong lành.

Nằm ở độ cao hơn 1.000m so với mực nước biển, đảo hoa anh đào Pá Khoang sở hữu khí hậu mát mẻ, trong lành quanh năm, tạo điều kiện thuận lợi cho các loài cây ôn đới sinh trưởng. Nhằm tôn vinh vẻ đẹp của loài hoa này, đồng thời tạo thêm sản phẩm du lịch đặc sắc, tỉnh Điện Biên duy trì tổ chức Lễ hội Hoa Anh đào hằng năm, đưa sắc hoa trở thành điểm nhấn trong bức tranh du lịch địa phương mỗi dịp đầu năm.

Với sự kết hợp hài hòa giữa cảnh sắc thiên nhiên, khí hậu trong lành và sắc hồng rực rỡ của hoa anh đào, đảo hoa Pá Khoang cùng Lễ hội Hoa Anh đào Mường Phăng đang trở thành điểm hẹn hấp dẫn mỗi độ Xuân về.

Không chỉ mang đến trải nghiệm mới cho du khách, nơi đây còn góp phần quảng bá hình ảnh Điện Biên, tạo thêm sức hút cho du lịch địa phương trong những ngày đầu năm mới./.