Lễ hội giao lưu Văn hóa Phật giáo Việt Nam-Nhật Bản

Nghi thức trừ chướng ngại vật, mở ra con đường tu tập.

Tham dự có đại diện trụ trì chùa Tam Chúc, Hội Phật tử Việt Nam tại Nhật Bản; Doanh nghiệp Xây dựng Xuân Trường; Đoàn chư tăng Nhật Bản; các vị chư tôn, thiền đức, phật tử và đông đảo du khách thập phương.

Các đại biểu dự lễ giao lưu.

Sự kiện thu hút nhiều phật tử, du khách nhất tại buổi giao lưu là Pháp hội hỏa tịnh tại sân điện Tam Thế. Đây là một thực hành cổ xưa của Nhật Bản kết hợp giữa Phật giáo Ấn Độ, Phật giáo bí truyền và Đạo giáo Trung Quốc.

Nghi thức dâng nước cúng chư Phật.

Truyền thống Tu nghiệm Tsugaru lưu truyền tại khu vực phía Bắc tỉnh Aomori được cho là đã có lịch sử khoảng 400 năm. Đặc trưng nổi bật của dòng tu này là sau lễ cúng Hộ ma (Goma-ku), các hành giả sẽ trực tiếp thực hành những bài tập rèn luyện vô cùng khắc nghiệt như sử dụng đuốc lửa hay nước sôi.

Nghi thức đẩy lùi ma chướng, bảo vệ đạo tràng.

Khi đó, các hành giả hòa mình làm một với nghi lễ lửa, hóa thân thành Bất Động Ming-wang (Fudō Myōō) để thay mặt chúng sinh gửi gắm nguyện vọng, cầu mong cho hòa bình thế giới, sức khỏe dồi dào và bệnh tật tiêu trừ.

Nghi thức thắp lửa.

Những nghi thức tu luyện đặc biệt gian khổ mà các tu sĩ thực hành vừa mang nét dũng mãnh, cam go, lại vừa đong đầy linh tính thần thánh. Từ việc kiến lập đạo tràng, phá trừ chướng ngại, cúng dường chư tôn, dâng lời nguyện, thắp lên ngọn lửa Hộ Ma, cho đến việc thực hành Hỏa Sinh Tam Muội, thanh tịnh năm phương và bước qua lửa tất cả đều hướng đến mục đích thanh lọc thân tâm, tu dưỡng bản thân và hồi hướng công đức đến hạnh phúc của muôn người.

Nghi thức đốt củi thực hành Pháp lễ hỏa tịnh.

Ngoài Pháp lễ hỏa tịnh, trước đó, lễ giao lưu còn diễn ra các hoạt động: Lễ thỉnh chuông tại Tháp Chuông, chương trình biểu diễn nghệ thuật hát Xẩm tại đình Tam Chúc; pháp thoại và tọa thiền tại điện Tam Thế.