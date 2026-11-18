Toàn cảnh Lễ hội đua thuyền truyền thống - Mừng cơm mới năm 2026 tại Khu du lịch Bản Mạ.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đỗ Thị Toán tham dự và chung vui ngày hội.

Điểm nhấn của lễ hội là giải đua thuyền truyền thống trên sông Chu với sự tham gia của 6 đội, gồm các thôn Tiến Sơn, Quang Minh, Đồng Lực, Hồng Kỳ, Xuân Thắng và Đội Hợp tác xã Thủy sản Cửa Đạt. Các đội thi đấu vòng loại và chung kết, cự ly dự kiến 1.000 m gồm lượt đi và lượt về. Ban Tổ chức bố trí lực lượng trọng tài, công an xã, y tế và xuồng cứu hộ túc trực. Tất cả vận động viên bắt buộc mặc áo phao đúng quy cách, bảo đảm an toàn đường thủy cho cuộc đua.

Các đội thi đua tài trên sông Chu.

Kết thúc giải, Ban Tổ chức đã trao giải nhất cho đội Hợp tác xã Thủy sản Cửa Đạt, 1 giải nhì, 2 giải ba và 2 giải khuyến khích.

Đội Hợp tác xã Thủy sản Cửa Đạt nhận giải nhất đua thuyền truyền thống.

Song song với đua thuyền là Lễ Mừng cơm mới, một nghi lễ nông nghiệp cổ truyền của đồng bào các dân tộc nơi đây.Từ sáng sớm, đoàn rước mâm cơm mới gồm xôi và các sản vật truyền thống đi từ Nhà văn hóa thôn Thanh Xuân cũ về đền thờ thần làng. Ông Vi Văn Xum, người có uy tín của thôn làm chủ tế, dâng hương cúng tạ ơn trời đất, thần linh, tổ tiên đã cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, bản làng ấm no.

Đoàn rước mâm cơm mới về đền thờ thần làng.

Sau phần lễ, đại biểu, du khách và nhân dân cùng thụ lộc cơm mới, tham quan gian hàng trưng bày không gian văn hóa của xã.

Đại biểu, du khách và Nhân dân tham quan gian hàng trưng bày các sản phẩm nông sản địa phương tại thôn Tiến Sơn.

Trong khuôn khổ lễ hội, tại cánh đồng Na Kha đã diễn ra các trò chơi, trò diễn dân gian như đi cà kheo, tung còn, xích đu, nhảy sạp và trao giải cho các đội. Trong khuôn khổ lễ hội, xã Thường Xuân cũng trưng bày gian hàng nông sản địa phương với dưa vàng, ổi lê, bưởi đỏ, tinh dầu quế, thịt lợn chua ống nứa, các sản phẩm thổ cẩm...Theo ông Hoàng Sỹ Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, Trưởng Ban Tổ chức, lễ hội là dịp tôn vinh, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc, thắt chặt tình đoàn kết giữa các thôn, đồng thời quảng bá tiềm năng du lịch cộng đồng Bản Mạ, các sản vật địa phương đến du khách gần xa.