Lễ hội Đổi mới sáng tạo 2026: Đưa công nghệ hòa quyện cùng phong cách địa phương

Poster sự kiện Lễ hội Đổi mới sáng tạo Sơn Trà 2026. (Ảnh: Cổng Thông tin Điện tử Thành phố Đà Nẵng)

Lễ hội Đổi mới sáng tạo Sơn Trà 2026 (Son Tra Innovation Fest 2026-SIF 2026) sẽ diễn ra trong 2 ngày là 3-4/10/2026 tại Wyndham Danang Golden Bay, Thành phố Đà Nẵng.

Sự kiện mang chủ đề “Công nghệ toàn cầu hội ngộ phong cách sống địa phương,” hướng tới mục tiêu thiết thực kết nối mạng lưới công nghệ, cộng đồng doanh nghiệp, hệ thống giáo dục và người dân địa phương.

Điểm hẹn công nghệ mới tại thành phố biển

SIF 2026 sẽ chính thức diễn ra trong hai ngày (từ 3 đến 4/10/2026) tại Khách sạn Wyndham Danang Golden Bay. Chương trình do Ủy ban Nhân dân phường Sơn Trà chủ trì, phối hợp thực hiện cùng Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo Đà Nẵng (DISSC) và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại & Du lịch Go Vietnam 365 (Đà Nẵng 365).

Sự kiện được kỳ vọng sẽ thu hút khoảng 2.000 lượt khách tham quan với quy mô 24 gian hàng tiêu chuẩn, quy tụ các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và các trường đại học lớn trên địa bàn.

Theo lãnh đạo phường Sơn Trà, SIF 2026 được định hình không đơn thuần là một sự kiện mang tính đơn lẻ, mà là bước khởi đầu chiến lược cho chuỗi hoạt động và lễ hội đổi mới sáng tạo thường niên tại địa phương.

Sự kiện nhằm tạo ra một không gian công cộng cởi mở để giới thiệu các thành tựu công nghệ, thúc đẩy đối thoại giữa chính quyền, doanh nghiệp, chuyên gia và người dân.

Trải nghiệm thực tế và không gian tương tác đa chiều

Nhằm đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, SIF 2026 quy tụ hơn 20 doanh nghiệp công nghệ và 6 trường đại học, cao đẳng hàng đầu tại Đà Nẵng. Điểm nhấn của lễ hội là các không gian trưng bày kết hợp trình diễn trực tiếp, nơi người tham dự không chỉ quan sát mà còn được trực tiếp trải nghiệm các giải pháp công nghệ tương lai, robot thông minh, hệ thống tự động hóa và các ứng dụng số thiết thực trong đời sống hàng ngày.

Bên cạnh đó, Ban Tổ chức bố trí khu vực hỗ trợ người dân tiếp cận sâu hơn với công cuộc chuyển đổi số. Người dân khi đến tham quan sẽ được hướng dẫn trực tiếp các dịch vụ công trực tuyến, cài đặt và sử dụng định danh điện tử VNeID, ứng dụng thuế điện tử eTax Mobile, chữ ký số cũng như các nền tảng số dùng chung khác.

Không chỉ dừng lại ở hoạt động trưng bày, SIF 2026 còn là diễn đàn tri thức với chuỗi hội thảo và tọa đàm xoay quanh các vấn đề trọng tâm như: Xây dựng đề án hình thành khu vực đổi mới sáng tạo Sơn Trà; Thúc đẩy chuyển đổi số gắn liền với phát triển kinh tế-xã hội của phường giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2035; Bài toán ứng dụng công nghệ trong giáo dục, đặc biệt là chủ đề bảo vệ trẻ em và định hướng thế hệ trẻ làm chủ công nghệ.

Đặc biệt, khuôn khổ lễ hội sẽ diễn ra các cuộc thi mang tính tương tác cao như: Cuộc thi "Ý tưởng Công viên ĐMST Sơn Trà" nhằm tìm kiếm các giải pháp không gian công cộng thông minh; cùng các sân chơi sáng tạo khuyến khích học sinh, sinh viên và công chúng ứng dụng công nghệ để sản xuất các sản phẩm nội dung giáo dục, quảng bá hệ sinh thái và danh lam thắng cảnh bán đảo Sơn Trà.

Tạo nền móng cho "Khu vực Đổi mới sáng tạo Sơn Trà"

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh địa phương đang từng bước hiện thực hóa định hướng phát triển thành một khu vực có hệ sinh thái đổi mới sáng tạo năng động.

Trước đó, Ủy ban Nhân dân Thành phố Đà Nẵng đã thống nhất chủ trương giao Ủy ban Nhân dân phường Sơn Trà chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan để nghiên cứu và xây dựng Đề án thành lập khu vực đổi mới sáng tạo (Son Tra Innovation Zone).

Để đảm bảo nguồn lực tối ưu về hạ tầng, viễn thông và truyền thông cho toàn bộ chuỗi hoạt động, đại diện Ủy ban Nhân dân phường Sơn Trà đã thực hiện nghi thức ký kết hợp tác triển khai SIF 2026 cùng các đối tác chiến lược gồm: Trung tâm Thông tin Báo chí Việt Nam khu vực miền Trung-Tây Nguyên, MobiFone Đà Nẵng và Khách sạn Wyndham Danang Golden Bay.

Với sự chuẩn bị chu đáo về cả quy mô lẫn nội dung, Lễ hội Đổi mới sáng tạo Sơn Trà 2026 hứa hẹn sẽ là điểm hẹn văn hóa-công nghệ hấp dẫn, mở ra không gian giao lưu rộng mở cho cộng đồng doanh nghiệp, startup, chuyên gia, học sinh, sinh viên, người dân địa phương và du khách khi đến với thành phố bên sông Hàn./.