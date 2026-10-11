Lễ hội Đồ uống Hà Nội năm 2026 thu hút khoảng 60.000 lượt khách

Kết nối tinh hoa đồ uống truyền thống và sáng tạo hiện đại

Diễn ra từ ngày 9 đến 11-10, Lễ hội Đồ uống Hà Nội năm 2026 quy tụ 60 doanh nghiệp, đơn vị với 70 gian hàng. Các không gian trải nghiệm được thiết kế đa dạng, tạo điều kiện để người dân và du khách khám phá những sản phẩm đồ uống đặc trưng, đồng thời tìm hiểu câu chuyện văn hóa, lịch sử gắn với từng sản phẩm.

Ban Tổ chức trao chứng nhận cho các đơn vị tham gia lễ hội. Ảnh: Hoàng Lân

Tại Hà Nội, đồ uống không đơn thuần phục vụ nhu cầu giải khát mà còn phản ánh phong cách sống, nét văn hóa ứng xử và sự tinh tế của người dân. Đó là chén trà sen Tây Hồ, hương cốm mới trong những ngày thu, hay cà phê trứng - thức uống sáng tạo mang dấu ấn riêng của người Hà Nội. Những giá trị ấy được tái hiện qua các không gian trưng bày, giới thiệu và trải nghiệm tại lễ hội.

Không gian bia, rượu mang đến sự sôi động với sự tham gia của các doanh nghiệp và làng nghề. Không gian trà tạo cảm giác thanh lịch, đậm nét văn hóa thưởng trà của người Tràng An. Trong khi đó, không gian cà phê là nơi giao thoa giữa truyền thống và hiện đại; không gian nước giải khát giới thiệu những sản phẩm sáng tạo, trẻ trung.

Bên cạnh hoạt động tham quan, thưởng thức đồ uống, người dân và du khách còn được hòa mình vào các chương trình nghệ thuật, trình diễn pha chế, giao lưu với nghệ nhân cùng nhiều hoạt động tương tác. Qua đó, mỗi gian hàng không chỉ là nơi giới thiệu sản phẩm mà còn trở thành điểm dừng chân để khám phá những câu chuyện văn hóa, ẩm thực và con người.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Trần Trung Hiếu phát biểu bế mạc. Ảnh: Hoàng Lân

Theo Ban Tổ chức, trong 3 ngày diễn ra, lễ hội thu hút khoảng 60.000 lượt khách tham quan, trải nghiệm. Các gian hàng đã giới thiệu và phục vụ khách hàng hàng trăm sản phẩm, thương hiệu đồ uống. Ngay trong ngày đầu tiên, nhiều mặt hàng đã được bán hết và liên tục bổ sung để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng.

Kết quả này cho thấy sức hút của lễ hội, đồng thời phản ánh sự quan tâm của người dân đối với các sản phẩm đồ uống Việt Nam, cũng như tiềm năng phát triển của doanh nghiệp và làng nghề trong lĩnh vực này.

Lan tỏa xu hướng tiêu dùng xanh, phát triển du lịch văn hóa

Một điểm nhấn của Lễ hội Đồ uống Hà Nội năm 2026 là định hướng tổ chức theo hướng xanh, sạch, tốt cho sức khỏe và thân thiện với môi trường. Ban Tổ chức khuyến khích các đơn vị tham gia giới thiệu sản phẩm hữu cơ, ít đường, đồ uống thảo mộc, nước ép từ trái cây tự nhiên và sử dụng bao bì thân thiện với môi trường.

Du khách trải nghiệm các sản phẩm tại lễ hội. Ảnh: Hoàng Lân

Việc ưu tiên nguyên liệu sạch, tự nhiên, hạn chế và thay thế đồ nhựa dùng một lần trong không gian lễ hội góp phần nâng cao nhận thức của doanh nghiệp, người dân, du khách về tiêu dùng bền vững. Sự đón nhận tích cực đối với các sản phẩm này cũng cho thấy xu hướng lựa chọn đồ uống an toàn, có lợi cho sức khỏe ngày càng được quan tâm.

Cùng với hoạt động quảng bá sản phẩm, công tác truyền thông, sự phối hợp chủ động, hiệu quả của chính quyền phường Dương Nội trong tuyên truyền, vận động người dân tham gia đã góp phần tạo nên không khí sôi động, thu hút đông đảo người dân trên địa bàn và khu vực lân cận.

Nhiều sản phẩm đồ uống và ẩm thực được giới thiệu tại lễ hội. Ảnh: Hoàng Lân

Phát biểu tại lễ bế mạc vào tối 11-10, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trần Trung Hiếu cho biết, thành công của lễ hội cho thấy vai trò của sự phối hợp giữa cơ quan quản lý văn hóa, du lịch với chính quyền địa phương, doanh nghiệp, làng nghề và cộng đồng. Sự đồng hành của các đơn vị không chỉ góp phần bảo đảm các hoạt động diễn ra thuận lợi mà còn tạo điều kiện để sản phẩm đồ uống Việt tiếp cận gần hơn với người tiêu dùng.

“Thông qua lễ hội, những giá trị văn hóa gắn với trà, cà phê và các loại đồ uống truyền thống được giới thiệu theo cách tiếp cận mới, kết hợp giữa trải nghiệm, thưởng thức và sáng tạo. Đây cũng là hướng đi góp phần làm phong phú sản phẩm du lịch, tăng sức hấp dẫn của các hoạt động văn hóa, du lịch tại Hà Nội”, ông Trần Trung Hiếu chia sẻ.

Lễ hội Đồ uống Hà Nội năm 2026 không chỉ là không gian thưởng thức, trải nghiệm đồ uống mà còn là hành trình kết nối truyền thống với sáng tạo, văn hóa với du lịch, Hà Nội với các địa phương trong cả nước và bạn bè quốc tế. Qua đó, sự kiện góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội - điểm đến giàu bản sắc, sáng tạo, thân thiện và hấp dẫn đối với du khách.