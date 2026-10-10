Lễ hội Đồ uống Hà Nội 2026: Sôi động không gian trải nghiệm, lan tỏa tinh hoa đồ uống Việt

Với chủ đề “Hà Nội - Tinh hoa đồ uống Việt”, sự kiện không chỉ tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống mà còn mang đến không gian lễ hội sôi động, kết nối văn hóa, du lịch và đời sống.

Lễ hội Đồ uống Hà Nội năm 2026 đã và đang diễn ra

Diễn ra từ ngày 9 đến 11.10, Lễ hội Đồ uống Hà Nội năm 2026 do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội chủ trì tổ chức, có quy mô khoảng 4.500m², quy tụ 60 doanh nghiệp với 70 gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm và tổ chức các hoạt động trải nghiệm.

Các tiết mục biểu diễn hấp dẫn

Đông đảo người dân ghi lại những khoảnh khắc ấn tượng và hòa mình vào không khí lễ hội

Ngay trong đêm khai mạc, không gian lễ hội trở nên náo nhiệt với hệ thống sân khấu, ánh sáng hiện đại cùng những tiết mục ca múa nhạc đặc sắc. Đông đảo người dân, trong đó có nhiều gia đình và các bạn trẻ, tập trung theo dõi chương trình nghệ thuật, ghi lại những khoảnh khắc ấn tượng và hòa mình vào không khí lễ hội.

Các loại đồ uống đa dạng phục vụ người dân tại lễ hội

Điểm nhấn của sự kiện năm nay là mô hình không gian mở, kết hợp giữa trưng bày, thưởng thức, giao lưu và trải nghiệm.

Bốn khu vực chuyên đề gồm không gian bia - rượu, trà, cà phê, nước trái cây và đồ uống sáng tạo mang đến hành trình khám phá đa dạng, từ những thức uống truyền thống đến các sản phẩm hiện đại, đáp ứng xu hướng tiêu dùng mới.

Ngày thứ 2 diễn ra, Lễ hội nhận được sự quan tâm của rất đông người dân đến trải nghiệm

Thep ông Phạm Tuấn Long, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, đồ uống không chỉ là sản phẩm tiêu dùng, mà còn là một phần của đời sống văn hóa. Từ chén trà sen Tây Hồ thanh tao, ly cà phê phin đậm đà của phố cổ đến những sản phẩm rượu, bia mang dấu ấn làng nghề và công nghiệp hiện đại, mỗi thức uống đều chứa đựng câu chuyện về vùng đất, con người và nếp sống thanh lịch của người Hà Nội.

Không chỉ hấp dẫn bởi sự phong phú của các sản phẩm, lễ hội còn ghi nhận sự hưởng ứng nhiệt tình của người dân đối với chuỗi hoạt động bên lề. Tại khu vực tiểu sân khấu, những màn trình diễn âm nhạc kết hợp hiệu ứng ánh sáng rực rỡ thu hút đông đảo khán giả đứng xem, cổ vũ.

Các hoạt động biểu diễn nghệ thuật đường phố với trang phục hóa trang độc đáo cũng tạo nên không khí vui tươi

Các hoạt động biểu diễn nghệ thuật đường phố với trang phục hóa trang độc đáo cũng tạo nên không khí vui tươi, đặc biệt hấp dẫn các em nhỏ và gia đình.

Người dân chăm chú theo dõi các nghệ nhân, nhân viên pha chế giới thiệu kỹ thuật và cách tạo nên những thức uống sáng tạo

Ở khu vực trình diễn pha chế, nhiều người dân chăm chú theo dõi các nghệ nhân, nhân viên pha chế giới thiệu kỹ thuật và cách tạo nên những thức uống sáng tạo. Những màn biểu diễn trực quan, sinh động góp phần đưa hoạt động thưởng thức đồ uống trở thành một trải nghiệm văn hóa gần gũi, hấp dẫn.

Các gian hàng giới thiệu trà thảo mộc rất đông người đến thưởng thức

Trong khi đó, không gian trà mang đến sắc thái nhẹ nhàng với cách bài trí gần gũi thiên nhiên, thu hút nhiều gia đình dừng chân thưởng trà, trò chuyện. Các gian hàng giới thiệu trà thảo mộc, đồ uống từ trái cây, sản phẩm lên men, nước giải khát và những đặc sản vùng miền cũng đón nhiều lượt khách tham quan, tìm hiểu và lựa chọn sản phẩm.

Sự kết hợp giữa hoạt động thương mại và trải nghiệm văn hóa đã tạo nên nét riêng cho lễ hội. Người tham dự không đơn thuần mua sắm, thưởng thức mà còn có dịp tìm hiểu nguồn gốc, câu chuyện và nét đặc trưng của từng sản phẩm.

Một nội dung đáng chú ý khác là định hướng phát triển du lịch thông qua văn hóa đồ uống. Theo Ban Tổ chức, lễ hội hướng tới quảng bá các tour tham quan, trải nghiệm tại làng nghề sản xuất rượu, trà, cà phê và những cơ sở chế biến đồ uống đặc trưng, qua đó tăng cường kết nối giữa sản xuất, dịch vụ và du lịch.

Cùng với việc tôn vinh những giá trị truyền thống, lễ hội còn giới thiệu các xu hướng mới của ngành thực phẩm, đồ uống, trong đó chú trọng sản phẩm hữu cơ, ít đường, đồ uống thảo mộc, bao bì thân thiện với môi trường và ứng dụng công nghệ trong hoạt động kinh doanh.

Thông qua sự kiện, Ban Tổ chức mong muốn lan tỏa văn hóa thưởng thức đồ uống văn minh, có trách nhiệm, nâng cao nhận thức về tiêu dùng an toàn, đặc biệt là thông điệp “Đã uống rượu, bia - không lái xe”.

Khu vực tiểu cảnh check in

Sức hút từ các gian hàng, những chương trình nghệ thuật và hoạt động trải nghiệm cho thấy lễ hội đang từng bước vượt ra ngoài khuôn khổ một sự kiện giới thiệu sản phẩm, trở thành điểm hẹn văn hóa, giải trí hấp dẫn của người dân Thủ đô.

Với sự hưởng ứng của đông đảo công chúng, Lễ hội Đồ uống Hà Nội lần thứ hai tiếp tục khẳng định tiềm năng phát triển những sản phẩm du lịch gắn với văn hóa ẩm thực, góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội năng động, sáng tạo, giàu bản sắc và thân thiện với du khách.