Lễ hội Diwali của Ấn Độ lan tỏa đến nhiều thành phố trên thế giới

Những con phố rực sáng đèn dầu, các buổi biểu diễn âm nhạc và hoạt động văn hóa truyền thống đang đưa không khí lễ hội Nam Á đến gần hơn với công chúng quốc tế.

Lễ hội Diwali còn được gọi là Deepavali, là một trong những lễ hội quan trọng của Ấn Độ thường diễn ra vào tháng 10 hoặc tháng 11 theo lịch Hindu.

Năm nay, ngày lễ chính rơi vào 8/11 nằm trong chuỗi hoạt động kéo dài khoảng năm ngày.

Tên gọi Diwali có nguồn gốc từ tiếng Phạn, mang ý nghĩa là “hàng đèn”, tượng trưng cho ánh sáng chiến thắng bóng tối, cái thiện vượt qua cái ác và tri thức xua tan sự thiếu hiểu biết.

Đèn diya và họa tiết rangoli trong dịp Diwali. Ảnh: The Economic Times

Trong dịp này, nhiều gia đình trang trí nhà cửa bằng đèn dầu nhỏ gọi là diya, nến, hoa và những họa tiết rangoli nhiều màu sắc được tạo trên sàn nhà bằng bột màu hoặc cánh hoa.

Người thân sum họp, trao quà, thưởng thức các loại bánh ngọt truyền thống và cùng cầu mong một năm mới bình an, thịnh vượng.

Không khí Diwali tại quảng trường Trafalgar, London. Ảnh: Londonist

Không chỉ phổ biến tại Ấn Độ, lễ hội Diwali còn được tổ chức rộng rãi ở những quốc gia có cộng đồng người gốc Nam Á đông đảo. Tại London (Anh), khu vực Belgrave Road ở Leicester từ lâu đã nổi tiếng với các hoạt động mừng lễ hội quy mô lớn.

Trong khi đó, thủ đô London cũng tổ chức chương trình Diwali on the Square tại quảng trường Trafalgar, thu hút người dân và du khách tham gia các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, âm nhạc và thưởng thức ẩm thực Ấn Độ.

Trình chiếu ánh sáng mừng Diwali tại Harrods. Ảnh: Forbes

Năm nay, cửa hàng bách hóa Harrods tại khu Knightsbridge cũng tổ chức trình chiếu ánh sáng trên mặt tiền trong ba đêm, từ 6 đến 8/11. Những dải màu rực rỡ biến tòa nhà thành một điểm nhấn lễ hội giữa thành phố, kết hợp hoạt động mua sắm, thưởng thức trà và trải nghiệm văn hóa.

Tại New York (Mỹ), chương trình Diwali at Times Square được tổ chức từ ngày 25/10, với các hoạt động thắp đèn diya, khu chợ ẩm thực, biểu diễn âm nhạc và sự tham gia của nhiều nghệ sĩ.

Sự kiện không chỉ dành cho cộng đồng người Ấn mà còn mở rộng cơ hội để người dân thuộc nhiều nền văn hóa khác cùng tìm hiểu phong tục truyền thống.

Không gian lễ hội ánh sáng tại Dubai. Ảnh: Noorfestivaloflights

Ở Dubai và Abu Dhabi, UAE, không khí lễ hội Diwali cũng được thể hiện qua các khu chợ, hoạt động trang trí rangoli, chương trình tại đền Hindu và những buổi gặp gỡ cộng đồng.

Riêng tại Dubai, chuỗi hoạt động Festival of Lights được tổ chức từ ngày 2 đến 12/11, trong đó chương trình Noor: Festival of Lights tại Souk Al Seef diễn ra trong hai ngày 7 và 8/11.

Lễ hội Diwali có nguồn gốc từ Hindu giáo nhưng cũng mang ý nghĩa riêng với một số cộng đồng tôn giáo khác.

Người Jain tưởng niệm ngày Mahavira đạt giác ngộ giải thoát, trong khi người Sikh kỷ niệm sự kiện Guru Hargobind được trả tự do vào năm 1619 thông qua ngày Bandi Chhor Divas.

Chương trình Diwali tại New York. Ảnh: iloveny

Qua nhiều thế hệ, lễ hội Diwali đã vượt khỏi phạm vi một lễ hội tôn giáo để trở thành dịp giao lưu văn hóa, kết nối cộng đồng người Nam Á với xã hội sở tại.

Những ngọn đèn nhỏ được thắp lên ở nhiều thành phố trên thế giới không chỉ mang ý nghĩa cầu chúc may mắn mà còn thể hiện sức sống của truyền thống trong đời sống hiện đại.