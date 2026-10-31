Lễ hội Dinh Thầy Thím năm 2026: Lan tỏa giá trị văn hóa, kết nối phát triển du lịch

Lễ hội Văn hóa - Du lịch Dinh Thầy Thím năm 2026

Dấu ấn từ không gian văn hóa tâm linh

Được diễn ra từ ngày 23 - 25/10, Lễ hội Dinh Thầy Thím không chỉ là nơi hành hương, dâng hương cầu an, mà còn là không gian lưu giữ những giá trị văn hóa, lịch sử và tín ngưỡng đặc sắc của vùng đất Tân Hải.

Sự tích Thầy Thím được lưu truyền qua nhiều thế hệ như một truyền thuyết dân gian đề cao lòng nhân ái, đạo nghĩa và tinh thần giúp đỡ cộng đồng. Những câu chuyện về bốc thuốc chữa bệnh, giúp dân đóng thuyền, hỗ trợ người dân trong lao động và cuộc sống gửi gắm những bài học về tình thương, sự sẻ chia và cách sống có trách nhiệm với cộng đồng.

Mỗi mùa lễ hội cũng là dịp những người con xa quê trở về, bà con gặp gỡ, cùng tưởng nhớ tiền nhân và vun đắp tình làng nghĩa xóm. Qua thời gian, những giá trị đạo đức mà hình tượng Thầy Thím đại diện đã trở thành một phần trong đời sống văn hóa, cách ứng xử của cộng đồng cư dân vùng đất Tam Tân xưa.

Ông Lưu Xuân Trường, Chủ tịch UBND xã Tân Hải

Lễ hội Dinh Thầy Thím không chỉ là sinh hoạt tín ngưỡng của người dân địa phương mà còn là di sản văn hóa có sức lan tỏa rộng rãi. Các nghi lễ truyền thống cùng hoạt động văn hóa, nghệ thuật tạo nên không gian để người dân thực hành tín ngưỡng, du khách tìm hiểu phong tục, tập quán và cảm nhận chiều sâu văn hóa bản địa. Ông Lưu Xuân Trường, Chủ tịch UBND xã Tân Hải

Lễ hội năm 2026 tiếp tục kế thừa những giá trị ấy, đồng thời hướng đến cách tổ chức trang trọng, an toàn, văn minh, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng và tham quan của người dân, du khách.

Lễ Nghinh thần - một nghi thức được gìn giữ đến tận ngày nay

Việc duy trì các nghi lễ truyền thống, trong đó có lễ Nghinh thần, nghi thức rước sắc phong từ mộ Thầy Thím về dinh chính, cùng các hoạt động văn hóa, nghệ thuật tại khu di tích và khu vực biển Ngãnh Tam Tân đã góp phần tạo nên không gian lễ hội đặc sắc, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia.

Quang cảnh rước sắc phong từ mộ Thầy Thím về dinh chính

Sức hút và những kết quả nổi bật

Một trong những dấu ấn đáng chú ý của lễ hội năm nay là lượng khách hành hương, tham quan tăng cao.

Đặc biệt, sức hút của lễ hội tiếp tục được khẳng định qua lượng khách tham quan, chiêm bái ước đạt khoảng 45.000 lượt trong tuần lễ cao điểm và 65.000 - 70.000 lượt trong cả tháng diễn ra lễ hội. Công tác an ninh trật tự, an toàn cho du khách được duy trì ổn định, góp phần tạo nên không khí lễ hội văn minh, thân thiện.

Lễ hội Văn hóa - Du lịch Dinh Thầy Thím năm 2026 cơ bản diễn ra thành công, thể hiện sự chủ động của chính quyền địa phương trong công tác chuẩn bị, điều hành và phối hợp tổ chức.

Điểm mới đáng chú ý trong năm nay là việc đưa vào hoạt động các gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng của địa phương, mở rộng không gian quảng bá văn hóa, du lịch gắn với phát triển kinh tế địa phương.

Công tác tuyên truyền, quảng bá di tích cũng được quan tâm, từng bước tiếp cận phương thức số hóa tư liệu nhằm phát huy giá trị di sản lâu dài.

Thành công của lễ hội năm 2026 không chỉ được thể hiện qua lượng khách đến với Dinh Thầy Thím mà còn ở những nỗ lực bảo tồn giá trị văn hóa tín ngưỡng, đổi mới nội dung tổ chức và từng bước kết nối di sản với hoạt động du lịch, thương mại địa phương. Đây sẽ là cơ sở quan trọng để Tân Hải tiếp tục hoàn thiện phương thức tổ chức, nâng cao chất lượng trải nghiệm, từng bước đưa Dinh Thầy Thím trở thành điểm đến văn hóa - tâm linh có sức lan tỏa và phát triển bền vững.

Du khách thập phương tìm về mỗi dịp lễ hội

Không gian lễ hội không chỉ phục vụ nhu cầu dâng hương, cầu bình an mà còn tạo điều kiện để du khách tìm hiểu lịch sử, truyền thuyết, phong tục và những giá trị văn hóa đặc trưng của địa phương. Các hoạt động được tổ chức góp phần làm phong phú trải nghiệm, tạo không khí vui tươi, phấn khởi và tăng cường sự gắn kết trong cộng đồng.

Các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương và người dân cùng chung tay chuẩn bị, phục vụ, bảo đảm các điều kiện để người dân, du khách tham gia lễ hội thuận lợi.

Bên cạnh sự chuẩn bị chu toàn, một điểm nhấn mới mẻ trong lễ hội năm nay là không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP và các sản phẩm đặc trưng địa phương với 40 gian hàng.

Đây được xem là hướng đi quan trọng nhằm làm phong phú trải nghiệm của du khách, đồng thời tạo cơ hội quảng bá sản phẩm, kết nối hoạt động du lịch với sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân.

Điểm nổi bật trong lễ hội là không gian sản phẩm OCOP

Những sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương và quà lưu niệm được lựa chọn, giới thiệu bài bản như: cà phê, nước mắm, hải sản khô, hạt mắc ca... sẽ góp phần tạo nên dấu ấn riêng cho hành trình khám phá Tân Hải.

Sầu riêng Đa Mi một sản phẩm được du khách ưa chuộng

Bà Trần Xuân Thắm, du khách Khánh Hòa cho biết: "Năm nay, lễ hội có nhiều điểm mới hơn, khu vực sân lễ được trang trí đẹp hơn, bên cạnh còn có không gian để cho du khách tham quan trải nghiệm sản phẩm nông nghiệp khá thú vị. Tôi nghĩ nên duy trì và gìn giữ vì đây không còn là điểm đến tâm linh, mà người hành hương có thể lưu trú vui chơi, mua sắm dài ngày hơn".

Du khách tham quan gian hàng OCOP

Không gian giới thiệu sản phẩm tại lễ hội cũng là dịp để các cơ sở sản xuất, hợp tác xã và chủ thể OCOP tiếp cận trực tiếp với khách hàng, tìm kiếm cơ hội quảng bá, tiêu thụ sản phẩm. Những sản phẩm đặc trưng của Lâm Đồng như cà phê Moka, chanh dây Hoàng Kim của Bình An Farm, dưa lưới non Bình An, sầu riêng Đa Mi và các sản phẩm chế biến từ nông sản đã góp phần giới thiệu tiềm năng, lợi thế của địa phương đến du khách.

Những sản phẩm OCOP của Lâm Đồng được quảng bá tại lễ hội

Chanh dây Hoàng Kim của Bình An Farm

Dưa lưới non Bình An

Kết nối giá trị di sản, mở rộng cơ hội phát triển du lịch

Từ sức hút của lễ hội năm 2026, xã Tân Hải có thêm cơ sở để phát huy giá trị văn hóa tâm linh của Dinh Thầy Thím, kết nối với các sản phẩm du lịch sinh thái, cộng đồng và nghỉ dưỡng vùng biển. Theo định hướng giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2035, địa phương xác định du lịch là ngành kinh tế quan trọng, trong đó Dinh Thầy Thím giữ vai trò hạt nhân của du lịch văn hóa tâm linh.

Cùng với bảo tồn di tích và các nghi lễ truyền thống, việc kết nối không gian giới thiệu sản phẩm OCOP, ẩm thực, cơ sở sản xuất đặc sản và các điểm tham quan sẽ góp phần đa dạng hóa trải nghiệm, kéo dài thời gian lưu trú của du khách. Đây cũng là cơ hội để các hợp tác xã, cơ sở sản xuất và người dân tham gia sâu hơn vào hoạt động du lịch, quảng bá sản phẩm địa phương, đồng thời tạo sinh kế gắn với gìn giữ bản sắc văn hóa và bảo vệ môi trường.

Sầu riêng sấy khô của HTX nông nghiệp Đa Mi

Lượng du khách gần 70.000 lượt trong tháng 9 âm lịch là tín hiệu tích cực về sức hút của Dinh Thầy Thím. Nhưng để những dòng người tìm về miền đất thiêng trở thành nguồn lực phát triển lâu dài, Tân Hải cần tiếp tục đầu tư cho chất lượng trải nghiệm, hoàn thiện sản phẩm và tạo điều kiện để cộng đồng cùng tham gia hưởng lợi.

Lễ hội Dinh Thầy Thím năm 2026 không chỉ góp phần gìn giữ, lan tỏa những giá trị văn hóa tâm linh đặc sắc mà còn cho thấy tiềm năng kết nối di sản với phát triển kinh tế du lịch. Khi văn hóa truyền thống được bảo tồn, sản phẩm địa phương được nâng tầm và cảnh quan biển được khai thác có trách nhiệm sẽ trở thành một nhịp cầu đưa hình ảnh Tân Hải đến gần hơn với du khách.