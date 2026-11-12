Lễ hội di sản với đèn lồng khổng lồ Tuyên Quang và dàn sao Kay Trần, Cường Seven

Ngày 21 và 22/11, tại khu vực công viên Thống Nhất và phố đi bộ Trần Nhân Tông (Hà Nội), sự kiện văn hóa, sáng tạo và trải nghiệm Ghé Days 2026 sẽ giúp công chúng khám phá những giá trị trong nghệ thuật sống của người Việt thông qua các hoạt động văn hóa, sáng tạo, ẩm thực và âm nhạc.

Sự kiện văn hóa cộng đồng Ghé Days 2026 được Viện Nghiên cứu di sản văn hóa phối hợp với một số đơn vị tổ chức nhằm chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11.

Tại cuộc họp báo sáng nay, TS Bùi Hữu Dược - Phó viện trưởng thường trực Viện Nghiên cứu di sản văn hóa - cho biết Ghé Days hướng đến trở thành sự kiện thường niên, mỗi năm lựa chọn một chủ đề để cùng công chúng khám phá những giá trị văn hóa và cách sống của người Việt. Cách tiếp cận của Ghé Days là đưa di sản trở lại với đời sống hiện đại, thông qua cách con người ăn, mặc, vui chơi, sáng tạo, ứng xử với thiên nhiên và cộng đồng.

Các nghệ nhân ở Tuyên Quang sẽ mang mô hình đèn lồng khổng lồ xuống Thủ đô.

Theo bà Đinh Thị Phương Thảo - đại diện ban tổ chức, sự kiện sẽ tạo ra một không gian nơi di sản văn hóa không chỉ được giới thiệu mà còn được kết nối với đời sống đương đại, thông qua những trải nghiệm gần gũi và sáng tạo. Với tinh thần "Để vui theo cách khác", chương trình năm nay được kỳ vọng trở thành một điểm hẹn văn hóa tại Hà Nội, nơi di sản không nằm ngoài đời sống mà tiếp tục được nuôi dưỡng, làm mới và lan tỏa qua những trải nghiệm của cộng đồng.

Tinh thần "Để vui theo cách khác" được thể hiện qua nhiều hoạt động. Công chúng có thể tham gia giải chạy Run and Hunt - một hành trình khám phá kết hợp vận động và săn quà; đăng ký tham gia hoạt động kể chuyện Áo dài của mẹ để kể về những tà áo dài gắn với ký ức gia đình; trải nghiệm cuộc thi nấu ăn không sử dụng lửa có tên gọi Liệu mà làm...

Cường Seven. Ảnh: BTC

Điểm nhấn của chương trình là đoàn diễn diễu Nghênh đăng dạ hành, có sự kết hợp giữa những mô hình đèn lồng khổng lồ do các nghệ nhân và người dân từ tỉnh Tuyên Quang sáng tạo với các đoàn diễn diễu võ phục và Việt phục. Dự kiến, mỗi ngày sẽ có khoảng 200 người tham gia diễn diễu cùng những mô hình đèn lồng khổng lồ, tạo nên một không gian trình diễn đường phố giàu màu sắc, nơi những giá trị truyền thống được tái hiện, tiếp nối và sống động trong nhịp sống đương đại.

Bên cạnh các hoạt động văn hóa, trải nghiệm và ẩm thực, âm nhạc là một phần quan trọng tạo nên không khí của Ghé Days 2026. Đêm nhạc lúc 20h ngày 21/11 tại sân khấu trung tâm có sự tham gia của các ca sĩ Kay Trần, Cường Seven, Hali, Groovie Lã Thắng và ban nhạc Fortiz.