Bên cạnh các nghi lễ truyền thống trang nghiêm, phần hội có nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ và thể thao đặc sắc như: Khai bút đầu Xuân - Vọng lời tiền nhân; Giải đua xe đạp và trình diễn mô tô phân khối lớn; Đêm thơ Nguyên tiêu và văn nghệ quần chúng; chương trình nghệ thuật “Biên cương ngời sáng sắc xuân”.

Lễ hội Đền Thượng Xuân Đinh Mùi năm 2027 sẽ diễn ra từ ngày 18 đến 20/2/2027 (tức ngày 13 đến 15 tháng Giêng năm Đinh Mùi).

Du khách còn được tham gia, cổ vũ các môn thể thao dân tộc và trò chơi dân gian như vật dân tộc, bắn nỏ, đẩy gậy, kéo co, cờ tướng; trải nghiệm không gian ẩm thực Tây Bắc, ẩm thực hữu nghị biên giới và tham quan các gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP của tỉnh.

Là hoạt động văn hóa tâm linh thu hút đông đảo Nhân dân và du khách mỗi dịp đầu xuân, Lễ hội Đền Thượng góp phần bảo tồn, phát huy giá trị Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, quảng bá bản sắc văn hóa các dân tộc và giới thiệu hình ảnh phường Lào Cai năng động, thân thiện đến bạn bè trong nước và quốc tế.