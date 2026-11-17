Ngày 17/11, tại Đảo Ký ức Hội An (phường Hội An, TP Đà Nẵng), UBND TP Đà Nẵng tổ chức họp báo thông tin về Lễ hội Đèn lồng quốc tế Hội An lần thứ nhất năm 2026, với chủ đề “Sắc màu di sản”.

Theo Ban tổ chức, Lễ hội diễn ra từ ngày 3 đến 6/12 tại quảng trường sông Hoài và một số không gian thuộc đô thị cổ Hội An, với chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc, hứa hẹn thu hút đông đảo người dân và du khách trong nước, quốc tế.

Hơn 30 cụm đèn lồng nghệ thuật với nhiều ý tưởng sáng tạo sẽ góp phần thắp sáng không gian đô thị cổ Hội An.

Điểm nhấn của lễ hội năm nay là hơn 30 cụm đèn lồng nghệ thuật đến từ 12 thành phố trong nước và quốc tế, với sự tham gia của các đoàn đến từ Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Indonesia, Philippines, Lào và Singapore. Các tác phẩm đa dạng về hình thức, kích thước, chất liệu và ý tưởng sáng tạo; trong đó, một số công trình có kích thước lên đến 10m. Những thiết kế mang dấu ấn văn hóa của các quốc gia sẽ cùng hiện diện bên những sáng tạo của nghệ nhân Hội An, tạo nên không gian giao lưu nghệ thuật đa sắc màu giữa lòng di sản.

Theo Ban tổ chức, bên cạnh những chất liệu quen thuộc như vải, tre, các đội tham gia còn khai thác nhiều vật liệu bản địa, thân thiện với môi trường để sáng tạo những mẫu đèn lồng độc đáo như vỏ xoài, vỏ quế, chiếu cói Kim Bồng, giấy rêu, vải vụn tái chế hay vải nhuộm thủ công bằng màu tự nhiên.

Các cụm đèn lồng sẽ được bố trí tại quảng trường sông Hoài, vườn tượng An Hội, đình Hội An, chợ Hội An và một số tuyến phố cổ, hình thành không gian trưng bày, trình diễn nghệ thuật mở. Việc đưa các tác phẩm vào những địa điểm gắn với đời sống văn hóa, sinh hoạt cộng đồng sẽ tạo điều kiện để người dân, du khách trực tiếp trải nghiệm, khám phá vẻ đẹp của nghề thủ công truyền thống trong không gian di sản.

Lễ khai mạc lễ hội diễn ra lúc 19h ngày 3/12 tại quảng trường sông Hoài. Nghi thức thắp sáng đèn lồng – khoảnh khắc khởi đăng – sẽ mở màn cho chuỗi hoạt động, đánh thức không gian lễ hội bằng ánh sáng và những sắc màu văn hóa. Cùng với đó là các tiết mục trình diễn nghệ thuật tái hiện hành trình hình thành, phát triển và trao truyền nghề làm đèn lồng Hội An qua nhiều thế hệ, khắc họa sức sống của nghề truyền thống trong dòng chảy giao lưu, hội nhập quốc tế.

Lễ hội Đèn lồng quốc tế Hội An lần thứ I với chủ đề “Sắc màu di sản” quy tụ 12 thành phố quốc tế, với hơn 30 cụm đèn lồng nghệ thuật và chương trình diễu hành qua các tuyến phố đi bộ.

Sự kiện do UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì. Các thành phố quốc tế tham gia đến từ Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Indonesia, Philippines, Lào và Singapore.

Một trong những hoạt động được kỳ vọng tạo sức hút là chương trình diễu hành “Minh đăng dạ hành” diễn ra vào đêm 4/12. Những đoàn người mang theo đèn lồng sẽ di chuyển qua các tuyến phố đi bộ, đưa ánh sáng lan tỏa trong không gian kiến trúc cổ kính, tạo nên sự kết hợp giữa nghệ thuật trình diễn đường phố và cảnh quan di sản

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chia sẻ thông tin về Lễ hội đèn lồng quốc tế Hội An 2026 tại họp báo.

Bên cạnh hoạt động trưng bày, trình diễn, lễ hội còn tổ chức “Triển lãm lịch sử nghề đèn lồng” tại đình Hội An, giới thiệu quá trình hình thành, phát triển và trao truyền nghề qua các thế hệ. Cuộc thi ảnh nghệ thuật “Ấn tượng đèn lồng Hội An” và chương trình sáng tác thực địa “Nhiếp ảnh và đèn lồng” cũng mở ra cơ hội để các nghệ sĩ, nhiếp ảnh gia tiếp cận, khai thác những góc nhìn mới về vẻ đẹp văn hóa, kiến trúc và con người phố cổ.

Đặc biệt, cuộc thi thiết kế “Dệt ánh sáng” được tổ chức với mục tiêu kết nối nghệ nhân, nhà nghiên cứu, doanh nghiệp, thanh thiếu niên và cộng đồng sáng tạo, cùng tìm kiếm những hướng đi mới cho nghề làm đèn lồng.

Không gian quảng trường sông Hoài sẽ trở thành điểm hội tụ của các tác phẩm đèn lồng nghệ thuật trong những ngày diễn ra lễ hội.

Tại họp báo, bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết việc tổ chức Lễ hội Đèn lồng quốc tế Hội An 2026 nhằm tôn vinh, lan tỏa các giá trị di sản, đồng thời cụ thể hóa nhiệm vụ phát triển đô thị di sản sáng tạo Hội An trong lĩnh vực thủ công và nghệ thuật dân gian giai đoạn 2026-2027, định hướng đến năm 2030. Đây cũng là hoạt động gắn với việc thực hiện các cam kết khi Hội An tham gia Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO.

Lễ hội Đèn lồng quốc tế Hội An năm 2026 không chỉ là một sự kiện văn hóa, du lịch có sức hấp dẫn trong năm, mà còn là cơ sở thực tiễn để thành phố đánh giá khả năng tổ chức, hiệu quả lan tỏa và nghiên cứu định hướng phát triển lễ hội trở thành sự kiện định kỳ; góp phần xây dựng thương hiệu văn hóa đặc trưng của Hội An nói riêng và thành phố Đà Nẵng nói chung.