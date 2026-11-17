Quang cảnh buổi họp báo. (Ảnh: ANH QUÂN)

Sự kiện do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng chỉ đạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, với sự phối hợp của các sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp, trường học, nghệ nhân, nghệ sĩ, cộng đồng; cùng sự tham gia của 12 thành phố quốc tế đến từ các nước Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Indonesia, Philippines, Lào và Singapore.

Đây là một hoạt động trọng điểm trong kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về triển khai các nhiệm vụ của Đô thị Di sản Sáng tạo Hội An trên lĩnh vực thủ công và nghệ thuật dân gian năm 2026-2027, định hướng đến năm 2030 và thực hiện các cam kết của Hội An khi tham gia Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO.

Một góc phố cổ Hội An nhìn từ trên cao về đêm. (Ảnh: ANH QUÂN)

Với chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật và trải nghiệm đặc sắc, sự kiện mở ra hành trình kết nối những nền văn hóa qua ngôn ngữ của nghệ thuật đèn lồng; kiến tạo nhịp cầu giao lưu, đối thoại văn hóa nhằm thắt chặt tình hữu nghị và sự gắn kết giữa các dân tộc; qua đó, tạo động lực để hình ảnh những chiếc đèn lồng Hội An vượt ra khỏi khuôn khổ của một sản phẩm thủ công truyền thống, trở thành đại sứ hình ảnh kết nối, thúc đẩy ngoại giao văn hóa, giao lưu sáng tạo quốc tế; góp phần lan tỏa giá trị di sản Hội An trong dòng chảy văn hóa đương đại.

Đèn lồng đã trở thành một biểu tượng nhận diện văn hóa riêng có của Hội An. (Ảnh: ANH QUÂN)

Điểm nhấn của sự kiện là hơn 30 cụm đèn lồng nghệ thuật với sự đa dạng về mẫu mã, chất liệu, quy mô và ý tưởng nghệ thuật, được sắp đặt công phu tại quảng trường sông Hoài, vườn tượng An Hội và một số không gian tại Đô thị cổ Hội An. Mỗi cụm đèn là một câu chuyện nhằm tái hiện sinh động lịch sử thương cảng Hội An và giá trị văn hóa, di sản của các địa phương quốc tế tham gia. Các tác phẩm đèn lồng nghệ thuật này dự kiến sẽ được trưng bày xuyên suốt đến hết Tết Nguyên Tiêu năm 2027 để phục vụ nhân dân và du khách tham quan.

Đèn lồng là một trong những hình ảnh đặc trưng, gắn bó mật thiết với lịch sử hình thành và phát triển của đô thị cổ Hội An. (Ảnh: ANH QUÂN)

Lễ hội đèn lồng quốc tế Hội An được tổ chức với nhiều hoạt động đặc sắc như: Lễ khai mạc sự kiện sẽ diễn ra vào 19 giờ ngày 3/12 tại quảng trường Sông Hoài; Chương trình diễu hành “Minh Đăng Dạ Hành” đêm ngày 4/12; Triển lãm lịch sử nghề đèn lồng tại Đình Hội An; Chương trình nghệ thuật “Sắc màu di sản”; Cuộc thi ảnh nghệ thuật “Ấn tượng đèn lồng Hội An” và Chương trình sáng tác thực địa “Nhiếp ảnh và đèn lồng”… Qua đó, sự kiện không chỉ tôn vinh giá trị di sản mà còn khơi mở sức sáng tạo, đưa nghệ thuật đèn lồng Hội An đến gần hơn với đời sống đương đại và bạn bè quốc tế.

Đại biểu tham dự họp báo. (Ảnh: ANH QUÂN)

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi chia sẻ, đèn lồng là một trong những hình ảnh đặc trưng, gắn bó mật thiết với lịch sử hình thành và phát triển của đô thị cổ Hội An. Trải qua nhiều thế kỷ, nghề làm đèn lồng không chỉ lưu giữ kỹ thuật thủ công truyền thống mà còn kết tinh những giá trị văn hóa, thẩm mỹ và dấu ấn giao lưu của một thương cảng quốc tế xưa. Ngày nay, đèn lồng đã trở thành một biểu tượng nhận diện văn hóa riêng có của Hội An, góp phần tạo nên sức hấp dẫn của điểm đến di sản đối với bạn bè và du khách quốc tế.

Lễ hội Đèn lồng quốc tế Hội An năm 2026 được tổ chức nhằm tiếp tục tôn vinh, lan tỏa giá trị di sản này, đồng thời cụ thể hóa các nhiệm vụ phát triển Đô thị Di sản Sáng tạo Hội An trong lĩnh vực thủ công và nghệ thuật dân gian giai đoạn 2026-2027, định hướng đến năm 2030, gắn với việc thực hiện các cam kết khi Hội An tham gia Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO.

Thông qua lễ hội, giá trị của nghề làm đèn lồng và các sản phẩm thủ công truyền thống của Hội An sẽ tiếp tục được quảng bá, lan tỏa; đồng thời mở ra thêm cơ hội kết nối nghệ nhân, cộng đồng sáng tạo, doanh nghiệp và các đối tác quốc tế. Đây cũng là dịp để thúc đẩy phát triển các sản phẩm công nghiệp văn hóa gắn với du lịch, tạo thêm cơ hội sinh kế cho cộng đồng địa phương và khuyến khích những sáng tạo có trách nhiệm, hài hòa với môi trường và không gian di sản.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi phát biểu tại họp báo. (Ảnh: ANH QUÂN)

"Việc tổ chức Lễ hội Đèn lồng quốc tế Hội An năm 2026 không chỉ hướng đến một sự kiện văn hóa, du lịch có sức hấp dẫn trong năm, mà còn là cơ sở thực tiễn để thành phố đánh giá khả năng tổ chức, hiệu quả lan tỏa và nghiên cứu định hướng phát triển lễ hội trở thành sự kiện định kỳ, góp phần xây dựng thương hiệu văn hóa đặc trưng của Hội An nói riêng và thành phố Đà Nẵng nói chung", đồng chí Nguyễn Thị Anh Thi kỳ vọng.