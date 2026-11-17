Lễ hội dự kiến diễn ra từ ngày 3-12 đến ngày 6-12 tại Quảng trường sông Hoài và các không gian thuộc khu vực phố cổ Hội An. Sự kiện có sự tham gia của các địa phương, tổ chức, cá nhân của TP Đà Nẵng và 12 thành phố đến từ các nước Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Indonesia, Philippines, Lào và Singapore.

Đèn lồng Hội An đã được phát triển và trao truyền nghề qua các thế hệ. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG

Trong khuôn khổ sự kiện, “Triển lãm lịch sử nghề đèn lồng” tại Đình Hội An sẽ tái hiện những dấu ấn hình thành, phát triển và trao truyền nghề qua các thế hệ. Tại Quảng trường Sông Hoài, du khách được trực tiếp trải nghiệm, chế tác các loại đèn cùng nghệ nhân, thưởng thức chương trình nghệ thuật “Sắc màu di sản”...

Điểm nhấn của sự kiện là hơn 30 cụm đèn nghệ thuật với sự đa dạng về mẫu mã, chất liệu, được sắp đặt công phu tại không gian phố cổ Hội An. Mỗi cụm đèn là một câu chuyện tái hiện sinh động lịch sử thương cảng Hội An và giá trị văn hóa, di sản của các địa phương quốc tế tham gia lễ hội. Các tác phẩm đèn lồng nghệ thuật này dự kiến sẽ được trưng bày đến hết Tết Nguyên Tiêu năm 2027 để phục vụ nhân dân và du khách tham quan.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG

Đây là một hoạt động trọng điểm trong kế hoạch triển khai các nhiệm vụ của Đô thị Di sản Sáng tạo Hội An trên lĩnh vực thủ công và nghệ thuật dân gian năm 2026–2027; đồng thời thực hiện các cam kết của Hội An khi tham gia Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO.