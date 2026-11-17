Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi cho biết, Lễ hội Đèn lồng quốc tế Hội An 2026 với chủ đề Sắc màu di sản sẽ diễn ra tại phố cổ Hội An. Tại lễ hội, những chiếc đèn lồng mang dấu ấn văn hóa của nhiều quốc gia sẽ cùng hội tụ bên dòng sông Hoài, mở ra cuộc đối thoại văn hóa bằng ánh sáng.

Lễ hội đèn lồng quốc tế Hội An với chủ đề "Sắc màu di sản" diễn ra từ ngày 3 đến ngày 6/12/2026 tại Quảng trường sông Hoài, phố cổ Hội An với sự sự tham gia của nhiều nghệ nhân, nghệ sĩ, cộng đồng; cùng sự tham gia của 12 thành phố quốc tế đến từ các nước Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Indonesia, Philippines, Lào và Singapore.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi nhấn mạnh, với chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật và trải nghiệm, sự kiện mở ra hành trình kết nối những nền văn hóa qua ngôn ngữ của nghệ thuật đèn lồng.

Từ sản phẩm thủ công gắn với phố Hội, đèn lồng đã trở thành một trong những hình ảnh được nhận diện rộng rãi của điểm đến Hội An. Ảnh: Phạm Tuấn Anh - TTXVN

Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Hoài An chia sẻ, lễ hội Đèn lồng quốc tế Hội An 2026 - "Sắc màu Di sản" là dịp kiến tạo nhịp cầu giao lưu, đối thoại văn hóa nhằm thắt chặt tình hữu nghị và sự gắn kết giữa các dân tộc, tạo động lực để hình ảnh những chiếc đèn lồng Hội An vượt ra khỏi khuôn khổ của một sản phẩm thủ công truyền thống, trở thành đại sứ hình ảnh kết nối, thúc đẩy ngoại giao văn hóa, giao lưu sáng tạo quốc tế; góp phần lan tỏa giá trị di sản Hội An trong dòng chảy văn hóa đương đại.

Sau Lễ hội Đèn lồng quốc tế Hội An 2026 - "Sắc màu Di sản", các cụm đèn lồng nghệ thuật dự kiến được trưng bày đến hết Tết Nguyên tiêu năm 2027. Lễ hội Đèn lồng quốc tế Hội An nhằm tôn vinh nghề thủ công truyền thống, hướng đến kết nối sáng tạo quốc tế, mở rộng sinh kế cho nghệ nhân, đưa đèn lồng Hội An trở thành đại sứ văn hóa, góp phần khẳng định sức sống của đô thị di sản trong dòng chảy đương đại.

Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa Thế giới Hội An Trương Thị Ngọc Cẩm cho biết, đến tháng 8/2026, ở Đô thị cổ Hội An có khoảng 107 cơ sở trực tiếp sản xuất, trình diễn chế tác. Ngoài ra, còn nhiều địa điểm tham gia gián tiếp trong một hoặc vài khâu sản xuất như làm chuôi, lót, nan tre, khung gỗ, khung sắt, dán… do sự chuyên môn hóa hiện nay đã diễn ra mạnh mẽ.

Toàn cảnh đôi bờ sông Hoài khi Hội An lên đèn. Ảnh: Phạm Tuấn Anh - TTXVN

Từ đầu những năm 90 của thế kỷ XX, nhất là sau khi Đô thị cổ Hội An được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới (1999), nghề làm lồng đèn ở Hội An có điều kiện phát triển theo sự phát triển chung của hoạt động du lịch.

Cùng với đó, hoạt động "Đêm phố cổ" tổ chức vào đêm ngày 14 âm lịch hằng tháng được xây dựng thành sản phẩm du lịch từ năm 1998 với điểm nhấn là hình ảnh lung linh của hàng ngàn chiếc lồng đèn thắp sáng thay cho ánh điện trong khu phố cổ đã quảng bá rộng rãi lồng đèn Hội An đến bạn bè trong và ngoài nước.

Lồng đèn Hội An đa dạng về loại hình; mỗi loại hình lại có nhiều kiểu dáng, kích thước, vật liệu khác nhau. Vật liệu sử dụng chủ yếu gồm tre, gỗ, vải; ngoài ra còn có sắt, kẽm, inox, mây, mành tre, giấy dừa nước, len và các vật liệu phù hợp khác. Một số sản phẩm được trang trí bằng kỹ thuật vẽ, thêu, viết chữ hoặc kết hợp các họa tiết mang dấu ấn văn hóa địa phương.

Ngày 18/12/2008, lồng đèn Hội An được Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam cấp chứng nhận "Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa tập thể sản phẩm đèn lồng Hội An", được tôn vinh là 1 trong 50 thương hiệu, nhãn hiệu nổi tiếng. Năm 2021, Nghề làm lồng đèn Hội An được Hiệp hội Làng nghề Việt Nam vinh danh là làng nghề tiêu biểu Việt Nam.