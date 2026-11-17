Sáng 17.11, tại Đảo Ký ức Hội An, UBND thành phố Đà Nẵng đã tổ chức họp báo công bố Lễ hội Đèn lồng Quốc tế Hội An 2026 (HAILAF 2026). Sự kiện do UBND thành phố Đà Nẵng chỉ đạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp cùng Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa Thế giới Hội An thực hiện, dự kiến thu hút khoảng 70.000 lượt khách tham gia. Đặc biệt, các cụm đèn lồng nghệ thuật sẽ tiếp tục được duy trì trưng bày phục vụ người dân và du khách đến hết dịp Tết Nguyên tiêu năm 2027.

Trải qua hàng thế kỷ giao thương và tiếp biến văn hóa tại thương cảng quốc tế xưa, nghề làm đèn lồng đã vượt ra khỏi công năng chiếu sáng thông thường để trở thành biểu tượng nhận diện đặc trưng của đô thị cổ Hội An. Tiếp nối mạch nguồn di sản đó, Lễ hội năm nay lấy đèn lồng làm "ngôn ngữ đối thoại" nhằm thắt chặt tình hữu nghị và thúc đẩy giao lưu quốc tế.

Điểm nhấn nổi bật của sự kiện là sự quy tụ của 12 thành phố đến từ 8 quốc gia gồm: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Indonesia, Philippines, Lào và Singapore. Tại các không gian di sản, hơn 30 cụm tác phẩm đèn lồng nghệ thuật trong và ngoài nước sẽ được sắp đặt công phu.

Ông Phạm Phú Ngọc - Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hoá Thế giới Hội An, trao đổi thông tin về lễ hội đèn lồng quốc tế 2026.

Chia sẻ về tầm vóc của sự kiện, ông Phạm Phú Ngọc – Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa Thế giới Hội An, nhấn mạnh Lễ hội mang tính chất ngoại giao quốc tế rất lớn khi các quốc gia đến tham gia đều mang theo những nét đặc trưng văn hóa, di sản của đất nước mình để cùng hội tụ, giao thoa và tỏa sáng tại Hội An.

Xuyên suốt bốn ngày diễn ra lễ hội, bức tranh giao lưu văn hóa càng thêm sống động với nhiều hoạt động đa dạng như: diễu hành đường phố "Minh đăng dạ hành" tái hiện đêm phố cổ đầu thế kỷ XX với trang phục truyền thống của Việt Nam, Nhật Bản, Trung Hoa; chương trình biểu diễn nghệ thuật "Sắc màu di sản"; triển lãm "Lịch sử đèn lồng Hội An" tại Đình Hội An và không gian tái hiện "Thương cảng Faifo - Vạn dặm hội tụ" tại Đảo Ký ức Hội An.

Nâng tầm chuyên môn, kiến tạo sinh kế bền vững từ kinh tế di sản

Không dừng lại ở quy mô một sự kiện văn hóa - du lịch, Lễ hội Đèn lồng Quốc tế Hội An 2026 được định hướng là hoạt động thiết thực nhằm cụ thể hóa các cam kết khi Hội An gia nhập Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO (UCCN) trong lĩnh vực thủ công và nghệ thuật dân gian. Hiện nay, trên địa bàn đô thị cổ có hơn 100 cơ sở trực tiếp sản xuất, trình diễn chế tác lồng đèn và hồ sơ đề nghị ghi danh nghề làm đèn lồng Hội An vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia cũng đã được hoàn thiện.

Theo ông Ngọc, bên cạnh giá trị đối ngoại, sự kiện còn góp phần nâng tầm chuyên môn, thúc đẩy phát triển bền vững kinh tế di sản và tạo sinh kế thiết thực cho người dân. Chính việc cộng đồng địa phương trực tiếp tham gia sáng tạo cùng các nghệ sĩ, nhà thiết kế trong chuỗi hoạt động của lễ hội sẽ là đòn bẩy quan trọng để nâng tầm giá trị thương hiệu đèn lồng Hội An.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi – Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, phát biểu tại họp báo.

Tinh thần hợp lực giữa di sản và sáng tạo đương đại được thể hiện rõ nét qua Cuộc thi thiết kế họa tiết đèn lồng và ứng dụng thời trang "Dệt ánh sáng 2026". Tại đây, các nhà thiết kế trẻ trực tiếp làm việc tại xưởng cùng nghệ nhân để chuyển hóa tri thức nghề truyền thống thành những sản phẩm ứng dụng đời sống.

Bên cạnh đó, tọa đàm "Nghề thủ công Hội An trong tiến trình hội nhập và sáng tạo" (chiều 4.12), không gian trải nghiệm chế tác đèn lồng tại Quảng trường Sông Hoài cùng chương trình phát hành 1.000 voucher ưu đãi giảm 30% khi mua sản phẩm tại xưởng nghệ nhân sẽ tạo ra dòng chảy kết nối trực tiếp giữa du khách với các cơ sở sản xuất bản địa.

Phát biểu tại buổi họp báo, bà Nguyễn Thị Anh Thi – Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, kỳ vọng thông qua lễ hội, giá trị của nghề đèn lồng và các sản phẩm thủ công truyền thống sẽ tiếp tục được lan tỏa, mở ra cơ hội kết nối nghệ nhân, cộng đồng sáng tạo với doanh nghiệp và đối tác quốc tế. Đây cũng là cơ sở thực tiễn để thành phố đánh giá, nghiên cứu định hướng phát triển Lễ hội Đèn lồng Quốc tế Hội An trở thành sự kiện văn hóa định kỳ, góp phần định vị thương hiệu du lịch đặc trưng cho Hội An nói riêng và thành phố Đà Nẵng nói chung.