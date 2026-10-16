Lễ hội Đền Đôi Cô phường Cam Đường diễn ra từ ngày 20/10

Với chủ đề “Đền Đôi Cô Cam Đường - Kết nối cội nguồn, dựng xây quê hương”, lễ hội nhằm bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, tôn vinh giá trị di tích lịch sử - văn hóa gắn với phát triển du lịch tâm linh; đồng thời đáp ứng nhu cầu tham quan, chiêm bái và sinh hoạt tín ngưỡng của Nhân dân.

Lễ hội Đền Đôi Cô được tổ chức theo đúng nghi thức truyền thống. (Ảnh: Báo và PT-TH tỉnh Lào Cai)

Đền Đôi Cô là di tích gắn bó với đời sống tín ngưỡng của người dân địa phương. Đây là nơi người dân và du khách đến dâng hương, chiêm bái, bày tỏ lòng thành kính và gửi gắm ước nguyện về cuộc sống bình an, gia đình hạnh phúc, quê hương phát triển. Lễ hội hằng năm cũng góp phần giáo dục truyền thống, khơi dậy niềm tự hào và nâng cao ý thức bảo vệ, phát huy giá trị di sản.

Mở đầu chuỗi hoạt động là Giải đua xe đạp Lễ hội Đền Đôi Cô, tổ chức ngày 18/10, với sự tham gia của các vận động viên trong và ngoài tỉnh. Ngày 21/10, lễ tế dân gian diễn ra từ 14 giờ đến 15 giờ 30 phút, với đội tế nữ và đại diện các tổ dân phố, khu dân cư.

Tối cùng ngày, từ 19 giờ 30 phút đến 22 giờ, các câu lạc bộ văn nghệ quần chúng trên địa bàn phường giao lưu. Chương trình có các tiết mục mang bản sắc văn hóa dân tộc, trong đó có múa Then của đồng bào Tày Chiềng On và sự tham gia của nghệ sĩ Nhà hát Chèo Quân đội.

Từ 23 giờ 30 phút ngày 21/10 đến 0 giờ 30 phút ngày 22/10 diễn ra nghi thức dâng hương nhân ngày giỗ Nhị vị Thánh Cô. Lễ khai mạc được tổ chức từ 8 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút ngày 22/10, gồm chương trình nghệ thuật, phát biểu khai hội, đánh trống khai hội, tri ân các đơn vị, tập thể, cá nhân có đóng góp và tổ chức dâng lễ, dâng hương.

Không gian trưng bày sản phẩm địa phương mở cửa trong hai ngày 21 và 22/10, giới thiệu sản phẩm OCOP, nông sản, ẩm thực truyền thống và các sản phẩm tiêu biểu.

Hoạt động thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu dự kiến diễn ra từ 13 giờ 30 phút đến 22 giờ ngày 22/10 và trong các ngày 23, 24/10, theo nghi thức truyền thống, bảo đảm văn minh, phù hợp thuần phong mỹ tục và quy định pháp luật.

Thông qua các hoạt động, phường Cam Đường hướng tới gìn giữ, trao truyền giá trị văn hóa, tăng cường gắn kết cộng đồng, quảng bá hình ảnh địa phương và giới thiệu tiềm năng du lịch văn hóa tâm linh.