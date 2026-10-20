Lễ hội đền Công đồng Bắc Lệ năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 27/10

Lễ hội đền Công đồng Bắc Lệ được tổ chức thường niên vào tháng 9 âm lịch, thu hút đông đảo nhân dân và du khách. (Ảnh: Ủy ban nhân dân xã Tân Thành)

Nằm giữa không gian núi rừng xanh mát, đền Công đồng Bắc Lệ từ lâu là địa điểm sinh hoạt tín ngưỡng quen thuộc của người dân và du khách thập phương. Lễ hội truyền thống đền Công đồng Bắc Lệ được tổ chức hằng năm vào tháng 9 âm lịch, thu hút hàng chục nghìn lượt khách thập phương. Không chỉ đáp ứng nhu cầu chiêm bái, hành lễ của người dân, lễ hội còn tạo cơ hội để du khách tìm hiểu không gian văn hóa tín ngưỡng đặc trưng của vùng núi phía bắc, qua đó cảm nhận sự gắn kết giữa đời sống cộng đồng với các giá trị di sản.

Theo kế hoạch, Ủy ban nhân dân xã Tân Thành tổ chức Lễ hội đền Công đồng Bắc Lệ năm 2026 trong 3 ngày, từ ngày 27-29/10 (tức ngày 18-20/9 năm Bính Ngọ), tại khuôn viên di tích đền Công đồng Bắc Lệ và một số khu vực phụ trợ chung quanh di tích.

Ngày 27/10, lễ mở cửa đền được thực hiện theo phong tục truyền thống; ngày 28/10 là các nghi lễ gồm cúng thỉnh tiệc Chầu Bé vào buổi sáng, hầu Thánh khai hội và khánh tiệc Chầu Bé vào buổi chiều. Điểm nhấn trong ngày là chương trình nghệ thuật chào mừng lễ hội, dự kiến diễn ra lúc 20 giờ.

Các nghệ sĩ tham gia chương trình nghệ thuật chào mừng lễ hội. (Ảnh: Ủy ban nhân dân xã Tân Thành)

Chương trình do đạo diễn Hoàng Đạt dàn dựng, với nhiều loại hình biểu diễn và chất liệu nghệ thuật mang đậm bản sắc địa phương cũng như tín ngưỡng thờ Mẫu. Đêm hội quy tụ các nghệ sĩ, ca sĩ được đông đảo khán giả yêu mến như: Trọng Tấn, Thanh Phong, Tiến Hưng, Diệu Minh Châu, Việt Tú, Bùi Thúy, Tô Minh Cường, Khánh Linh, Gia Quân; cùng sự dẫn dắt của MC Hồng Nhung và MC Thanh Liêm.

Đặc biệt, màn sử thi “Bắc Lệ đền thiêng” do Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Quốc gia trình diễn hứa hẹn mang đến những trải nghiệm ấn tượng, góp phần tôn vinh giá trị lịch sử, văn hóa của đền Công đồng Bắc Lệ.

Bên cạnh các tiết mục nghệ thuật chuyên nghiệp, chương trình còn có sự góp mặt của các câu lạc bộ văn nghệ đến từ các thôn trên địa bàn xã Tân Thành, với những tiết mục ca, múa, hát mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, ca ngợi quê hương, đất nước, góp phần làm phong phú thêm không khí vui tươi, sôi nổi của lễ hội.

Ngày 29/10 là ngày chính hội, với nghi lễ cúng chính tiệc Công đồng Bắc Lệ vào buổi sáng và các hoạt động thực hành tín ngưỡng và phục vụ du khách vào buổi chiều.

Đền Bắc Lệ có vị trí quan trọng trong đời sống tâm linh của cư dân địa phương, đồng thời là điểm đến du lịch văn hóa-tâm linh đặc sắc. (Ảnh: Ủy ban nhân dân xã Tân Thành)

Thông qua lễ hội, xã Tân Thành hướng tới bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử, văn hóa và tín ngưỡng của di tích; nâng cao ý thức trách nhiệm của cộng đồng trong gìn giữ di sản, đồng thời xây dựng không gian sinh hoạt tín ngưỡng lành mạnh. Việc gắn hoạt động lễ hội với phát triển du lịch, dịch vụ cũng góp phần quảng bá hình ảnh địa phương, mở ra cơ hội để các giá trị văn hóa truyền thống tiếp tục hiện diện trong đời sống đương đại.

Đền Công đồng Bắc Lệ có tên chữ là Bắc Lệ Linh Từ, thuộc thôn Bắc Lệ, xã Tân Thành, tỉnh Lạng Sơn, được quan niệm là nơi thờ Mẫu Thượng Ngàn - vị thần gắn với việc cai quản núi rừng. Với những giá trị lịch sử, văn hóa và kiến trúc, di tích được Nhà nước công nhận là di tích lịch sử, văn hóa năm 1992. Những nghi lễ hầu đồng, hát văn và hoạt động hành lễ tại đền phản ánh đời sống tinh thần phong phú, góp phần gìn giữ các giá trị văn hóa được trao truyền qua nhiều thế hệ. Tháng 9/2025, đền Công đồng Bắc Lệ trở thành sản phẩm OCOP 4 sao đầu tiên của tỉnh Lạng Sơn trong lĩnh vực du lịch.