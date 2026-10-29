Lễ hội đền Công đồng Bắc Lệ năm 2026
Từ 27-29/10/2026 (tức 18-20 tháng 9 năm Bính Ngọ), tại xã Tân Thành, tỉnh Lạng Sơn đã diễn ra Lễ hội đền công đồng Bắc Lệ với nhiều nghi lễ, hoạt động đặc sắc, độc đáo thu hút đông đảo nhân dân địa phương và du khách về dự, tìm hiểu những giá trị văn hóa, tín ngưỡng đặc sắc gắn với tục thờ Mẫu của người Việt; đồng thời trải nghiệm không gian lễ hội truyền thống, các nghi lễ rước thánh và hoạt động văn hóa mang đậm bản sắc dân tộc.
Nguồn Báo Thể Thao & Văn Hóa: https://thethaovanhoa.vn/le-hoi-den-cong-dong-bac-le-nam-2026-20261029194346092.htm