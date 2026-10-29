Văn hóaNghệ thuật

Lễ hội đền Công đồng Bắc Lệ năm 2026

Từ 27-29/10/2026 (tức 18-20 tháng 9 năm Bính Ngọ), tại xã Tân Thành, tỉnh Lạng Sơn đã diễn ra Lễ hội đền công đồng Bắc Lệ với nhiều nghi lễ, hoạt động đặc sắc, độc đáo thu hút đông đảo nhân dân địa phương và du khách về dự, tìm hiểu những giá trị văn hóa, tín ngưỡng đặc sắc gắn với tục thờ Mẫu của người Việt; đồng thời trải nghiệm không gian lễ hội truyền thống, các nghi lễ rước thánh và hoạt động văn hóa mang đậm bản sắc dân tộc.

Báo Thể Thao & Văn Hóa - Thông tấn xã Việt Nam
2 liên quanGốc
Lễ rước phụng nghinh từ đền Đèo Kẻng về đền Công đồng Bắc Lệ

Lễ rước phụng nghinh từ đền Đèo Kẻng về đền Công đồng Bắc Lệ

Lễ rước phụng nghinh về đến cửa đền Công đồng Bắc Lệ

Lễ rước phụng nghinh về đến cửa đền Công đồng Bắc Lệ

Nghi lễ đón bát hương sau khi rước về đền Công đồng Bắc Lệ

Nghi lễ đón bát hương sau khi rước về đền Công đồng Bắc Lệ

Lễ tạ sau khi an vị bát hương

Lễ tạ sau khi an vị bát hương

Đọc trúc văn trong nghi thức tế lễ tại Lễ hội đền Công đồng Bắc Lệ năm 2026

Đọc trúc văn trong nghi thức tế lễ tại Lễ hội đền Công đồng Bắc Lệ năm 2026

Thực hành nghi thức thờ Mẫu tại Lễ hội đền Công đồng Bắc Lệ năm 2026

Thực hành nghi thức thờ Mẫu tại Lễ hội đền Công đồng Bắc Lệ năm 2026

Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN

Nguồn Báo Thể Thao & Văn Hóa: https://thethaovanhoa.vn/le-hoi-den-cong-dong-bac-le-nam-2026-20261029194346092.htm