Lễ hội đền Công đồng Bắc Lệ năm 2026

Tại chương trình tổng kết, trao giải Cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” lần thứ 17 (năm 2025-2026), nhiều đại biểu, khách mời không khỏi tò mò về tác giả đoạt giải cao nhất (giải A) với tác phẩm “Người say mê nghiên cứu và ứng dụng AI”. Đó là gương mặt mới, gần như chưa từng xuất hiện trong cuộc thi báo chí nào - tác giả Lê Kim Phượng.