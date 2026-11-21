Lễ hội được tổ chức nhằm chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11). Diễn ra từ ngày 21 đến 24/11, với chủ đề “Giữ Nếp - Viết tiếp sắc Việt từ Nếp xưa”, Lễ hội Văn hóa “Dấu Sắc Việt” 2026 là nơi hội tụ và lan tỏa tinh thần Đại Đoàn kết toàn dân tộc - nơi vẻ đẹp của 54 dân tộc anh em cùng được tôn vinh trong một Việt Nam hòa bình, hạnh phúc.

Lễ hội văn hóa Dấu sắc Việt 2026 diễn ra từ ngày 21 đến 24/11 tại Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM.

Phát biểu khai mạc, Giám đốc Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM Nguyễn Hồng Phúc nhấn mạnh, từ năm 2026, lễ hội sẽ được tổ chức thường niên vào tháng 11, gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam. Qua đó, từng bước hình thành không gian văn hóa thường niên để tôn vinh, gìn giữ và tiếp nối những giá trị tốt đẹp của con người Việt Nam.

Với sự tham gia của 54 diễn viên trẻ trong sắc phục các dân tộc, lễ hội mang đến bức tranh văn hóa đa sắc màu, nơi vẻ đẹp trang phục truyền thống cùng những giá trị di sản được giới thiệu, tôn vinh. Không chỉ tái hiện những nét đặc trưng của văn hóa các vùng miền, hoạt động còn truyền tải thông điệp về sự gắn kết, thống nhất trong đa dạng của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam.

Ban Tổ chức vinh danh nghệ nhân ẩm thực quốc gia Hồ Đắc Thiếu Anh tại chương trình lễ hội.

Đến với Lễ hội, người dân và du khách có thể thực hành chế tác thủ công cùng nghệ nhân, xem triển lãm nghệ thuật đương đại và bộ sưu tập “Di sản 3 miền”; thưởng thức âm nhạc dân tộc, hòa tấu dương cầm và trình diễn bộ sưu tập áo dài “Sắc Việt” của nhà thiết kế, nghệ nhân Trung Đinh.

Tại không gian Nếp Chợ là chợ phiên nghệ thuật quy tụ hơn 40 gian hàng sáng tạo. Ngoài ra, Lễ hội còn có các không gian, hoạt động giới thiệu sách, chiếu phim cộng đồng, ẩm thực và giao lưu văn hoá cũng góp phần tạo thêm trải nghiệm cho người dân, đặc biệt là giới trẻ.

Lễ hội giới thiệu bảy không gian trải nghiệm: Nếp Nghề, Nếp Nghệ, Nếp Nhà, Nếp Chợ, Nếp Chữ, Nếp Người và Nếp Sống.

Điểm nhấn của sự kiện là chương trình vinh danh “Đôi tay Việt”, ghi nhận đóng góp của nghệ nhân, họa sĩ và nghệ sĩ trong gìn giữ, sáng tạo các giá trị văn hóa, từ pháp lam, sơn mài, chạm khắc gỗ đến vẽ tay trên áo dài và nghệ thuật biểu diễn.

Thông qua các hoạt động trình diễn, trải nghiệm và vinh danh, “Dấu Sắc Việt” 2026 hướng đến xây dựng không gian văn hóa thường niên, nơi những giá trị truyền thống được trân trọng, tiếp nối bằng sức sáng tạo của các thế hệ hôm nay, góp phần lan tỏa bản sắc và con người Việt Nam trong dòng chảy đương đại.