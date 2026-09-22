Lễ hội Côn Sơn, Kiếp Bạc - mùa Thu 2026 diễn ra trong 9 ngày

Theo kế hoạch của Ban Tổ chức Lễ hội Côn Sơn, Kiếp Bạc - mùa Thu năm 2026, lễ hội chính diễn ra từ ngày 26/9 - 4/10, tức 16 - 24/8 âm lịch.

Tại Khu di tích Kiếp Bạc, ngày 26/9 diễn ra Lễ tưởng niệm 726 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo, Khai hội Côn Sơn, Kiếp Bạc - mùa Thu năm 2026; công bố Bộ nhận diện thương hiệu di sản thế giới Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc.

Cùng ngày 26/9, Lễ Khai ấn đền Kiếp Bạc được tổ chức. Tiếp đó là các Lễ Cầu an và Hội hoa đăng trên sông Lục Đầu; Lễ rước bộ, Lễ tế, Lễ giỗ Đức Thánh Trần...

Lễ hội Côn Sơn, Kiếp Bạc - mùa Thu năm 2026 diễn ra từ ngày 26/9 - 4/10. Ảnh: TTXVN

Cũng tại Khu di tích Kiếp Bạc sẽ diễn ra Tuần Văn hóa, Du lịch và Xúc tiến Thương mại Lễ hội Côn Sơn, Kiếp Bạc - mùa Thu năm 2026 (khai mạc ngày 26/9, bế mạc ngày 4/10). Trong khuôn khổ chương trình còn có trình diễn nghệ thuật múa rối nước trong các ngày 26 - 27/9 và 2 - 3/10. Các chương trình văn hóa, nghệ thuật tại sân khấu Tuần Văn hóa, Du lịch và Xúc tiến Thương mại diễn ra từ ngày 26 - 29/9.

Tại Khu di tích Côn Sơn, ngày 26/9 diễn ra Lễ dâng hương chùa Côn Sơn, Lễ rước văn, Lễ tưởng niệm 584 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi và Lễ tế tại đền thờ Nguyễn Trãi. Từ ngày 26/9 - 3/10, tại đây diễn ra các hoạt động văn hóa, văn nghệ và nghệ thuật dân gian truyền thống.

Lễ hội Côn Sơn, Kiếp Bạc - mùa Thu năm 2026 được tổ chức nhằm tưởng niệm ngày mất của Anh hùng dân tộc Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, Anh hùng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi.

Các hoạt động tôn vinh triều đại nhà Trần trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, khẳng định vai trò, vị trí của Đức Thánh Trần trong đời sống tâm linh của dân tộc; đồng thời duy trì và phục vụ nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng của nhân dân, du khách đối với các giá trị di sản văn hóa tại khu di tích.

Lễ hội Côn Sơn, Kiếp Bạc - mùa Thu 2026 giới thiệu các giá trị nổi bật toàn cầu của Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc. Cùng với đó, kết nối, giới thiệu những nét đặc sắc về văn hóa, du lịch, ẩm thực, làng nghề truyền thống, nông sản tiêu biểu và sản phẩm OCOP, xúc tiến, quảng bá, thúc đẩy hợp tác và phát triển du lịch...