Lễ hội con đường văn hóa Hàn Quốc 2026 tại Hà Nội

Poster giới thiệu chương trình. (Ảnh: Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam)

Theo đó, gian hàng trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc sẽ hoạt động khung giờ 10 giờ đến 19 giờ trong khi gian hàng trải nghiệm ẩm thực Hàn Quốc từ 10 giờ đến 21 giờ. Lễ khai mạc dự kiến diễn ra lúc 18 giờ 30 phút ngày 24/10 (thứ Bảy).

Năm nay, nhân kỷ niệm 20 năm thành lập Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam, lễ hội được tổ chức cùng dự án Korea Season của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc và Quỹ Giao lưu Văn hóa Quốc tế Hàn Quốc với nhiều hoạt động phong phú.

Hai đêm âm nhạc K-live band tại khu vực sân khấu lớn có sự xuất hiện của một số ban nhạc tiêu biểu Hàn Quốc như QWER, Silica Gel Touched, DjembeCola, The Shepherd Bois, Mijinee và ca sĩ, nhạc sĩ Hoàng Dũng, cùng Màu Nước Band - một trong những live-band hàng đầu Việt Nam.

Theo bà Park Chan A - Giám đốc Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam, khởi đầu với 4 gian hàng trong lần đầu tổ chức năm 2022, sự kiện đã không ngừng mở rộng quy mô và năm nay đạt con số 39 gian hàng.

Tại không gian du lịch Hàn Quốc về đêm của Tổng cục Du lịch Hàn Quốc, khách tham quan sẽ được trải nghiệm không gian du lịch cảnh đêm của các thành phố nổi tiếng như Busan, Tongyeong, Yeosu và Jeonju.

Hoạt động tương tác và trải nghiệm trực tiếp tại các gian hàng của Cơ quan Nội dung Sáng tạo Hàn Quốc, Cơ quan Bảo vệ Bản quyền Hàn Quốc và Cơ quan Xúc tiến Doanh nghiệp vừa và nhỏ và khởi nghiệp Hàn Quốc cùng các cơ quan đại diện địa phương Hàn Quốc như Chungcheongnam-do và tỉnh Jeonbuk, sẽ giới thiệu những nét văn hóa đặc trưng, sản phẩm tiêu biểu và điểm đến du lịch nổi bật của Hàn Quốc.

Người yêu mến đất nước Hàn Quốc cũng có thể trực tiếp trải nghiệm làm món Kimchi, nấu ăn K-seafood, sáng tạo món ăn với Tteokgalbi.

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động tương tác hấp dẫn như đấu trường trò chơi dân gian Việt-Hàn, K-pop Random Dance, quiz show... và các tiết mục biểu diễn đặc sắc như biểu diễn Taekwondo, biểu diễn đi dây truyền thống Hàn Quốc sẽ được tổ chức liên tục, tạo không khí sôi nổi và hấp dẫn.

Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Lee Miyon chia sẻ: “Kể từ chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Lee Jae Myung tháng 4 vừa qua, nhiều hoạt động giao lưu giữa hai nước đã liên tục diễn ra. Tôi rất mừng khi Lễ hội con đường văn hóa Hàn Quốc được tổ chức trong bối cảnh giao lưu nhân dân giữa hai nước ngày càng được thúc đẩy, đặc biệt trong lĩnh vực văn hóa. Tôi hy vọng sự kiện này sẽ nhận được sự quan tâm và hưởng ứng rộng rãi của người dân Việt Nam, đồng thời góp phần tạo thêm động lực cho các hoạt động giao lưu văn hóa song phương thời gian tới”.