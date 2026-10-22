Lễ hội Con đường văn hóa Hàn Quốc 2026 sẵn sàng chào đón công chúng Hà Nội

Lễ hội Con đường văn hóa Hàn Quốc 2026 sẽ diễn ra trong hai ngày 24 - 25/10, do Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam phối hợp với Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam tổ chức. Bước sang năm thứ 5, Lễ hội tiếp tục chào đón người dân Hà Nội tại khu vực tường đá xung quanh Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam.

Các nghệ sĩ sẽ biểu diễn tại Lễ hội Con đường văn hóa Hàn Quốc 2026

Năm nay, nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam, Lễ hội được tổ chức kết hợp với dự án Korea Season của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc và Quỹ Giao lưu Văn hóa Quốc tế Hàn Quốc. Lễ hội có nhiều hoạt động phong phú như trải nghiệm làm Kimchi Hàn Quốc, trải nghiệm trò chơi truyền thống Hàn Quốc... cùng các tiết mục biểu diễn nghệ thuật truyền thống Hàn Quốc đặc sắc.

Đáng chú ý, tại khu vực sân khấu lớn, hai đêm biểu diễn âm nhạc K-live band có sự xuất hiện của các ban nhạc tiêu biểu Hàn Quốc gồm QWER, Silica Gel Touched, DjembeCola, The Shepherd Bois, Mijinee và các nghệ sĩ Việt Nam: ca sĩ - nhạc sĩ Hoàng Dũng, Màu nước Band - một trong những live-band hàng đầu Việt Nam.

Ban nhạc nổi tiếng Hàn Quốc DjembeCola sẽ tham gia Lễ hội. Ảnh: BTC

Kể từ chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Lee Jae Myung vào tháng 4 vừa qua, nhiều hoạt động giao lưu giữa hai nước đã liên tục được tổ chức. Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Lee Miyon chia sẻ: “Tôi rất vui mừng khi Lễ hội con đường văn hóa Hàn Quốc được tổ chức trong bối cảnh giao lưu nhân dân giữa hai nước ngày càng được thúc đẩy, đặc biệt trong lĩnh vực văn hóa. Tôi hy vọng lễ hội sẽ nhận được sự quan tâm và hưởng ứng rộng rãi của người dân Việt Nam, góp phần tạo thêm động lực cho các hoạt động giao lưu văn hóa song phương thời gian tới”.

Được tổ chức lần đầu tiên năm 2022 với chỉ bốn gian hàng, Lễ hội Con đường văn hóa Hàn Quốc đã không ngừng mở rộng quy mô và nhận được sự hưởng ứng tích cực của công chúng. Đến năm 2026, Lễ hội dự kiến có tổng cộng 39 gian hàng, từng bước khẳng định vị thế là một trong những sự kiện giao lưu văn hóa Hàn Quốc tiêu biểu tại Việt Nam.

Màu Nước Band - một trong những live-band hàng đầu Việt Nam hiện nay sẽ tham gia Lễ hội. Ảnh: BTC

Thông qua nhiều không gian trải nghiệm đa dạng, người dân Việt Nam có cơ hội khám phá văn hóa, ẩm thực và du lịch Hàn Quốc theo những cách gần gũi, sinh động. Đặc biệt, tại không gian trải nghiệm du lịch Hàn Quốc về đêm của Tổng cục Du lịch Hàn Quốc, khách tham quan sẽ được trải nghiệm các không gian du lịch cảnh đêm của các thành phố nổi tiếng Hàn Quốc như Busan, Tongyeong, Yeosu và Jeonju.