Lễ hội con đường văn hóa Hàn Quốc 2026 & K-live band Festival: Điểm hẹn giao lưu văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc giữa mùa Thu Hà Nội

Lễ hội con đường văn hóa Hàn Quốc 2026 diễn ra trong hai ngày, 24-25/10. (Nguồn: BTC)

Các gian hàng trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc sẽ hoạt động từ 10h đến 19h, các gian hàng trải nghiệm ẩm thực Hàn Quốc hoạt động từ 10h đến 21h. Lễ khai mạc dự kiến diễn ra vào lúc 18h30 ngày 24/10 (thứ Bảy).

Bước sang năm thứ 5 tổ chức, Lễ hội con đường văn hóa Hàn Quốc tiếp tục chào đón người dân Hà Nội tại khu vực tường đá xung quanh Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam - địa điểm nổi tiếng thu hút các bạn trẻ với khung cảnh thơ mộng đặc biệt vào mùa Thu lá vàng.

Năm nay, nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam, lễ hội được tổ chức kết hợp với dự án Korea Season - dự án do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc (Bộ trưởng Choi Hwi-young) và Quỹ Giao lưu Văn hóa Quốc tế Hàn Quốc (Giám đốc Park Chang-sik) với nhiều hoạt động phong phú như trải nghiệm làm kim chi Hàn Quốc, trải nghiệm trò chơi truyền thống Hàn Quốc... cùng các tiết mục biểu diễn nghệ thuật truyền thống Hàn Quốc đặc sắc.

Ngoài ra, tại khu vực sân khấu lớn, hai đêm biểu diễn âm nhạc K-live band với sự xuất hiện của các ban nhạc tiêu biểu Hàn Quốcnhư QWER, Silica Gel Touched, DjembeCola, The Shepherd Bois, Mijinee và các ban nhạc tiêu biểu của Việt Nam, như Hoàng Dũng - ca sĩ, nhạc sĩ được yêu mến nhờ những giai điệu tinh tế cùng chất giọng đặc biệt mang đậm dấu ấn cá nhân và Màu Nước Band - một trong những live-band hàng đầu Việt Nam.

Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Lee Miyon chia sẻ: “Kể từ chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Lee Jae Myung vào tháng 4 vừa qua, nhiều hoạt động giao lưu giữa hai nước đã liên tục được tổ chức. Tôi rất vui mừng khi Lễ hội con đường văn hóa Hàn Quốc được tổ chức trong bối cảnh giao lưu nhân dân giữa hai nước ngày càng được thúc đẩy, đặc biệt trong lĩnh vực văn hóa. Tôi hy vọng lễ hội lần này sẽ nhận được sự quan tâm và hưởng ứng rộng rãi của người dân Việt Nam, đồng thời góp phần tạo thêm động lực cho các hoạt động giao lưu văn hóa song phương trong thời gian tới”.

Được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2022 với chỉ bốn gian hàng, Lễ hội con đường văn hóa Hàn Quốc đã không ngừng mở rộng quy mô và nhận được sự hưởng ứng tích cực của công chúng. Đến năm 2026, lễ hội dự kiến có tổng cộng 39 gian hàng, từng bước khẳng định vị thế là một trong những sự kiện giao lưu văn hóa Hàn Quốc tiêu biểu tại Việt Nam.

Thông qua nhiều không gian trải nghiệm đa dạng, người dân sẽ có cơ hội khám phá văn hóa, ẩm thực và du lịch Hàn Quốc theo những cách gần gũi, sinh động. Đặc biệt, tại không gian trải nghiệm du lịch Hàn Quốc về đêm của Tổng cục Du lịch Hàn Quốc, khách tham quan sẽ được trải nghiệm các không gian du lịch cảnh đêm của các thành phố nổi tiếng Hàn Quốc như Busan, Tongyeong, Yeosu và Jeonju.

Tại các gian hàng của các cơ quan chính phủ Hàn Quốc, bao gồm Cơ quan Nội dung Sáng tạo Hàn Quốc, Cơ quan Bảo vệ Bản quyền Hàn Quốc và Cơ quan Xúc tiến Doanh nghiệp vừa và nhỏ và khởi nghiệp Hàn Quốc cùng các cơ quan đại diện địa phương Hàn Quốc như Chungcheongnam-do và tỉnh Jeonbuk, sẽ giới thiệu những nét văn hóa đặc trưng, sản phẩm tiêu biểu và điểm đến du lịch nổi bật của Hàn Quốc. Thông qua các hoạt động tương tác và trải nghiệm trực tiếp, khách tham quan có cơ hội tìm hiểu sâu hơn về sự đa dạng trong văn hóa và đời sống Hàn Quốc.

Một trong những điểm nhấn không thể bỏ lỡ tại lễ hội là các gian hàng trải nghiệm ẩm thực Hàn Quốc. Phối hợp với Tổng công ty Phân phối Nông thủy sản và Thực phẩm Hàn Quốc (aT), lễ hội năm nay mang đến khu vực trải nghiệm ẩm thực Hàn Quốc với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp thực phẩm Hàn Quốc tiêu biểu đã có mặt tại thị trường Việt Nam.

Đặc biệt, khách tham quan sẽ được trực tiếp tham gia các hoạt động trải nghiệm làm món ăn Hàn Quốc bao gồm làm kim chi Hàn Quốc, trải nghiệm nấu ăn K-seafood, sáng tạo món ăn với Tteokgalbi với quy mô lên đến 900 người.