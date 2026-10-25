Lễ hội Con đường Văn hóa Hàn Quốc 2026: Điểm hẹn giao lưu văn hóa Việt - Hàn

Lễ hội do Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam phối hợp với Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam tổ chức, nhân kỷ niệm 20 năm thành lập Trung tâm. Sự kiện năm nay đồng thời nằm trong khuôn khổ dự án Korea Season của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc cùng Quỹ Giao lưu Văn hóa Quốc tế Hàn Quốc.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Lee Miyon bày tỏ xúc động trước sự tham gia đông đảo của người dân hai nước, cùng giao lưu, trải nghiệm văn hóa và thưởng thức ẩm thực. Theo Đại sứ, lễ hội góp phần tạo không gian kết nối, giúp người dân Việt Nam và Hàn Quốc hiểu hơn về văn hóa của nhau thông qua những trải nghiệm chung.

Đại sứ Hàn Quốc Lee Miyon phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Thùy Linh

Điểm nhấn của chương trình là các màn trình diễn âm nhạc trực tiếp của ba ban nhạc Hàn Quốc QWER, Silica Gel và TOUCHED. Những tiết mục sôi động thu hút đông đảo khán giả, đặc biệt là giới trẻ yêu thích K-Pop, mang đến không khí như một đại nhạc hội giữa lòng Hà Nội.

Chia sẻ tại chương trình, bạn Hà Huyền (18 tuổi, Mỹ Đình, Hà Nội) cho biết, các màn trình diễn cùng hoạt động khám phá gian hàng ẩm thực khiến cô cảm thấy hào hứng, như đang tham dự một lễ hội âm nhạc K-Pop. Qua đó, cô có thêm cơ hội tìm hiểu về văn hóa, ẩm thực và âm nhạc Hàn Quốc.

Ban nhạc Silica Gel, Touched, Qwer mang đến những màn trình diễn sôi động tại Lễ hội Con đường Văn hóa Hàn Quốc 2026 ở Hà Nội. Ảnh: Thùy Linh

Khán giả chia sẻ ấn tượng về chương trình biểu diễn âm nhạc tại Lễ hội Con đường Văn hóa Hàn Quốc 2026. Ảnh: Thùy Linh

Bên cạnh âm nhạc, lễ hội có 39 gian hàng giới thiệu văn hóa, sản phẩm và điểm đến du lịch Hàn Quốc, tăng đáng kể so với 4 gian hàng tại lần tổ chức đầu tiên năm 2022. Khách tham quan có thể trải nghiệm trò chơi dân gian Việt Nam - Hàn Quốc, nhảy K-Pop ngẫu hứng, các hoạt động tương tác, biểu diễn Taekwondo và nghệ thuật đi dây truyền thống Hàn Quốc.

Với sự kết hợp giữa âm nhạc đương đại, văn hóa truyền thống và trải nghiệm ẩm thực, Lễ hội Con đường Văn hóa Hàn Quốc 2026 góp phần đưa văn hóa Hàn Quốc đến gần hơn với công chúng Việt Nam, đồng thời mở rộng các hoạt động giao lưu, tăng cường sự gắn kết giữa nhân dân hai nước.

Lễ hội diễn ra đến hết ngày 25/10 tại khu vực Khu Ngoại giao đoàn, phường Xuân Đỉnh, Hà Nội.